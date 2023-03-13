На фоне войны в Думу внесли законопроект о повышении призывного возраста. Зачем это нужно?

Россия

На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения РФ в Украину в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21-30 лет вместо 18-27 лет. Причем верхнюю планку предлагается сдвинуть до 30 лет сразу, уже с 1 января 2024 года, а нижнюю предлагается довести до 21 года в три этапа, вплоть до 2026 года. Это позволило бы в ближайшие годы расширить круг россиян, подлежащих призыву на срочную службу.

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Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по обороны Андреем Картаполовым («Единая Россия»). Они предлагают поэтапно (с 2024 по 2026 гг.) увеличить с 18 лет до 21 года нижнюю возрастную планку призыва, а верхнюю — с 27 до 30 лет сразу же, с 1 января 2024 года.

Согласно проекту закона, призыву подлежат граждане в возрасте от 19 до 30 лет в 2024 году, с 20 до 30 лет — в 2025 году, с 21 года до 30 лет — с 2026 года.

Андрей Картаполов, комментируя инициативу по поднятию нижней планки призывного возраста заявил, что таким образом на срочную службу будут зачислять «более развитых, более зрелых в психологичском и физическом плане людей», что должно «повысить качество комплектования и (…) боевых возможностей» российской армии.

А что касается повышения предельного призывного возраста с 27 до 30 лет, то это мера компенсации, поскольку повышение нижней границы приведет к уменьшению числа подлежащих призыву мужчин, заявляют авторы этого законопроекта.

Тот факт, что верхнюю планку предлагается повысить сразу, а нижнюю — поэтапно, говорит о том, что в ближайшие годы может расшириться круг россиян, подлежащих призыву. Особенно — в 2024 году, когда предлагается призывать мужчин с 19 до 30 лет.

Кроме того, в законопроекте оговоена возможность проходить срочную службу, начиная с 18 лет, если молодые люди изъявят такое желание.

Сдвинуть рамки призывного возраста в декабре прошлого года предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сделал такое заявление на коллегии министерства, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. Путин поддержал эту идею.

Могут ли солдат-срочников отправить на войну против Украины?

В России ежегодно проводят две волны призыва на срочную службу — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Это предложенный законопроект не меняет.

Осенний призыв в прошлом году начался на месяц позже обычного, сразу после объявления (правда, только на словах) о завершении мобилизации.

Власти РФ неоднократно обещали не отправлять срочников в Украину. Однако ранее, в начале вторжения, такие случаи уже были, что в РФ признавали официально.

Российский закон позволяет отправлять солдат-срочников «для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях)» через четыре месяца военной подготовки. Что такое зона вооруженного конфликта — закон не определяет.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) говорили о том, что осенние призывники 2022 года, вероятно, все же окажутся на украинских фронтах. В ISW в частности указывали, что объявление об аннексии четырех украинских областей может поспособствовать отправке срочников в Украину.

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