Как гражданину РФ избежать мобилизации, доказав убеждения. Рассказывает адвокат

Александр Передрук — опытный адвокат, который имеет богатую историю борьбы за права граждан, призванных в российскую армию. 16 марта ему удалось подтвердить в кассационной инстанции знаковое решение — освобождение от мобилизации 23-летнего жителя Гатчины Павла Мушуманского, который отказался брать в руки оружие, получив повестку. 16 ноября 2022 года Гатчинский городской суд признал призыв Мушуманского на военную службу незаконным, а 16 марта 2023-го это решение подтвердил Ленинградский областной суд. Русская служба RFI узнала у адвоката Передрука подробности этого дела и спросила о юридических способах избежать мобилизации.

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— Александр, что означает вынесенное решение — что теперь любой призванный россиянин, не желающий идти воевать, может подать в суд и выиграть?

— Я бы не стал, во-первых, недооценивать, а во-вторых, переоценивать это решение суда. Все, что произошло вчера — вступление в силу (после решения Ленинградского областного суда) решения Гатчинского городского суда о признании незаконным призыва на военную службу Павла Мушуманского — нельзя назвать чем-то, что выходило бы за рамки давно существующих норм. Право на альтернативную гражданскую службу (АГС) у граждан России есть с 1993 года, с момента принятия действующей Конституции. И Конституционный суд, и Верховный суд неоднократно обращали внимание на тот факт, что все граждане должны иметь возможность пользоваться своими конституционными правами, независимо от того, принят ли во исполнение реализации этих прав какой-то дополнительный нормативно-правовой акт. А все доводы, которые мы слышали в суде от наших процессуальных оппонентов (военного комиссариата Гатчины и Гатчинского района — Прим. Ред.), сводились к тому, что не принят закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации, поэтому права на АГС у Павла Мушуманского нет.

— Но, кажется, и закон уже был принят в октябре о возможности АГС в период мобилизации?

— Не совсем. Была принята поправка в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», которая установила, что граждане, которые уже проходят альтернативную службу, в период мобилизации продолжат ее проходить. Речь в поправке идет о призывниках, но не о мобилизованных, к сожалению.

Адвокат Александр Передрук. Фото из личного архива. © DR

— Вы сказали, что не стали бы переоценивать одержанную вами вчера в суде победу. Почему?

— Все-таки нужно понимать, что в России не существует прецедентного права. Да, безусловно, есть судебная практика и есть общая концепция права, которая предполагает, что судебная практика должна быть единообразной. Но, тем не менее, каждое решение суда выносится в обстоятельствах конкретного дела, конкретного гражданина. Поэтому нельзя сослаться на это решение и сказать, что теперь у всех есть право на альтернативную службу (вместо отправки на фронт — Прим. Ред.) вне зависимости от обстоятельств. Нет, конечно же, есть критерии и требования, которые предъявляет законодательство, Конституция к возможности реализации этого права. Например, гражданин должен иметь соответствующие убеждения. Он не может выбрать альтернативную службу просто потому, что ему, например, так комфортнее.

— А что суд чаще всего принимает в качестве «убеждений»? Религиозные взгляды?

— Не только религиозные, убеждения могут быть абсолютно любого характера. Светские убеждения — тоже убеждения, и большое количество людей проходило и проходит АГС вместо срочной службы именно ввиду наличия у них светских убеждений — пацифистских и так далее.

— Как именно суд мотивировал свое решение?

— Ленинградский областной суд огласил только резулятивную часть, а мотивировочной у меня пока еще просто нет. Но вероятнее всего он просто согласится с доводами Гатчинского городского суда, которые сводились к нашим аргументам: отсутствие законодательного регулирования права на альтернативную службу не означает, что человек не может этим правом пользоваться, — поскольку оно закреплено в Конституции.

— Решение Ленинградского облсуда еще может быть обжаловано комиссариатом? Или Павел может быть уже стопроцентно уверен, что его не отправят на фронт?

— Решение суда вступило в законную силу в день оглашения, 16 марта. Теперь оно должно быть реализовано — и оно будет исполнено. При этом обжаловать это решение военный комиссариат и призывная комиссия, конечно же, могут — сначала обратиться в Третий кассационный суд общей юрисдикции, а затем, если решение останется без изменения, — еще и в Верховный суд. У них есть шесть месяцев на подачу таких жалоб. Но подача таких жалоб никак не влияет на необходимость исполнять нынешнее судебное решение. Сейчас должны издать приказ об отчислении Павла из списков личного состава воинской части в Луге, к которой он приписан, и, соответственно, он должен быть освобожден. Никаких правовых оснований держать его в какой-либо воинской части теперь уж точно нет.

— Вы занялись делом Павла просто из адвокатского интереса, или это также соответствовало каким-то вашим пацифистским убеждениям?

— Меня пригласили (родственники Павла) — я согласился. Я увидел в этом деле интересный правовой казус. Кроме того, хоть я и не хочу себя в этом плане хвалить, но у меня есть хороший опыт работы в области военно-гражданских отношений… С оправдательными приговорами. Поэтому, я могу себя считать, частично, специалистом в этой сфере. Наверное, поэтому ко мне и обратились. Ну, и я посчитал это важным делом. И конечно, меня как адвоката в первую очередь волнуют интересы Павла. Все остальное отходит на второй план в любом случае.

— Чем вы сами объясняете такое решение суда в России в такую эпоху? Понятно, что оно законное, но как раз это-то и удивляет…

— Сложно сказать, что стало ключевым аргументом, который перевесил чашу весов в сторону Павла, но нужно понимать, что его дело выгодно отличается тем, что он раньше проходил альтернативную службу. (Мушуманский — евангельский христианин. В ходе альтернативной службы в 2019–2021 гг. он работал в психоневрологическом интернате — Прим. Ред.) У него вся семья тоже достаточно религиозная. У него отец не был на военной службе — тоже по убеждениям. Тот факт, что Павел уже проходил альтернативную службу, мы использовали в суде, подчеркнув, что его право на АГС уже ранее было признано государством, а соответственно, государству было доподлинно известно о наличии у Павла религиозных взглядов, которые не дают ему возможности брать в руки оружие. И остается одно: либо дать ему возможность не брать в руки оружие, либо вооружать его против воли. А вооружение человека против его воли недопустимо как с точки зрения конституционного права, так и с точки зрения просто здравого смысла.

— Но не так уж мало людей, среди тех, кого мобилизуют в России, идут на фронт против своей воли. Известны ли еще какие-то юридические способы избежать мобилизации, кроме перехода на альтернативную службу через суд?

— Есть упомянутый мною выше закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, в котором указаны критерии для тех, кто не подлежит призыву, для тех, кто может пользоваться различными отсрочками и так далее. Если перечислять все законные основания, это займет довольно много времени.

— Но эти способы годятся для тех, кто подпадает под указанные в законе условия. А если вы просто не хотите отправляться на войну, вне зависимости от условий?

— Призыв на военную службу — как по мобилизации, так и на срочную службу — носит не добровольный характер. Это акт принуждения со стороны государства. (…) Я сторонник добровольной службы и считаю, что принуждать человека к призыву не совсем правильно. Но к сожалению, наше законодательство не предусматривает только добровольную службу. Поэтому либо надо доказывать в суде наличие убеждений. Либо, к сожалению, выбора нет.

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