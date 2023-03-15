В Тульской области начался суд по делу о лишении родительских прав отца девочки, нарисовавшей антивоенный плакат в поддержку Украины.

15 марта в 15:00 в Ефремовском межрайонном суде Тульской области состоится суд по делу о лишении родительских прав отца Маши Москалевой, девочки, нарисовавшей антивоенный плакат в поддержку Украины. Иск в суд подала комиссия по делам несовершеннолетних.

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В апреле 2022 года на уроке ИЗО учительница Маши попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги — на первом написано «Нет войне», на втором — «Слава Украине», посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.

Увидев рисунок, учительница побежала к директору школы и вызвала полицию. На следующий день Машу сняли с уроков, отца Алексея допрашивал начальник полиции города Ефремова Тульской области. На страницах мужчины в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» нашли комментарии в поддержку Украины и картинки с карикатурами на Владимира Путина. На Москалева составили протокол по статье о «публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Суд состоялся в тот же день. Алексея оштрафовали на 32 тысячи рублей.

На следующий день Машу из школы забрали сотрудники ФСБ. Приехавшего туда отца три с половиной часа допрашивали, угрожая, что отнимут у него ребенка, а самого посадят. После этого Маша отказалась ходить в школу.

Алексей Москалев воспитывает дочь-подростка один. Маша Москалева училась в обычном 6 «В» классе — до весны 2022 года. Мама девочки с ее трех лет живет в другом городе, Машу воспитывает отец. Алексею Москалеву пятьдесят четыре года.

Через несколько месяцев, утром 30 декабря, как рассказывает Алексей, «человек двенадцать — ФСБшники и несколько полицейских вышли из машин и направились к нашему подъезду. У них была болгарка. Я сразу понял, что это к нам.При обыске они изъяли деньги, все документы и технику: компьютер, мобильные телефоны. Сфотографировали Машин рисунок с надписью «Слава Украине!». После обыска папу отвезли на допрос в ФСБ, дочь — в «социальное учреждение».

С тех пор Москалев находится под домашним арестом по уголовному делу о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Машу не отпускают из приюта, не дают ей пользоваться телефоном и общаться с кем-либо. Также к ней не пустили независимого депутата Ефремова Ольгу Подольскую и волонтера. Правозащитники, оказывающие поддержку Маше и Алексею, просят подписать петицию за освобождение ребенка.

Адвокат Москалева Владимир Билиенкорассказывает, что из общения в Следственном комитете понял: уголовное дело было инициативой ФСБ, потом его «спихнули» на полицию.

Машу Москалеву незаконно удерживают в приюте. Кроме того, девочке не дают общаться с посетителями и отцом, Алексеем Москалевым. Об этом сообщил адвокат от «ОВД-Инфо» Владимир Билиенко. По его словам, Маше не дают пользоваться телефоном, из-за чего она не может связаться с отцом. Машу отправили в приют Ефремова 1 марта, после прошедшего у нее с отцом обыска. Самого мужчину увезли в ФСБ и обвинили в «повторной дискредитации армии» (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). На следующий день его отправили под домашний арест, однако Машу так и не отпустили из приюта.

По данным регионального управления СК Тульской области, 54-летний житель Ефремова обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов Российской Федерации (часть 1 статьи 280.3 УК). В 2022 году мужчина уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, но высказываться в соцсетях не перестал. Какое-то время, отмечают в СУ СК, обвиняемый скрывался от следствия, снимая квартиру в другом городе.

Адвокат Москалева добавил, что сейчас он не имеет возможности связаться с и со своим подзащитным, потому что у того нет телефона.

В Министерстве труда и социальной защиты Тульской области уточнили РИА Новости, что девочка находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове. «Проводится подготовка ребенка к возвращению к нормальной учебной деятельности. Одновременно ведется поиск мамы ребенка, которая сейчас проживает отдельно от своей дочери», — заявили в ведомстве.

С 24 февраля 2022 года — первого дня полномасштабного вторжения в Украину — жители российских городов ежедневно выходят на антивоенные акции и говорят о трагедии в сети. Антивоенные выступления и высказывания становятся поводом для уголовного преследования. На данный момент фигурантами уголовных дел, возбужденных из-за протеста против войны с Украиной, стали более 450 человек.

Статью 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации) включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года. Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

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