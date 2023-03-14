Французской группе TotalEnergies удалось избавиться от завода в России

Французская энергетическая компания TotalEnergies сообщила агентству France-Presse о передаче российскому собственнику своего завода по производству смазочных материалов в Калужской области. Как отметили 13 марта в руководстве группы в Париже, эта сделка стала еще одним шагом на пути «постепенного» ухода TotalEnergies из России, о котором было объявлено после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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«В соответствии с нашими принципами, изложенными 22 марта прошлого года, TotalEnergies достигла соглашения о продаже своего завода смазочных материалов и своего филиала TotalEnergies Marketing Russia фирме, созданной российским руководством [нашей] дочерней компании», — сообщила французская группа агентству AFP, уточнив, что сделка была «завершена после получения разрешения от российских властей». Сумму сделки в TotalEnergies раскрывать отказались.

Информированный источник сообщил AFP, что завод в Калужской области возобновит производство в ближайшие месяцы — под другим брендом, а также без использования продукции или технологий TotalEnergies.

6 марта о смене собственника завода российскому агентству ТАСС сообщал его коммерческий и маркетинговый директор Егор Попов. По его словам, французы уступили свой филиал TotalEnergies Marketing Russia, который управлял предприятием, местному менеджменту. Компания переименована в ООО «Топ Лубрикантс» и будет производить масла под брендом Lemarc. Завод, остановленный в прошлом году после начала войны РФ против Украины, возобновит работу 15 марта.

Запущенный в октябре 2018 года главой TotalEnergies Патриком Пуянне завод в Ворсино (Калужской области) выпускал автомобильные и промышленные смазочные материалы французской группы для российского рынка. Первоначальная производственная мощность предприятия составляла 40 000 тонн смазочных материалов в год (с возможностью увеличения до 70 000 тонн).

Сообщая 13 марта о продаже российского завода, в TotalEnergies подчеркнули, что французский энергетический гигант продолжает свой «постепенный выход» из российских активов — в рамках стратегического решения, о котором было объявлено весной 2022 года на фоне вторжения РФ в Украину.

France-Presse напоминает, что в общей сложности в течение 2022 года группа TotalEnergies списала в своей финансовой отчетности российские активы на сумму 15 миллиардов долларов, продав свои доли в Харьягинском нефтяном месторождении и Термокарстовом газоконденсатном месторождении. Французская группа также вывела своих представителей из совета директоров НОВАТЕКа, своего российского партнера, и исключила 19,4% его акций из своей отчетности.

При всех проблемах на «российском направлении» TotalEnergies, одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний, в 2022 году получила рекордную в своей истории чистую прибыль — 20,5 миллиардов долларов. На 28% больше, чем годом ранее.

Работа с Россией для TotalEnergies ограничивается поставками в Европу сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта «Ямал СПГ», совместного предприятия французов с НОВАТЕК и партнерами из КНР. TotalEnergies, участник проекта с 2013 года, остается акционером предприятия (но не его оператором или инвестором). СПГ поставляется по долгосрочным контрактам, разрыв которых чреват для французской группы «астрономической неустойкой». В TotalEnergies неоднократно указывали, что продолжат поставки в рамках этого проекта до тех пор, пока в ЕС нет эмбарго на российский газ.

Стоит также учитывать то, что газ «Ямал СПГ» является собственностью консорциума инвесторов проекта (частного НОВАТЕК, TotalEnergies и китайских партнеров), а сам проект работает в особом — предельно льготном — налоговом режиме.

Справка: «Ямал СПГ» ПАО «Ямал СПГ» зарегистрировано в 2005 году. Оператор проекта — совместное предприятие НОВАТЭК (50,1%), французская TotalEnergies (20%), а также Китайская национальная Нефтегазовая корпорация CNPC (20%) и китайский же Фонд Шелкового пути (9,9%). Запуск завода по сжижению газа осуществляется тремя очередями в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2021 году с причалов предприятия было отгружено 19,6 млн тонн СПГ. По данным СПАРК, выручка за прошлый год превысила 562 млрд рублей ($9 млрд). На 12 лет консорциум освобожден от налога на добычу полезных ископаемых, вывозной таможенной пошлины, налога на прибыль (той части, которая идет в федеральный бюджет) и даже ввозной пошлины на оборудование. До 2029 года в региональный бюджет компания платит лишь налог на прибыль по льготной ставке — 13,5% вместо 18%. Правда, в конце сентября «Коммерсант» сообщал о планах властей РФ для покрытия дефицита бюджета и финансирования войны на три года повысить ставку налога на прибыль для производителей СПГ до 32%.

