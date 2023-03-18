Что известно о детском омбудсмене в РФ Марии Львовой-Беловой, ареста которой требует МУС?

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина, а также российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о военном преступлении — депортации украинских детей в ходе российского вторжения в Украину. Львову-Белову считают одной из ключевых фигур в системе депортации украинских детей в РФ. Она сама «усыновила» депортированного из Мариуполя подростка и публично рассказывала о том, как у вывезенных из Украины детей «негатив преобразуется в любовь к России».

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В отношении Львой-Беловой МУС выдвинул те же подозрения, что и в отношении Путина — в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. Речь идет военных преступлениях, согласно статьям Римского статута — договора, учредившего Международный уголовный суд в Гааге.

«Имеются разумные основания полагать, что госпожа Львова-Белова несет личную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, совершив эти деяния напрямую, совместно с другими лицами и/или через других лиц», — говорится в коммюнике суда.

Председатель МУС Петр Хофманьский подчеркнул, что содержание ордеров на арест держится в секрете, чтобы защитить жертв, но суд принял решение обнародовать сам факт выдачи ордеров, «в интересах правосудия и чтобы предотвратить совершение будущих преступлений». Приведение в исполнение арестов Путина и Львовой-Беловой зависит от «международной кооперации», добавил он.

Комментируя свое привлечение по делу о военных преступлениях, расследуемых Международным уголовным судом в Гааге, Львова-Белова заявила, что считает ордер на арест положительной оценкой международного сообщества своих деяний. Она также заявила, что продолжит содействовать депортации украинских детей.

В отношении Львовой-Беловой за ее роль в системе принудительного вывоза в РФ украинских детей были введены санкции Евросоюзом, Великобританией и США. Она также находится в санкционных списках Канады, Японии, Австралии.

Участница системы депортации украинских детей в РФ

Марию Львову-Белову президент РФ Владимир Путин назначил детским омбудсменом незадолго до полномасштабного нападения на Украину, в конце 2021 года. До этого она была сенатором от Пензенской области, а также сопредседателем пензенского отделения «Народного фронта» — движения, созданного Путиным.

На должности детского омбудсмена Львова-Белова сменила Анну Кузнецову, которая перешла на пост зампредседателя Госдумы. В биографиях двух женщин много похожего. Обе — уроженки Пензы, обе были в руководстве местного «Народного фронта», обе замужем за священниками РПЦ, обе — многодетные матери.

Как Мария Львова-Белова рассказывала после своего назначения на пост омбудсмена, у нее пятеро кровных детей, четверо — приемных и еще 13 детей под опекой. В общей сложности — 22 ребенка.

Мария Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 9 марта 2022 г. AP - Mikhail Klimentyev

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Мария Львова-Белова стала одной из ключевых фигур процессов, связанных с вывозом украинских детей в Россию и их «ассимиляцией». Она неоднократно приезжала на оккупированные территории Украины, а также фактически передавала в «новые семьи» вывезенных из Украины детей, о чем сообщалось на официальном сайте Кремля.

Сама Львова-Белова называет вывоз украинских детей в РФ «эвакуацией», распространяя пропагандистские нарративы о «спасении» детей Донбасса. Украинские власти настаивают, что это депортация и геноцид.

Согласно Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, «насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую» с намерением уничтожить полностью или частично эту группу — это один из пяти признаков геноцида.

→Уполномоченная по правам ребенка при президенте Украины: «Россия должна нести ответственность за геноцид»

«Усыновила» подростка, вывезенного из Мариуполя

Летом прошлого года Мария Львова-Белова рассказала, что сама «усыновила» подростка, вывезенного из захваченного и разбомбленного российскими войсками Мариуполя весной. Мальчика зовут Филипп Головня, ему 15 лет. Он стал 23-м ребенком под опекой Львовой-Беловой и ее мужа-священника.

Об этом ребенке из Украины мало сведений. Сама Львова-Белова рассказывала российским СМИ, что мать Филиппа Головни умерла в 2017 году от рака, ребенок жил с отчимом, который якобы выгнал его из дома после начала полномасштабного вторжения РФ. Независимых подтверждений ее словам нет. К тому же неясно, действительно ли он оказался сиротой в Украине или нет.

