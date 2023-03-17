Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина: что известно

Президент России Владимир Путин - не первый мировой лидер, против которого МУС выписывал ордер на арест. Ранее такое же решение было принято в отношении Муаммара Каддафи

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом говорится в пресс-релизе суда. По мнению международного органа правосудия, лидер РФ, а также уполномоченная по правам ребенка в стране Мария Львова-Белова, могут нести «ответственность за военные преступления», связанные с депортацией детей с оккупированной территории Украины.

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«Имеются разумные основания полагать, что господин Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц, а также за его неспособность осуществлять надлежащий контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили действия или допустили их совершение и которые находились под его фактическими полномочиями и контролем», — говорится в официальном сообщении, опубликованном судебным органом. Об аналогичных подозрениях сообщили и в отношении госпожи Львовой-Беловой.

В суде уточнили, что ордеры на арест обычно не публикуются в целях защиты потерпевших и интересах следствия. Однако в случае с Путиным и Львовой-Беловой «информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступления».

Ранее о том, что МУС в Гааге может открыть два дела против российских высокопоставленных чиновников в связи с войной в Украине, писала газета The New York Times. Одно из них касалось депортации украинских детей, а другое, как отмечает издание, ударов по гражданской инфраструктуре. Журналисты уточняли, что речь будет идти о первой попытке привлечь к ответственности официальные российские лица.

Международный уголовный суд в Гааге был учрежден в 1998 году на основе Римского статута — международного договора, учредившего этот орган власти. Россия подписала статут, но не ратифицировала его.

Как объясняет Русская служба Би-би-си, в национальных судах главы государств обладают иммунитетом согласно международному праву — по этой причине в Украине Владимира Путина судить не могут. Однако в МУС такой привилегии у Путина нет.

В Кремле ожидаемо заявили, что не будут обращать внимание на ордер МУС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что «решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения».

Ранее в 2011 году МУС выдал ордеры на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведки. Однако к реальному процессу эти ордеры не привели — сам Каддафи был убит, а остальные находятся под стражей в Ливии, но не были переданы суду.

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