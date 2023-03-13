ФСБ произвела три задержания россиян за «сотрудничество с Украиной»

Утром 13 марта ФСБ трижды отчиталась о задержаниях, связанных с войной в Украине. В двух случаях были возбужены дела о госизмене или «приготовлении к госизмене», в третьем – о «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

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13 марта ФСБ сообщила о том, что задержала в Астраханской области, у границы с Казахстаном, жителя Петрозаводска. Мужчину задержали за попытку уехать в Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, утверждает региональное УФСБ РФ. Как передает телеканал «Звезда» российского минобороны, задержанный купил медикаменты и специальную экипировку и нашел людей, которые собирались помочь ему перейти границу. Против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ).

Это третье задержание, о котором отчитались силовики за утро 13 марта. Первым задержанным был житель Новгородской области, который якобы пытался склонить мобилизованных к сотрудничеству с Украиной и сдаче в плен. Об эатом пишет издание The Insider.

ФСБ России по Новгородской области отчиталась о задержании мужчины, который, как утверждается, пытался склонить мобилизованных к передаче данных об их местоположении, к похищению военной техники и сдаче в украинский плен. Как утверждает ТАСС, россиянин действовал в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Против него возбуждено уголовное дело за «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (ст. 275.1 УК РФ). Мужчина был арестован на два месяца. На видео, опубликованном ФСБ, он лежит лицом в пол. Также силовики показали разложенные на столе украинские документы, среди которых — трудовая книжка и паспорт.

Второй задержанной за утро стала женщина из Хабаровска. Активистка хабаровского движения «Я/МЫ/ФУРГAЛ» подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины, возбуждено дело по статье о государственной измене.

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Первый случай задержания за финансовую помощь украинской армии имел место в начале марта. ФСБ тогда сообщила, что задержала по подозрению в госизмене жительницу Москвы. Видео ее задержания было опубликовано РБК. По данным издания, женщину задержали, когда она пыталась выехать из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца. Наказание по статье о госизмене — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В России возбуждено уже несколько уголовных дел о госизмене, связанных с предполагаемым сотрудничеством с Украиной. Так, в середине января в Тверской области ФСБ задержала жителя Твери, который якобы собирался присоединиться к ВСУ и воевать против России. В начале марта в Хабаровском крае был задержан пенсионер, который, по утверждению следствия, планировал передать украинской разведке информацию о военных объектах в регионе.

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