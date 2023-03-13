Участница движения в поддержку Фургала в Хабаровске задержана по обвинению в финансировании ВСУ

Жительницу Хабаровска обвинили в финансировании Вооруженных сил Украины, возбуждено дело о государственной измене.

Реклама Читать далее

Активистка хабаровского движения «Я/МЫ/ФУРГAЛ» подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины, возбуждено дело о государственной измене, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. «По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)», – заявили в ЦОС.

Утверждается, что «подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды», перевела личные денежные средства «для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования». ФСБ опубликовала видео с задержанием женщины в Хабаровске. На кадрах видно, как задержанную сажают в самолет, который затем показан в московском аэропорту Шереметьево.

Имя женщины не называется. В сообщении женщину называют активисткой движения «Я/МЫ/ФУРГAЛ», созданного в поддержку бывшего губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала, которого приговорили к 22 годам лишения свободы.

Как отмечает TheInsider, 4 марта ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене жительницу Москвы, которая якобы переводила деньги ВСУ. Правозащитный проект «Первый отдел» отмечал, что это первый известный случай, когда дело за оказание финансовой помощи Украине возбуждают по ст. 275 УК РФ (госизмена).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться