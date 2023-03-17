Побег из-под домашнего ареста в РФ: студентка Олеся Кривцова рассказал СМИ о том, как спаслась от репрессий

На этой неделе стало известно о побеге из России архангельской студентки Олеси Кривцовой, против которой были возбуждены уголовные дела о «повторной дискредитации» армии РФ и «оправдании терроризма» за антивоенные высказывания в соцсетях. С начала января она находилась под домашним арестом с электронным браслетом. 15 марта Олеся опубликовала видео, в котором сообщила, что покинула РФ и находится в безопасности в Литве. Днем позже она дала интервью ряду независимых СМИ, рассказав об уголовном преследовании и своем опыте освобождения от репрессий.

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Студентка из Архангельска Олеся Кривцова в декабре прошлого года стала обвиняемой по двум статьям уголовного кодекса — о «повторной дискредитации» армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и о «публичном оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК) из-за антивоенных высказываний и репостов в соцсетях. Ей грозило наказание до 10 лет заключения. 28 декабря ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. 4 января поместили под домашний арест (следствие представило суду купленные на ее имя ж/д билеты в разные города, о которых, по словам Олеси, она узнала от следователя и которых сама не покупала). Следователь требовал поместить студентку в СИЗО.

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Вечером 15 марта стало известно, что Олеся бежала из России. В телеграм-канале, созданном в ее поддержку, был размещен короткий ролик: на этом видео девушка разрезает электронный браслет, который ФСИН устанавливает при домашних арестах, показывая табличку с надписью Freedom (свобода) и расколотыми наручниками.

16 марта Олеся Кривцова дала в Литве, куда он прибыла из России, интервью нескольким независимым СМИ.

Изданию «Север.Реалии» («Радио Свобода») она сообщила: «Я нахожусь в Литве. Границу я проходила легально, но больше я ничего не могу говорить на эту тему». В беседе с изданием «Агентство» Олеся Кривцова «подчеркнула, что легально покинула Россию и проходила через все погранпункты по действующей визе». «Она не стала подробно говорить о том, как выехала из России, “ради безопасности тех, кто тоже будет выезжать”», — указало издание.

Олеся Кривцова, студентка истфака Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), напомнила о формальных поводах, по которым попала под уголовное преследование. В «оправдании терроризма» ее обвинили за сториз в инстаграме, комментарий по поводу взрыва Керченском (Крымском) мосту. «Повторную дискредитацию» армии ей вменили за репост сообщения местного активиста Ильи Леушкова, который она переслала в чат с одногрупниками (публикация касалась участников митинга в поддержку так называемых «референдумов» об аннексии Россией оккупированных территорий Украины, их студентка назвала словом «Кончалыги»).

Девушка полагает, что интерес к ней со стороны репрессивных органов стал следствием устного доноса одногрупников по истфаку. В интервью она называет имена подозреваемых в доносе, а также сообщает, что скриншоты ее публикаций соцсетях они приложили к своим «свидетельским» показаниям, данным следствию.

За антивоенную позицию Олесю Кривцову российские власти первый раз подвергли наказанию еще в мае 2022 года. Тогда ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии РФ из-за антивоенной листовки (ст. 20.3.3 КоАП). Этот штраф формально позволили следствию в конце года возбудить уже уголовное дело по статье 280.3 УК за «повторную дискредитацию» российских военных.

В своих интервью 16 марта Олеся Кривцова сообщила об угрозах, с которыми следователь обратился к ее матери после известия о ее побеге. Под угрозой преследований также находится муж студентки Илья и, возможно, также ее отец, живущий в Белгородской области.

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