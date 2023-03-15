В регионах России начали рассылать повестки для «сверки» данных

Власти минимум трех российских областей: Воронежской, Липецкой и Пензенской заявили, что военкоматы начали рассылать повестки. Правительства регионов на своих официальных страницах утверждают, что «единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это «обычная» практика и в Кремле мобилизация не обсуждается.

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В сообщении правительства Воронежской области говорится об «актуализации данных воинского учета», а в сообщении властей Липецкой области утверждается о необходимости «оцифровки данных» и о том, что «в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены ошибки», которых «быть не должно».

В военкомате Пензенской области сообщили, что проводится «уточнение личных данных <...>. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки — шестидневные и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе — 30-дневные с офицерами». (Цитата по РИА Новости).

В поселке Студенческом (Свердловская область) сразу несколько мужчин получили повестки из военкомата. Военнообязанных жителей призывают на учебные сборы. Об этом мужчин оповестили 13 марта, — сообщает издание Е1.ru.

«Домой пришли представители военкомата и вручили повестку. Там написано, что 14 марта нужно прийти для уточнения персональных данных, а уже 15 марта поедут на сборы. Сказали, что будут отправлять в Елань на месяц, — цитирует издание супругу одного из мужчин.

Издание «Вёрстка» получила комментарии от своих источников в силовых структурах и нескольких администрациях российских регионов, подтверждающих новый набор добровольцев на войну в Украине. Источники сообщили «Вёрстке» о том, что военкоматы начинают рассылать повестки для «проверки учетных данных».

Со слов источника издания в силовых структурах Воронежской области, гражданам будут предлагать поехать на войну добровольцами. Военные рассчитывают восполнить потери, в особенности дефицитных специальностей: артиллеристов, операторов бронемашин.

Кроме того, по его словам, есть расчет на то, что фронт поедут и «отчаявшиеся люди, маргиналы, которым нечего терять».

«Это будет всеобщая история, по всей стране. Мы просто решили предупредить людей заранее», — цитирует издание слова источника.

Также, журналисты получили комментарий из Сибирского военного округа.

Там заявили, что пришедшим по повестке будет предложено записаться добровольцем, а о второй волне мобилизации речи не идет.

Оба источника заверяют что «от предложения поехать на фронт можно отказаться».

Ранее, издание URA.RU получило информацию, что с 1 апреля намечен старт масштабной кампании по вербовке контрактников. До конца года запланировано привлечь до 400 тыс. профессиональных военных.

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