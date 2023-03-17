Население России сокращается пятый год подряд. Эксперты считают, что война может все усугубить

Демография

Население России сокращается пятый год подряд. По мнению экспертов, эта тенденция продолжится в ближайшие годы и может быть усугублена войной

Россия, самая обширная по территории страна в мире, занимает девятое место по численности населения, пропуская вперед Пакистан, Нигерию, Бразилию и Бангладеш. Пять лет подряд официальная статистика фиксирует снижение численности населения в стране. По данным Росстата, в 2022 году российское население уменьшилось еще на 555 тысяч человек (эти данные учитывают аннексированный Крым). Падение продолжается пятый год подряд, несмотря на окончание острой фазы пандемии ковида. Иммиграция не компенсирует естественную убыль, а война может усугубить демографический спад, который начался еще задолго до 2022 года. Какой прогноз дают эксперты?

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Сокращение населения пятый год подряд

Демографические последствия для России от вторжения в Украину еще не проявили себя в полной мере. Помимо собственно потерь на поле боя, война может привести к долгосрочным негативным последствиям в сфере рождаемости. Спад рождаемости в России наблюдается еще с 2010-х. Военные последствия будут зависеть от того, как долго еще продлится война, будет ли она сопровождаться новыми волнами мобилизации и эмиграции, как повлияет на российское государство и экономику.

Динамика общей численности населения складывается из двух показателей: разницы между рождениями и смертями (естественный прирост/убыль) и международной миграции.

Согласно оценкам Росстата, население России сокращалось каждый год с 2018 года включительно. Это сокращение измеряется сотнями тысяч человек каждый год. Это означает, что естественная убыль населения такова, что миграция не в состоянии ее компенсировать.

Особенно тяжелым оказался отмеченный пандемией 2021 год, когда естественная убыль населения страны превысила миллион человек — впервые в современной России.

Несмотря на завершение острой фазы пандемии ковида, в 2022 году естественная убыль населения, по данным Росстата, составила почти 600 тысяч человек. С учетом зафиксированной в официальной статистике миграции общее населения страны сократилось на 555 тысяч человек — это 0,38%. Как заявило статистическое ведомство, на 1 января 2023 года население России составило 146,4 млн человек, хотя годом ранее — 146,9 млн человек.

Здесь нужно сделать две оговорки. Во-первых, как заявляет Росстат, эти данные не учитывают территории востока и юга Украины, на аннексию которых Москва заявила свои претензии в сентябре 2022 года, но учитывается аннексированный в 2014 году Крым.

Во-вторых, представленные данные пересчитаны с учетом проведенной в 2021 году переписи населения, которая существенно увеличила численность постоянных жителей России. Без учета переписи-2021 Росстат сообщал, что по состоянию на 1 января 2022 года в стране проживали 145,6 млн человек. То есть разница по сравнению с предыдущим текущим учетом — больше миллиона человек. И данные за 2021 и 2022 годы теперь несопоставимы.

«Перепись населения провели в конце 2021 года, ее результаты считали весь 2022-й год. С 1 января 2023-го всю статистику пересчитали на результаты переписи, резко перескочили на новый ряд чисел. Перепись обнаружила будто бы от полутора до двух миллионов новых жителей, которые раньше не были учтены. Судя по всему, это неисправленные ошибки, приписки и очевидно завышенные данные», — объясняет в комментарии RFI демограф из московского Института Гайдара Игорь Ефремов.

Независимый демограф Алексей Ракша полагает, что перепись завысила численность населения примерно на 5,5 миллионов человек. По его оценке, постоянное население России сейчас составляет 140–141 млн человек.

Спад рождаемости

В России небольшой естественный прирост населения (когда рождаемость превышает смертность) наблюдался только в краткий период в середине 2010-х. Он дополнялся миграционным притоком, что обеспечивало долгий общий рост численности населения.

Однако в дальнейшем естественная убыль начала резко нарастать на фоне падения рождаемости. Как объясняют эксперты, нынешний спад рождаемости связан в первую очередь с «демографической ямой» 1990-х. В России просто мало женщин в возрасте, когда чаще всего заводят детей, то есть примерно 28–30 лет. По словам Алексея Ракши, в ближайшие годы в России женщин такого возраста будет еще меньше, а «демографическая яма» 1990-х может быть пройдена не ранее 2030 года.

В 2022 году рождаемость в России, по официальным данным, снизилась еще на 6,9% по сравнению с предыдущим годом (впрочем, надо отметить, что, по официальным данным, снизилась и смертность). Демограф Алексей Ракша полагает, что рождаемость в 2022 году падала в том числе из-за отказа от рождения второго ребенка после того, как основную часть «материнского капитала» перенесли на первенца.

Рождаемость в России уже давно не обеспечивает и простого воспроизводства населения. Чтобы обеспечивать стабильную численность населения без иммиграции считается, что суммарный коэффициент рождаемости должен равняться 2,1. Речь идет о среднем числе рождений на одну женщину.

