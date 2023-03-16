«Прецедент создан»: в РФ областной суд подтвердил право мобилизованного на альтернативную гражданскую службу

Ленинградский областной суд подтвердил незаконность призыва на военную службу по мобилизации жителя Гатчины Павла Мушуманского. Он добивался права на альтернативную гражданскую службу (АГС) рамках мобилизации, поскольку проходил АГС вместо военной службы по призыву. О решении облсуда, которое вынесено 16 марта в Санкт-Петербурге, сообщил адвокат истца Александр Передрук и телеграм-канал проекта «Военный омбудсмен».

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После объявления в РФ «частичной» мобилизации Павла Мушуманского, проходившего в 2019 году — вместо срочной военной службы по призыву — альтернативную гражданскую службу (по религиозным убеждениям), призвали и направили в войсковую часть.

Как пояснил СМИ его адвокат Александр Передрук, Мушуманский получил повестку по мобилизации 24 сентября, сам пришел в военкомат и попросил направить его на АГС из-за религиозных убеждений. В этом ему отказали и отправили в военную часть в Лугу.

В части Мушуманский подал командованию рапорт об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям, а также оспорил в суде решение военкомата о призыве в воинскую часть по мобилизации.

16 ноября прошлого года в первой инстанции — в Гатчинском городском суде — призыв Павла Мушуманского на военную службу был признан незаконным. Это решение в пользу мобилизованного оспорил в областном суде военный комиссар Гатчины и Гатчинского района.

16 марта Ленинградский областной суд отклонил жалобу военных властей. «Решение Гатчинского городского суда оставили без изменений, жалобу — без удовлетворения», — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук. Он напомнил, что Мушуманский на данный момент по-прежнему находится в воинской части. «Осталось урегулировать формальности, связанные с его увольнением, но никаких оснований удерживать его в части нет», — отметил защитник.

Как напоминает «Медиазона», только в конце октября 2022 года Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы (АГС) во время мобилизации. Ранее гарантированная Конституцией альтернативная служба не была прописана в законе «О мобилизации», и военкоматы отказывались принимать заявления о переводе на АГС у призванных в рамках «частичной мобилизации». ГД внесла поправки в закон «О мобилизации». Согласно поправкам, проходящих АГС в госорганах людей могут отправлять на работу в армии, но в качестве гражданского персонала. А гражданский персонал вооруженных сил должен продолжать работу на своих прежних местах.

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