Филиппа Головню вместе с 30 другими детьми из Мариуполя привезли в подмосковный санаторий весной 2022 года, где его и увидела впервые Львова-Белова. «Когда начала разговаривать, поняла, что это мой ребенок», — говорила она в одном из интервью.

Позднее, в феврале 2023 года, на встрече с Путиным Львова-Белова выразила благодарность российскому президенту за факт «усыновления» Филиппа Головни. У них состоялся публичный диалог следующего содержания:

— Вы сами ребенка из Мариуполя усыновили? — Да, Владимир Владимирович, благодаря вам. — Маленький? — Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим.

Рассказывала, как у вывезенных из Мариуполя подростков «негатив преобразуется в любовь к России»

В сентябре 2022 года, выступая в Общественной палате РФ, Львова-Белова упоминала о той самой группе из трех десятков детей, вывезенных из Мариуполя в подмосковный санаторий, среди которых был Филипп Головня.

Львова-Белова заявила, что когда этих детей вывезли в Подмосковье они сначала «негативно отзывались» о президенте РФ Путине, «говорили всякие гадости, пели гимн Украины, [говорили] „Слава Украине“ и все такое».

Но когда эти дети попали в приемные семьи в Подмосковье, по ее словам, «начала происходить интеграция». В результате, по утверждению чиновницы, «некий негатив (…) преобразуется в любовь к России».

«Мы начали спрашивать ребят: «Вот вы говорите, Россия плохая. Ну хорошо, пусть Россия будет плохая, у вас есть возможность сейчас вернуться. Никто из детей не захотел возвращаться, все сказали: „Нам здесь очень хорошо“», — заявила Белова.

Причем, по ее словам, этих детей, «найденных в подвалах» в Мариуполе, украинская сторона пыталась вернуть, заявляя, что у детей имеются законные представители. «Например, приемная семья уехала в Германию, почему-то оставила детей, непонятно, а теперь она хочет их забрать», — сказала она, назвав эти доводы «какими-то непонятными».

Каковы масштабы депортации украинских детей в РФ?

Масштабы депортации детей из Украины в Россию на сегодняшний день неясны. Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук говорила, что за год войны документально подтвержден принудительный вывоз 16 221 ребенка с украинской территории, однако, по ее словам, реальное число насильственно вывезенных детей достигает сотен тысяч. Вернуть на родину удалось всего 307 украинских детей, добавила она.

Омбудсмен по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец сообщал, что по состоянию на февраль 2023 года в России может находиться более 150 вывезенных украинских детей.

Российское государственное агентство «ТАСС» в ноябре 2022 года писало о более 705 тысячах детей, оказавшихся на территории РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди около пяти миллионов жителей Украины, якобы прибывших в РФ. Из этого сообщения неясно, сколько из этих детей могли прибыть со своими родителями или другими законными опекунами, а сколько — в качестве «сирот» были принудительно депортированы в РФ для последующей «ассимиляции».

Опрошенные RFI специалисты в сфере демографии и статистики отмечают, что данные о пяти миллионах прибывших в РФ жителях Украины завышены в несколько раз, потому что речь, вероятно, идет о числе пересечений границы. Некоторые из жителей Украины могли пересекать границу с РФ многократно, другие — использовать российскую территорию для транзита.

По информации телеканала «Дождь», в августе 2022 года как минимум 400 украинских детей распределили в 24 российских детдома и интерната по всей России. Журналисты сослались на переписку российского министерства просвещения с руководителями региональных органов опеки, оказавшуюся в распоряжении телеканала. В репортаже «Дождя» отмечается, что украинских детей, распределенных в российские детдома, может быть значительно больше с учетом того, что ведомственная переписка не отражает полную картину.

Кроме того, изучив страницы этих детдомов в соцсетях, журналисты выяснили, что украинских детей (как и российских) в этих учреждениях подвергают «военно-патриотическому воспитанию», в частности заставляют слушать брифинги представителя Минобороны РФ Конашенкова, писать письма на фронт российским солдатам, собирать автомат Калашникова, изготавливать окопные свечи, посещать раненых российских солдат в госпиталях.

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