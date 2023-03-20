Жизнь и здоровье Владимира Кара-Мурзы в опасности — адвокат Вадим Прохоров

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16 марта российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза не был доставлен на заседание Мосгорсуда из следственного изолятора из-за существенного ухудшения состояния здоровья. Судья Сергей Подопригоров, который был внесен еще в первую редакцию санкционного «списка Магнитского» США, Канадой, Австралией и Великоританией, зачитал справку из медсанчасти СИЗО-5 «Водник». В ней говорится, что по состоянию здоровья Владимир Кара-Мурза не может принимать участие в судебно-следственных действиях — до окончания курса лечения. Диагноз — полинейропатия, которая по мнению специалистов является последствием двух сильнейших отравлений в 2015 и 2017 году. В апреле 2022 года Владимир Кара-Мурза был задержан в Москве по делу о т.н. «фейках о российской армии», в октябре против него были выдвинуты обвинения в «госизмене». О том, что сейчас происходит с оппозиционным политиком, каково состояние его здоровья и почему ему добавили статью о госизмене, Русская служба RFI поговорила с одним из адвокатов заключенного Вадимом Прохоровым.

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RFI: Как сообщил судья, заседание отменено в связи с состоянием здоровья вашего подзащитного и тем, что ему назначено лечение. Где оно проходит?

Вадим Прохоров: Лечение на сегодняшний день проходит непосредственно в следственном изоляторе 5 «Водник» на северо-западе Москвы. Хорошо, что лечение было назначено, значит, оно необходимо и к этому есть серьезные показания, а именно — полинейропатия. Это онемение конечностей, как результат двух тяжелейших отравлений Владимира Кара-Мурзы, в мае 2015 года и в феврале 2017-го. Понятно, что пребывание в условиях следственного изолятора, а тем более в карцере, куда Владимира поместили 21 февраля на четверо суток, здоровье не улучшает. И это вызвало обострение. Транспортировать Владимира в таком состоянии крайне нежелательно. 6 марта судья Подопригоров продлил срок содержания под стражей.

Мы говорили о тяжелом состоянии Кара-Мурзы, просили истребовать из следственного изолятора медицинские документы, которые нам не выдают, но судья просто продлил содержание под стражей еще на шесть месяцев, проигнорировав наше ходатайство. Теперь мы видим, что опасения подтверждаются.

Что дальше? Где будет проходить лечение?

27 марта Володя, как мы надеемся, пройдет обследование в гражданской клинической больнице на севере Москвы, по крайней мере, об этом есть уже договоренность. К великому сожалению, очень вероятно, что диагноз будет подтвержден, и тогда надо будет понимать, насколько возможно его дальнейшее содержание под стражей.

Надо сказать, что полинейропатия входит в число диагнозов, которые в определенных своих стадиях препятствуют содержанию под стражей и отбыванию наказания. Но мы понимаем, с кем имеем дело, насколько можно добиваться правды в условиях нашего российского правосудия. В общем, мы, защита, и, конечно, сам Владимир Кара-Мурза будем уделять серьезнейшее внимание этой теме, потому что здоровье нашего подзащитного оставляет желать лучшего.

Вы имеете какой-то доступ к Владимиру?

Да, я регулярно — два, а иногда три раза в неделю посещаю нашего подзащитного в изоляторе, или мы встречаемся в суде тогда, когда его привозят. Регулярный доступ к нему есть, и я могу подтвердить, он действительно похудел за время пребывания под стражей на 18 килограммов, а это немало. Ясно, что его здоровье оставляет желать лучшего, и уж точно не улучшается в период пребывания в следственном изоляторе.

Мы считаем все обвинения в адрес Владимир Кара-Мурзы абсурдными. И для нас совершенно очевидно, что это дело политическое, чтобы ни говорили российские правоохранительные органы и власти. Мы полагаем, что даже с учетом нашего не вполне разумного уголовного законодательства — в частности, статьи о «фейках» о вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК), введенной в марте прошлого года, и редакции закона о госизмене, принятой 10 лет назад, — оснований для предъявления таких обвинений Владимиру не было.

