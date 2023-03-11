Власти РФ объявили «иноагентами» Гуриева, Гудкова-старшего и Всемирный фонд природы

Россия

Минюст РФ в пятницу, 10 марта, снова расширил свой список «иноагентов». В реестр включили еще пять человек: экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, фемактивистку Нику Водвуд, бывшего руководителя «Яндекс.Новости» Льва Гершензона, журналиста Даниила Губарева. В реестр также попали организации «Свободная Бурятия» и Всемирный фонд природы (WWF).

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Объясняя включение новых людей и организаций в список «иноагентов», Минюст России привел как типичные причины (например, публичная критика нападения РФ на Украину), так и более незаурядные. Например, феминистке Нике Водвуд российское ведомство в качестве причины внесения в реестр «иноагентов» вменило формулировку «дискредитация идей служения Отечеству», а Всемирному фонду природы — попытки помешать развитию промышленности в РФ.

Сергей Гуриев — ученый-экономист, провост Парижского института политических исследований (Sciences Po). Он эмигрировал из России в 2013 году, после обысков в Российской экономической школе, которую он тогда возглавлял. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с писателем Борисом Акуниным и артистом Михаилом Барышниковым он основал благотворительный проект «Настоящая Россия», который оказывает помощь украинцам, бегущим от войны.

«По всей видимости, на мое отрицательное отношение путинскому режиму он отвечает взаимностью. В этом случае французы обычно говорят: „tant mieux“ (тем лучше — RFI)», — так Гуриев у себя в твиттере прокомментировал появление своего имени в списоке «иноагентов» Минюста РФ.

Геннадий Гудков — оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке. Эмигрировал из России в 2019 году, опасаясь, по его словам, неминуемого ареста. В комментарии телеграм-каналу SOTA Геннадий Гудков отметил, что «сегодня уже стыдно порядочным людям, критикующим режим, не быть „иноагентом“». Он подчеркнул, что «нормальный человек не может молчать, не может не критиковать, не может не выступать против путинизма и войны».

Фемактивистка Ника Водвуд, известная также как nixelpixel, —российская интерсекциональная феминистка и сетевая активистка, ведущая свой блог в YouTube. Эмигрировала из России в августе 2021 года. Комментируя свое включение в список «иноагентов», Ника Водвуд написала в инстаграме, что не собирается ставить «иноагентскую» подпись к своим публикациям, как того требует российский закон.

Лев Гершензон руководил новостным агрегатором «Яндекс. Новости» до 2012 года. С 2016 года он живет в Берлине, где руководит компанией Detectum, которая занимается развитием системы поиска для интернет-магазинов. С началом полномасштабного нападения РФ на Украину Гершензон призвал «Яндекс» перестать скрывать сведения о российском вторжении, назвав «Яндекс» «ключевым элементом в сокрытии информации о войне» от россиян.

Летом прошлого года Лев Гершензон создал новый агрегатор новостей The True Story. В интервью «Роскомсвободе» он рассказывал, что в русскоязычной версии будут представлены в основном независимые СМИ. Новый агрегатор был немедленно заблокирован российским цензурным ведомством.

Даниил Губарев — журналист из Владивостока, сооснователь новостного проекта News.vl. Издание Primamedia со ссылкой на близких Губарева пишет, что сейчас он уже не имеет отношения к работе этого паблика и намерен оспорить свое включение в реестр «иноагентов». Минюст РФ вменил Губареву распространение материалов «иноагентов». Primamedia со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что Губерев сейчас живет в одной из стран Азии.

Всемирный фонд природы (WWF) — международная природоохранная организация, работающая более чем в ста странах мира. Представительство WWF в России открылось в 1994 году, а в 2004 году WWF России стал российской национальной НКО. За эти годы фонд реализовал в России сотни проектов.

Как заметило издание «Агентство», WWF России спонсируют крупнейшие российские банки (например, ВТБ), он сотрудничает с крупными российскими компаниями, в 2014 году с 20-летием работы фонда в России его поздравлял лично Путин, выразив ему «глубокое признание». В 2021 году WWF России и Минприроды РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения биоразнообразия.

Впрочем, в последнее время отношения WWF с российскими властями начали портиться. В ноябре правительство Чукотки в одностороннем порядке расторгло соглашение о сотрудничестве с фондом. В региональной думе тогда объяснили это тем, что фонд «под видом защиты природы стремится создать особо охраняемые природные территории», что якобы «приводит к отторжению земель от государства».

Минюст, объясняя включение WWF в список «иноагентов», заявил, что фонд «под видом деятельности по защите природы [...] пытался оказывать влияние на решения органов» власти в РФ, а также «препятствовал реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Также Минюст выразил недовольство тем, что организация «получала поддержку от иностранных источников».

В своем заявлении WWF России подчеркнул, что решение о включении фонда в список «иноагентов» организация считает необоснованным и будет оспаривать его в суде. «Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства», — говорится в коммюнике.

Правозащитный фонд «Свободная Бурятия» был основан после полномасштабного вторжения России в Украину. Участники фонда помогают российским военнослужащим с расторжением контрактов с Минобороны РФ. Также фонд составляет списки погибших на украинских фронтах военных из Бурятии. Соучредительницу фонда, журналистку Александру Гармажапову, ранее уже внесенную в реестр «иноагентов», МВД объявило в розыск. Она эмигрировала из России в середине 2010-х.

«Дважды „иноагент“. Первый „иноагент“ — это значит заслуженный, второй — народный. Осталось моё родное село Хойто-Бэе признать „иностранным агентом“. Минюст, не проморгайте», — написала Александра Гармажапова в фейсбуке после включения фонда «Свободная Бурятия» в реестр «иноагентов».

В последние месяцы Минюст России ведет единый список «иностранных агентов», который объединил существовавшие ранее четыре разных списка «иноагентов» — НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физических лиц. Согласно новому закону, действующему в РФ с 1 декабря, «иноагентом» власти могут признать любого, кто, с их точки зрения, попал под «иностранное влияние».

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