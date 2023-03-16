Евгений Ройзман арестован по доносу на 14 суток за чужой репост во «ВКонтакте» ролика сторонников Навального

Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер Евгений Ройзман арестован на 14 суток. 16 марта Ленинский районный суд в Екатеринбурге назвал его виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Ройзману вменили репост видеоролика «За что Путин сажает Навального» на странице в соцсети «ВКонтакте», которую неизвестные ведут под именем политика. Судья отказался принимать во внимание заявление Ройзмана о том, что у него нет аккаунта во «ВКонтакте» и в эту сеть он «ни разу в жизни не заходил». Административный арест грозит политику изменением меры пресечения по уголовному делу о «дискредитации» армии: «запрет определенных действий» и фактический домашний арест ему могут заменить на заключение в СИЗО.

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Судья Ленинского районного суд Екатеринбурга Владимир Ушаков арестовал на 14 суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Оппозиционера назвали виновным по административной статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за репоста видео «За что Путин сажает Навального?» в социальной сети «ВКонтакте». В ролике была шестисекундная демонстрация символики сторонников Навального — значок признанного «экстремистской организацией» и запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией.

Репост был сделан на странице, которая ведется под именем Евгения Ройзмана в подконтрольной властям РФ и ФСБ соцсети «ВКонтакте». На суде политик заявил, что, что не имел никакого отношения к публикации ролика, не зарегистрирован во «ВКонтакте» и «ни разу в жизни не заходил» в эту соцсеть. Страница, в ведении которой суд обвинил Ройзмана, не верифицирована, на заседании не представили доказательств связи Ройзмана с этим пабликом.

Как сообщило издание «Вечерние ведомости», поводом для составления протокола на Ройзмана по административной статье (20.3 КоАП) стал донос, написанный в начале ноября 2022 года неким Аркадием Дмитровым в «Роскомнадзор». Адвокат политика Владислав Идамжапов сказал изданию, что это обращение РКН передал в полицию. Протокол на Ройзмана был составлен лишь через четыре месяца. «За это время полицейские так и не удосужились сделать запрос в администрацию ВКонтакте о том, кто разместил пост», — указал защитник.

Ройзмана утром в четверг, 16 марта, задержала полиция. Его доставили в отдел, а затем в суд. До 30 марта он пробудет в спецприемнике под арестом.

Евгения Ройзмана, который публично выступил против войны РФ в Украине и при этом не покинул родину, российские власти «изолировали от общества» еще в августе 2022 года. 24 августа оппозиционера задержали по уголовной статье о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Дело возбудили из-за видео на Youtube-канале Ройзмана.

В качестве меры пресечения был избран «запрет определенных действий». Ройзману запретили посещать общественные места и публичные мероприятия, пользоваться интернетом и любыми средствами связи, а также получать корреспонденцию.

Эксперты-юристы опасаются, что арест на 14 суток по административной статье может стать формальным поводом для изменения Ройзману меры пресечения по уголовному делу — с «фактического домашнего ареста» на заключение в СИЗО.

Уголовную статью о «дискредитации» армии Ройзману вменили после двух аналогичных нарушений по административной статье (ст. 20.3.3 КоАП РФ). По ней политика сперва оштрафовали в марте и апреле 2022 года на 50 тысяч рублей.

А в мае 2022 года Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о «неуважении» к власти — за реплику в Твиттере, обращенную к главе МИД РФ Сергей Лаврову. В ответ на заявление Лаврова о том, что полномасштабное вторжение в Украину призвано положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США» Ройзман написал:

И для этого вы решили свою страну об стену уе***ть [уничтожить]

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