МУС откроет два дела о военных преступлениях России в Украине

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан (справа) и генпрокурор Украины Андрей Костин (слева) осматривают разрушенный в ноябре 2022 ракетным ударом жилой дом в Вышгороде, в Киевской области. 28 февраля 2023.

Международный уголовный суд планирует открыть два дела о военных преступлениях, связанных с вторжением России в Украину, и будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, не имеющие права говорить публично.

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Международный уголовный суд планирует открыть два дела о военных преступлениях, связанных с вторжением России в Украину, и будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, не имеющие права говорить публично.

Эти дела — первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта, отмечает издание. В выдвинутых обвинениях указывается, что Россия намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, похищает украинских детей и подростков и отправляет их в российские лагеря перевоспитания.

Главный прокурор МУС Карим Хан должен сначала изложить обвинения группе судей по досудебному производству, которые решат, соблюдены ли правовые нормы для выдачи ордера на арест, или следователям необходимы дополнительные доказательства.

Новость появилась через несколько дней после того, как Пентагон обвинили в отказе передавать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о «возможных военных преступлениях России».

Как писала NYT, спецслужбы, минюст и госдепартамент США выступают за передачу материалов, однако Пентагон настроен против этого, так как прецедент в конечном итоге может быть обращен против американских солдат и позволит расследовать возможные преступления армии США в Афганистане.

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