По словам Алексея Ракши, за 2022 год суммарный коэффициент рождаемости в России составлял 1,45 — «если пользоваться пересчетом от переписи 2010 года без корректировки, с корректировкой — 1,47». А если пользоваться результатами переписи 2021 года (чего Ракша решительно не рекомендует), то этот показатель еще ниже — 1,4 (это объясняется тем, что последняя перепись значительно увеличила общее население России).

Миграция уже не обеспечивает прирост населения

Довольно долго считалось, что иммиграция обеспечивает рост населения или хотя бы в значительной мере компенсирует спад рождаемости. Но в последние годы это не так. К примеру, за 2022 год, по данным Росстата, иммиграция компенсировала естественную убыль населения лишь на 5,8%.

Впрочем, у экспертов множество претензий к методике учета миграции, применяемой Росстатом. «В 2022 Росстат показал маленький миграционный прирост — около 35 тысяч человек. Но это не имеет большого значения. То, что показывает Росстат — это результат миграции тех людей, у которых или постоянна регистрация (то есть прописка), либо временная, но сроком девять месяцев и более. В основном это трудовые мигранты, которые не остаются постоянно в России, а циркулируют», — объясняет Игорь Ефремов.

«Когда человек приезжает в Россию и получает временную регистрацию на год, он считается прибывшим, то есть иммигрантом. Когда истекает этот год, он считается выбывшим — и не имеет значения, уехал он раньше или нет. Когда начался ковид и границы оказались закрыты, сотни тысяч трудовых мигрантов не смогли уехать на родину, а у них истекали сроки регистрации. Им надо было выехать, продлить и въехать заново. Из-за того, что границы были закрыты в 2021 году указом президента им продлили регистрационного учета — у большинства на полгода. Автоматических выбытий в статистике почти не стало. А когда прошли полгода продленной регистрации, все эти огромные массы стали считаться выбывшими в 2022 году, хотя по факту кто-то уехал еще в 2021-м, а кто-то остался до сих пор», — продолжает демограф.

По его словам, такие «форс-мажорные» скачки в учете миграции происходят регулярно из-за несовершенных методик подсчета.

Чаще всего не попадают в российскую официальную статистику и россияне, которые уезжают за границу надолго. В большинстве случаев они и до полномасштабного вторжения РФ в Украину не шли в паспортный стол и не снимались с регистрационного учета, не вставали на учет в российских посольствах. То есть люди, которые годами живут за границей, в России формально не числятся выбывшими. «Еще до ковида были исследования, показавшие, что по статистике принимающих стран — Евросоюза, США, Канады, Австралии и других — к ним на ПМЖ из России въезжали в 5–7 раз больше людей, чем уезжали в эти страны, согласно российской статистике», — говорит Алексей Ракша. Он отмечает, что есть вопросы и к учету прибывших в Россию.

По оценке Игоря Ефремова, в 2022 году истинный зарегистрированный миграционный прирост должен быть на уровне предыдущих лет — около 200-250 тысяч человек, поэтому общее снижение численности населения в реальности должно быть не на 555 тысяч, а в районе 350 тысяч.

Статистика не охватила связанные с войной потоки миграции

По словам экспертов, миграционная статистика 2022 года по большей части не охватила два больших потока, связанные с российским вторжением в Украину: бежавших с родины россиян и прибывших в Россию жителей Украины. Вероятно, речь идет о сотнях тысяч человек.

Что касается бегства россиян в связи с войной и мобилизацией, большинство из них, вероятно, не снимались с регистрационного учета в России и просто не попали в статистику выбывших МВД и никак не отразились в официальной статистике.

КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии 28 сентября 2022. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

В прессе озвучивались разные оценки. Доподлинно неизвестно, сколько людей бежали из России, сколько их них могли вернуться, а сколько — остаться в эмиграции. Некоторые выводы можно сделать их данных, которые приводят миграционные ведомства разных государств. Так, издание The Bell, изучившее сводки миграционных служб принимающих стран, написало, что с 24 февраля 2022 года и до конца года из России «с концами» выехали как минимум 512 тысяч человек.

С точностью здесь можно утверждать одно: война спровоцировала две большие волны панического отъезда россиян — в начале российского вторжения в Украину, когда ходили слухи о скором закрытии границ, и после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. Осенняя, волна, судя по всему, была существенно интенсивнее. Одной из иллюстраций этого стали многокилометровые очереди из машин на сухопутных границах на выезд из России, символом которых стала огромная очередь российских беженцев на выезд в Грузию на КПП Верхний Ларс.

Следит за числом пересечений границ погранслужба ФСБ. Она публикует свои данные раз в квартал. Но публикует не полную картину, а только данные о числе выездов россиян за границу и числе въездов в Россию иностранцев. Обратные потоки не публикуются, и баланс подсчитать невозможно. К примеру, спецслужба сообщала, что с июля по сентябрь число выездов за рубеж из России составило 9,7 млн, что на 1,2 млн больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. На первый взгляд — это огромные цифры. Но на основании данных ФСБ невозможно сделать далеко идущие выводы об эмиграции из России, хотя бы потому, что это просто статистика передвижений, фактов пересечений границы: если один человек съездил в Казахстан и вернулся, а потом выехал в Грузию и вернулся — это засчитывается как два выезда. Один и тот же человек мог пересекать границу, скажем, и по десять раз.

