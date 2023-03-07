«Протестный МГУ» и «большой фейк следствия»: Дмитрия Иванова осудили на 8,5 лет колонии за антивоенные посты

Более 8 лет колонии общего режима назначил Тимирязевский районный суд Москвы автору телеграм-канала «Протестный МГУ», математику Дмитрию Иванову за посты и репосты о действиях армии РФ в Украине. Вынесенный ему 7 марта приговор стал очередным жестоким вердиктом по статье 207.3 УК, ставшей в России инструментом военной цензуры и репрессий за антивоенные высказывания.

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Как сообщил из зала суда корреспондент издания «Медиазона», судья Дарья Пугачева, зачитывая обвинительный приговор Дмитрию Иванову, назвала срок заключения в колонии общего режима — 8 лет и 3 месяца. Секретарь суда затем уточнила для журналистов, что на самом деле срок заключения — 8,5 лет. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт сказала, что дождется распечатанного текста приговора и сообщит, что же все-таки сказано в документе суда.

Прокурор Юлия Правосуд требовала приговорить 23-летнего Дмитрия Иванова к девяти годам лишения свободы по части второй статьи 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения, кроме официальных).

Дмитрий Иванов, учившийся на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, находится под стражей с конца апреля 2022 года. За антивоенные посты и репосты в созданном им телеграм-канале «Протестный МГУ» ему сперва назначили административный арест (на 10, а потом на 25 суток). В начале июня прошлого года на студента и гражданского активиста завели уголовное дело по статье 207.3 о так называемых «фейках» про российскую армию. Ему вменили действия «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» части 2), что позволяет властям ужесточить наказание: вторая часть статьи предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет). Из-за арестов Дмитрий Иванов пропустил госэкзамены и не сдал дипломную работу.

► Возможность сказать, что дважды два — четыре. За что судят Дмитрия Иванова — математика и автора телеграм‑канала «Протестный МГУ»

В дело включили более десяти постов и репостов, опубликованных в канале «Протестный МГУ» с 4 марта по 4 апреля 2022 года. В них речь шла об атаках армии РФ на Запорожскую атомную станцию, разрушении гражданской инфраструктуры Украины, обстреле роддома в Мариуполе, убийствах мирных жителей во время российской оккупации Бучи и Ирпеня. В вину Дмитрию Иванову поставили и использование слова «война», запрещенного властями РФ. «Медиазона» отмечала, что большая часть из включенных в дело публикаций — это репосты чужих высказываний, в том числе политзаключенного Алексея Навального, журналиста «Би-би-си» Ильи Барабанова и президента Украины Владимира Зеленского.

В своем последнем слове на процессе студент-математик заявил:

В тюрьме я встречал людей — пусть и немногих, — которых гложет чувство вины за содеянное. Однако мне в этом смысле просто: все обвинения в мой адрес выглядят абсурдно, а статьи, по которой меня судят, в принципе не должно существовать. Занимать последовательную позицию и говорить правду для меня легко и приятно — я всегда придерживался этого принципа как в общественной деятельности, так и в личных вопросах. Следствие, пытаясь обвинить меня в распространении фейков, сконструировало один большой фейк. Буквально всё обвинительное заключение — от первого и до последнего слова — противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое написал год назад. Все эмоциональные оценки сохранили свою силу, а каждое утверждение о фактах нашло множество подтверждений. Так что ни о каком чувстве вины в рамках настоящего дела речи идти не может.

Дмитрий Иванов также подчеркнул:

Мы любим повторять, как мантру, слова «Россия будет свободной!». Но Россия — это мы сами. И какой она будет, зависит только от нас. Война неизбежно закончится, а следом прекратит свое существование и развязавший её режим. Таков закон истории. А нам предстоит большая работа, начинать которую надо уже сейчас. В этой работе, я верю, мы обречены на успех. Россия будет свободной. Потому что такой сделаем ее мы.

В качестве «доказательств» вины Дмитрия Иванова прокуратура представила экспертизу, проведенную «специалистами» ФСБ, официальные заявления минобороны РФ, а также показания «свидетелей» (часть из них не была знакома с подсудимым), называвших студента «антироссийским фашистом».

После судебного заседания 18 января конвоир избил Дмитрия Иванова из-за отказа молодого человека немедленно надеть наручники в тот момент, когда его адвокат Мария Эйсмонт разговаривала с судьей, чтобы согласовать следующие даты заседаний. Медики зафиксировали у Иванова гематомы.

23-летний Дмитрий Иванов учился на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова, с 2018 года вел телеграм-канал «Протестный МГУ», активно участвовал в правозащитной деятельности, поддержке политзаключенных и оппозиционных акциях. Студента и гражданского активиста неоднократно задерживали, штрафовали на внушительные суммы. В 2021 году Иванов в общей сложности провел под арестом 40 суток за участие в акциях в поддержку

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей.

За антивоенные высказывания самые жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии, Яшина — к сроку 8,5 лет. На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

В конце января и начале февраля этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую. Заочно к 5 годам колонии приговорили композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова.

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