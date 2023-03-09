«ОВД-Инфо»: активиста Булата Шумекова осудили на 7 лет колонии за посты о войне РФ против Украины

Киселевский городской суд Кемеровской области приговорил местного активиста Булата Шумекова к семи годам колонии общего режима по статье 207.3 УК РФ о так называемых «фейках» про российскую армию. О новом жестоком приговоре по статье, ставшей инструментом военной цензуры, 9 марта сообщил информационно-правозащитный проект «ОВД-Инфо». Правозащитники «Мемориала» признали Шумекова политзаключенным.

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О приговоре проект «ОВД-Инфо» сообщил со ссылкой на связанный с российскими силовиками телеграм-канал «Кузбасс без экстремизма». Согласно информации на сайте Киселевского городского суда, Булата Шумекова судили по пункту «д» второй части статьи 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения, кроме официальных). Изданию «Медиазона» подтверждать информацию о приговоре в суде отказались: корреспонденту заявили, что «приговор был вынесен сегодня, и в настоящее время он в законную силу не вступил» («Я вас не знаю, поэтому данную информацию разглашать я не буду», — цитирует издание ответ помощницы судьи, которая бросила трубку).

Активисту вменили действия «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» ч. 2), что позволяет властям ужесточить наказание: вторая часть статьи предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет).

Как сообщают «ОВД-Инфо» и правозащитники «Мемориала» (ликвидирован властями), Булата Шумекова репрессировали за публикации в социальных сетях о войне России против Украины.

Дело на активиста завели еще в апреле 2022 года, его отправили в СИЗО. Об этом сообщало издание «Сибирь.Реалии», обнаружившее информацию в телеграм-канале силовиков Кузбаса. Изначально дело завели по первой части статьи 207.3 (с наказанием до трех лет тюрьмы).

Летом 2022 года проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал Булата Шумекова политзаключенным.

Весной 2020 года — перед тем, как отправить активиста в СИЗО, суды трижды штрафовали его по административной статье о «дискредитации» армии (части. 1 и 2 ст. 20.3.3 КоАП) — за пикет с плакатом «Нет войне», за антивоенный плакат, вывешенный из окна квартиры, а также за пост с призывом не участвовать в провоенном концерте.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Булата Шумекова неоднократно наказывали по административным статьям — за участие в митинге в поддержку Алексея Навального в 2021 году, за видео о полке «Азов» и публикации с символикой команды Навального, а также за картинки с изображением Путина и некой надписью.

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей.

За антивоенные высказывания самые жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов.

Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет. На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

В конце января и начале февраля этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую. Заочно к 5 годам колонии приговорили композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова.

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