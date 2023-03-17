В Тольятти оппозиционера Андрея Балина осудили на 7 лет колонии за посты о войне РФ против Украины

Центральный районный суд Тольятти приговорил бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина к семи годам колонии общего режима по статье 207.3 УК, которая позволяет властям карать за любые высказывания об армии РФ, не соответствующие официальным заявлениям. Об очередном жестоком приговоре по статье, ставшей в РФ инструментом военной цензуры, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката осужденного Захара Лебедева.

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Защитник сообщил «ОВД-Инфо», Андрея Балина осудили за шесть постов в соцсети «ВКонтакте» про войну России против Украины. Оппозиционера назвали виновным по статье 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения, кроме официальных). Балину вменили действия «по мотивам политической/ненависти или вражды» (пункт «д» части 2), что позволяет ужесточить наказание: вторая часть статьи предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет). Прокурор требовал для Андрея Балина 9 лет заключения.

Как сообщает «ОВД-Инфо», осужденного взяли под стражу в зале суда, его поместят в СИЗО-4 Самарской области. Уголовное дело против Балина по статье о т.н. «фейках» про российскую армию самарский СК возбудил еще в июне 2022 года. 20 июля политику предъявили обвинение и назначили в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Также в июле 2022 года суд оштрафовал Балина на 30 тысяч рублей по административной статье о призывах к введению санкций против РФ (ст. 20.3.4 КоАП).

В мае 2022 года оппозиционера оштрафовали на 35 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП) — за антивоенный пост в сети «ВКонтакте».

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По данным правозащитников, в России по этой статье было возбуждено более 180 уголовных дел.

За антивоенные высказывания самые жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет. На 7 лет тюрьмы в Кемеровской области осужден по статье, ставшей инструментом военной цензуры, местный активист Булат Шумеков. К 6 годам заключения приговорена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

В конце января и начале февраля этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую. Заочно к 5 годам колонии приговорили композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова.

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