Но отдельный вопрос — состояние его здоровья, и здесь можно говорить, что жизнь и здоровье Владимира Кара-Мурзы конечно же, в определенной опасности. Сейчас он круглосуточно находится в распоряжении правоохранительных органов — тех самых людей, которые его арестовали и тех, кто ранее его дважды пытался отравить.

К применению статьи о «фейках» о российской армии мы уже, кажется, привыкли — любое действие любого гражданина может трактоваться как распространение «фейков». Но каким образом в отношении Кара-Мурзы появилась статья о госизмене?

А это очень хороший вопрос. Нужно понимать, что если вы внимательно посмотрите на саму по себе формулировку статьи 275, то в течение многих лет туда входил шпионаж в пользу других государств или передача сведений, составляющих государственную тайну или каких-то секретов.

Но, к сожалению, в 2012 году Госдума расширила эту формулировку до абсолютно резиновых пределов, а потом это было одобрено Советом Федерации и подписано президентом.

Если вы посмотрите, то сейчас, по сути, достаточно любого контакта со страной или даже с организацией, которые власти России считают враждебными. Для этого даже не надо ни шпионить, ни передавать — ничего, а просто контактировать. Если внимательно прочесть эту формулировку статьи 275, под нее может попасть вообще всё, что угодно. К великому сожалению, это было принято в 2012 году, но надо признать, что с тех пор в расширительно «сталинском» варианте — когда любого контакта с иностранцами было достаточно для объявления человека изменником родины — статья не применялась. Сейчас все вернулось опять, и на примере Володи Кара-Мурзы мы это наблюдаем.

Это первое применение этой статьи, и впервые, по крайней мере, мне неизвестны другие случаи, когда дело о государственной измене ведет не ФСБ, как обычно, а Следственный комитет. ФСБ стало ясно, что никакой секретности там по факту нет, никаких секретов и сведений Кара-Мурза никому не передавал.

По сути, ему вменяется как госизмена сам по себе факт контакта с иностранными организациями, а именно три абсолютно открытых эпизода, которые есть на YouTube: это его выступление в октябре 2021-го года на Парламентской Ассамблее НАТО, выступление в октябре 2021-го года на собрании Норвежского Хельсинкского комитета, где была присуждена премия российскому политзаключенному Юрию Дмитриеву, и это открытое выступление Владимира в Хельсинкской комиссии Конгресса после начала так называемой СВО. Это абсолютно открытые выступления! Вот они ему и вменяются в качестве государственной измены.

За формулировку 275 статьи Госдума проголосовала единогласно, несмотря на то, что в то время там хоть и немного, но все-таки были оппозиционные депутаты.

Да, совершенно верно. Старший Гудков на тот момент уже лишился своего мандата, а Дмитрий Гудков и Илья Пономарев прекрасно проголосовали за статью в этой редакции.

Изменение этой статьи в 2012 году позволило в принципе в таком мракобесном варианте сегодня предъявлять обвинение российскому оппозиционному деятелю, а это по российскому законодательству особо тяжкая статья — обвиняемому грозит от 12 до 20 лет строгого режима. Но мы, адвокаты Владимира Кара-Мурзы, считаем, что все равно даже в этой резиновой редакции нет оснований для привлечения его к ответственности.

То есть статьи о «фейках», по которой уже сидят и Алексей Горинов, и Илья Яшин, уже не хватает? Нужно еще добавить и госизмену?

Видимо — да. Я могу только предполагать, это лучше у них спросить. Но, видимо, Володя в отличие от Яшина и Горинова никогда не скрывал, что он, наряду с Немцовым, убитым рядом с Кремлем в центре Москвы, с Биллом Браудером, проживающим в Великобритании, до которого, наверное, сложнее дотянуться спецслужбам, — один из главных инициаторов «списка Магнитского», то есть это преследование должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Очевидно, претензии российских властей к Кара-Мурзе более существенны, в результате чего решили именно на нем отработать вот эту статью, как мы полагаем, противоречащую Конституции.

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