Что касается жителей охваченных боевыми действиями регионов Украины, оказавшихся в России из-за войны — они в большинстве своем тоже не были зарегистрированы в статистику, поскольку многие не имели длительной регистрации, говорит Игорь Ефремов.

Российские власти заявляли, что в России оказались миллионы украинских беженцев. Называлась официальная оценка, превышающая 5 миллионов человек. Однако эта оценка может быть завышена в несколько раз, считают специалисты, поскольку речь, вероятно, идет о пересечении границ, а один и тот же человек мог пересекать границу несколько раз или использовать Россию как страну транзита перед выездом, например, в Эстонию. Доподлинно неизвестно — сколько из них уехали, сколько остались.

Игорь Ефремов и Алексей Ракша считают, что потоки бежавших из России и прибывших в Россию из Украины после 24 февраля 2022 года — численно сопоставимы. По оценке Ракши, из-за войны из России убежали 550–750 тысяч человек, а из Украины в Россию прибыли от 500 тысяч до 1 млн человек.

Как повлияет война и каковы прогнозы?

Суммарный коэффициент рождаемости в России падает не первый год. Эксперты сходятся во мнении, что, если война будет длиться еще долго и сопровождаться новыми этапами мобилизации, это дополнительно усугубит дефицит рождений.

«Начало военных действий уже отразилось на рождаемости. В целом больших изменений в тенденциях нет. Март был паническим месяцем, люди, видимо, откладывали планируемое зачатие, и был провал рождаемости в декабре. А в апреле все резко стабилизировалось, замерло, и, видимо, люди, которые откладывали, все-таки решились. В январе 2023 года спад рождаемости замедлился, я думаю, из-за этого», — говорит Игорь Ефремов.

Мобилизованные российские солдаты, Омск, 6 января 2023 г. REUTERS - ALEXEY MALGAVKO

По его оценке, мобилизация, вероятно, оказала более сильное влияние на рождаемость, чем собственно начало полномасштабных военных действий, и последствия мобилизации будут видны летом. «С одной стороны, молодые мужчины, потенциальные отцы были выдернуты из семей — более 300 тысяч человек. Примерно столько же потенциальных отцов уехали за границу, возможно, даже больше. А самое главное — все остальные были напуганы, потому что очень хаотично происходил процесс мобилизации. Я думаю, многие отказались от планов по зачатию на ближайшее время. Летом будет видно, насколько сильное влияние оказала мобилизация», — продолжает эксперт.

Игорь Ефремов полагает, что если не будет новых волн мобилизации, коллективной паники и массовых отъездов, будет сильный провал летом-осенью 2023 года (вызванный осенней мобилизацией 2022 года), а дальше рождаемость продолжит снижаться, но уже не так быстро. Так или иначе, никакого естественного прироста не намечается.

По словам Алексея Ракши, общая убыль населения в России, измеряемая сотнями тысяч человек, будет продолжаться еще как минимум 10 лет. «И это при условии, что рождаемость на одну женщину не будет падать (а я думаю, что она будет падать), если смертность будет снижаться так быстро, как она снижалась до ковида (в чем есть сомнения) и если приток иммиграции сохранится на уровне 200–300 тысяч человек в год (в чем тоже есть сомнения). Даже при всех этих условиях численность населения России будет убывать со скоростью примерно 400 тысяч человек каждый год на протяжении больше 10 лет», — прогнозирует Алексей Ракша.

Если вооруженный конфликт будет идти еще долго и будет сопровождаться новыми волнами мобилизации, то суммарный коэффициент рождаемости в итоге может упасть до 1,2, как в конце 1990-х и начале 2000-х, полагает Игорь Ефремов. Он не исключает, что при худшем сценарии, при полном коллапсе экономики и государства, этот показатель может упасть и до уровня единицы — как в странах мира с самым низким уровнем рождаемости.

Согласно последней версии медианного прогноза отдела народонаселения ООН, к 2100 году население России сократился до 112 млн человек. В прогнозе Росстата, рассчитанном до 2036 года, имеется вилка в 134-150 млн человек. В низкую и среднюю оценку Росстата заложена общая убыль населения, но естественная убыль (дефицит рождений) заложена во всех трех сценариях, отмечал в своем исследовании проект «Если быть точным».

«Общий тренд идет на снижение, потому что у нас на одну женщину в среднем не рождается 2,1 ребенок, а уже очень много десятилетий — меньше. У нас последнее женское поколение, которое себя воспроизвело родилось в 1910-х годах. Поколение женщин, родившихся в 1920-х годах в РСФСР уже себя не воспроизвели из-за огромной смертности и войны, а потом уже и рождаемость была низкая. Поэтому совершенно закономерно, что население России обречено сокращаться, тем более с такими событиями, которые происходят сейчас, которые пока что практически вообще никак не повлияли, но, видимо, должны повлиять», — отмечает Алексей Ракша.

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