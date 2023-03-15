«Человек необыкновенного мужества и ясности». Умер Сергей Григорьянц

Умер Сергей Григорьянц

Умер советский диссидент, правозащитник и основатель журнала «Гласность» Сергей Григорьянц. Ему был 81-год.

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В советское время за свои убеждения Григорьянц провел почти 10 лет в тюрьме. В 1975 году Сергей Григорьянц был арестован и приговорён к пяти годам заключения по обвинению в «распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Затем в 1983 году получил новый срок — семь лет за «антисоветскую агитацию и пропаганду. На свободу Сергей Григорьянц вышел после начала Перестройки в 1987 году.

В советское время Григорьянц был одним из тех, кто активно занимался самиздатом, распространяя информацию о нарушениях прав человека в СССР. Журнал «Гласность», содержавший критику коммунистической системы, был одним из самых известных в эпоху самиздата. Он издавался тиражом около 100 экземпляров, которые перепечатывались и передавались из рук в руки. Позже Сергей Григорьянц основал одноименный правозащитный фонд.

В мае 1989 года Сергей Григорьянц создал и возглавил профсоюз независимых журналистов, в который вошли те, кто представлял независимую (самиздатовскую) печать в СССР.

В 1990-х Григорьянц продолжил свою правозащитную деятельность, он выступал с требованием провести люстрацию, требовал вернуть изъятый у него личный архив.

22 января 1995 года погиб 20-летний сын Сергея Григорьянца Тимофей, его сбила машина. И сам правозащитник и его коллеги расценили эту трагедию как месть органов госбезопасности за непримиримую критику со стороны Григорьянца действий КГБ и ФСБ.

Сергей Григорьянц был одним из самых непримиримых противников политики Путина, выступал за создание международного трибунала по преступлениям в Чечне. В 2014 году после аннексии Крыма Григорьянц подавал жалобу в Гаагу с требованием суда над Путиным.

«Сергей Иванович Григорьянц, мой первый учитель и руководитель в журналистике. Он был человеком необыкновенного мужества и ясности, его путь был очень прямым. Вечная благодарная память», — написал на своей странице в Фейсбук журналист Данила Гальперович.

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