TotalEnergies формально остается участником другого мегапроекта по производству в РФ сжиженного газа — «Арктик СПГ 2» с долей 10%. Другие участники — НОВАТЭК (60%), китайских корпорации CNPC (10%) и CNOOC (10%), консорциум японских компаний MITSUI и JOGMEC (10%).

Французы уже вложили в «Арктик СПГ 2» $2,5 млрд, запуск первой линии был запланирован на 2023 год, но введенные в ответ на войну, развязанную Путиным санкции, привели к заморозке проекта. 22 марта прошлого года группа TotalEnergies заявила о прекращении инвестиций в проект, а в апреле зафиксировала в своей финансовой отчетности возможное обесценение этого российского актива на сумму $4,1 миллиардов.

22 марта 2022 года — через месяц после вторжения в РФ в Украину — группа TotalEnergies обнародовала свои стратегические принципы работы с Россией в ответ на «серьезные обвинения в соучастии в военных преступлениях», которые компания назвала «необоснованными».

«Обеспечить строгое соблюдение текущих и будущих санкций ЕС, независимо от последствий» этих мер для российских активов группы, а также «начать поэтапную приостановку деятельности в России».

Прекратить все инвестиции в российские проекты.

«Не сводить на нет цель санкций против России», то есть «не передавать необоснованно» свои активы заинтересованным сторонам в РФ.

Продолжать обеспечивать безопасность энергоснабжения Европы, определенных властями ЕС.

Тогда же TotalEnergies указала, что, «вопреки мнению ряда комментаторов, не является оператором нефтяных и газовых месторождений или заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России».

В самом начале войны, еще 25 февраля, глава TotalEnergies запретил своим трейдерам покупку российской нефти и нефтепродуктов на спотовом рынке. Французская группа также прекратила спотовые покупки российского трубопроводного газа и СПГ.

22 марта 2022 года TotalEnergies заявила, что полностью прекратит покупать российскую нефть и нефтепродукты по долгосрочным контрактам после истечения срока их действия — до конца текущего года. Новые контракты заключаться не будут. Речь идет о снабжении российской нефтью НПЗ в восточной Германии по нефтепроводу «Дружба» и контрактах на поставки российского дизельного топлива (от импорта которого ЕС сильно зависит). Уже в марте TotalEnergies не продлила один из контрактов на поставки по «Дружбе», уточнив, что все остальные контракты с РФ действуют максимум до 31 декабря 2022 года (и подлены не будут).

6 июля 2022 года группа TotalEnergies объявила об окончательном выходе из проекта освоения нефтяного Харягинского месторождения, где с 1999 года было добыто 20 млн тонн нефти. 20-процентную долю в проекте французы уступили российскому партнеру — «Зарубежнефти», оператору месторождения. 3 августа сделка была завершена. Ранее из проекта вышла норвежская компания Equinor (бывшая Statoil), которая владела в нем долей в 30%.

TotalEnergies также объявляла о планах продажи своего завода по производству моторных масел и смазочных материалов в Калужской области, запущенного в 2018 году.

26 августа 2022 года TotalEnergies объявила о продаже российскому НОВАТЕК своей доли 49% в совместном предприятии «Тернефтегаз», которое эксплуатирует газоконденсатное месторождение Термокарстовое. Сообщение о сделке было опубликовано два дня спустя после публикации газетой Le Monde расследования об использовании конденсата, добываемого «Тернефтегазом», в производстве авиационного керосина для армии РФ и его поставках на аэродромы, с которых вылетали самолеты, наносившие удары по Мариуполю и Харькову. С момента публикации компания TotalEnergies выпустила несколько разных заявлений с опровержением подозрений в своей причастности к снабжению топливом российских ВКС, бомбящих Украину.

На фоне скандала TotalEnergies заявила, что о сделке по продаже своей доли в «Тернефтегазе» НОВАТЕКу компания договорилась еще 18 июля, разрешение у властей РФ было запрошено 8 августа и получено 25 числа, соглашение было подписано 26 августа, а в начале сентября продажа была завершена.

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