«На страже миропорядка»: Си прилетел с трехдневным государственным визитом к Путину

Глава КНР Си Цзиньпин приземлился в московском аэропорту «Внуково» в 12.59 по московскому времени. По словам Дмитрия Пескова, его первая встреча с Владимиром Путиным начнется ориентировочно в 16.30. По прибытии в столицу РФ китайский лидер заявил, что Китай «готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве».

Реклама Читать далее

В понедельник, 20 марта, состоится неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба Кремля. Китайский и российский лидеры проведут первую «неформальную» встречу тет-а-тет в понедельник перед ужином, а затем во вторник проведут официальные переговоры. Во время визита ожидается подписание «совместной декларации (...) об углублении отношений всестороннего партнерства и вступлении в новую эру стратегических отношений», а также документ, касающийся двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года.

Трехдневный государственный визит является первым визитом в Россию китайского лидера почти за четыре года. Си Цзиньпин регулярно называет Владимира Путина своим «старым другом».

Через три дня после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях в Украине, президент РФ Владимир Путин больше чем когда-либо ждет от своего коллеги Си знака поддержки, отмечает Reuters. Объявив Владимира Путина фактически разыскиваемым в 123 странах, МУС еще больше привлек внимание к приезду в Москву Си Цзиньпина, для которого эта поездка и так считалась «деликатной», указывает агентство. Китай, который уже год старается не осуждать войну РФ в Украине и не называть ее вторжением, оказался в трудном положении.

Перед встречей на высшем уровне лидеры двух стран «обменялись» публикациями в российской и китайской официальной прессе.

«Большие ожидания» Путина

Москва связывает большие ожидания с предстоящими переговорами, написал Владимир Путин в публикации для китайской газеты «Жэньминь Жибао». «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – говорится в переводе публикации на русский язык на сайте Кремля.

Путин пишет, что российские власти «признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин», и приветствует готовность Китая «сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса». В статье он называет Си Цзинпина «добрым старым другом», с которым сложились «самые теплые отношения».

В статье для российских СМИ китайский лидер пишет, что «предстоящий визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира». «С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам... Сложные проблемы не имеют простых решений», – пишет Си, напоминая об опубликованной недавно «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» из 12 пунктов.

В силу того, что он способствовал недавнему дипломатическому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, Китай позиционирует себя как посредник в российско-украинской войне и призывает, в частности, к мирным переговорам между Москвой и Киевом, отмечает France-Presse.

Объединенные «безграничным» партнерством, отмечавшимся в прошлом году за три недели до начала интервенции на Украине, Пекин и Москва в последние годы сблизились, в частности, чтобы сформировать общий фронт против Запада. Китай публично не осуждал российское вторжение и критиковал США за поставки оружия в Украину, а также НАТО за то, что они не принимают во внимание интересы безопасности России.

Однако Пекин призывает к диалогу, а также к уважению территориальной целостности всех государств, в том числе и Украины. «Ни одна страна не должна диктовать международный порядок», — написал Си Цзиньпин в статье, опубликованной в «Российской газете». «Китай всегда занимал объективную и непредвзятую позицию, основанную на сути вопроса, и активно продвигал мирные переговоры». В публикации отмечается, что российско-китайские отношения «основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон».

В публикации Си также напоминает, что товарооборот между двумя странами по итогам 2022 года «составил рекордные 190 млрд долларов США и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности».

Реакция Киева и США

Как пишет France-Presse, Украина с настороженностью ожидает визита Си Цзиньпина в Кремль, опасаясь, что Пекин как стратегический союзник России может в конечном итоге решиться на поставки вооружений Москве и таким образом повлиять на исход войны. Пекин «играет в нейтралитет», настаивая на соблюдении принципа территориальной целостности Украины, но одновременно оказывая реальную дипломатическую поддержку Москве с начала ее вторжения в феврале 2022 года.

В отсутствие какого-либо рычага влияния украинцы надеются, что давление их западных союзников на Китай поможет сохранить этот хрупкий баланс. Тема визита Си в Москву настолько деликатная, что украинские власти не желают публично ее комментировать. «Украина будет внимательно следить за этим визитом», — заявил France-Presse высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. «Для нас крайне важно, чтобы Китай продолжал свою политику непоколебимого уважения территориальной целостности других стран», — добавил он.

В конце февраля Пекин опубликовал документ из 12 пунктов, призывающий, в частности, Москву и Киев к переговорам. Но, вопреки тому, к чему призывают Украина и Запад, Китай не упоминает о выводе российских войск с территории Украины, предлагая, с другой стороны, положить конец «односторонним» санкциям против России. Документ был отвергнут Западом, но президент Украины Владимир Зеленский, стремясь не раздражать Пекин, счел «нужным» «работать» с этой страной.

По сообщению американской газеты The Wall Street Journal, Си Цзиньпин во имя нейтралитета, демонстрируемого его страной, может также встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по возвращении в Китай.

Выступая в воскресенье в эфире Fox News, представитель Белого дома заявил, что любой возможный призыв Владимира Путина и Си Цзиньпина к миру теперь будет неприемлем, поскольку это подтвердит территориальные приобретения, достигнутые Россией до сих пор. «Это просто дало бы г-ну Путину больше времени, чтобы перестроиться, переобучить, дозаправить армию и попытаться начать новые наступления в то время, которое он выберет», — сказал Джон Кирби.

При этом США в феврале обвинили Пекин в том, что он рассматривает возможность поставок оружия России. «Мы убеждены, что китайское руководство планирует поставлять в Россию летальные вооружения», — заявил директор ЦРУ Уильям Бернс телеканалу CBS. По сообщениям прессы, это будут боеприпасы и беспилотники. Пока только Иран предоставил боевые беспилотники Москве, которая использует их, в частности, для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. В Вашингтоне считают, что Пекин уже поставляет в Россию нелетальные материалы. «Если они начнут поставлять оружие, это станет для нас серьезной проблемой», — признал другой высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности в начале марта.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что председатель КНР встретится с президентом РФ, чтобы обсудить возможности обхода международных санкций и участие Пекина в урегулировании войны в Украине. В отчете института за 17 марта говорится, что «Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы обхода санкций для дальнейших поставок в Россию китайского оборудования». «Китайские компании продавали российским структурам винтовки, детали беспилотников и оборудование, которое может быть использовано в военных целях, а западные разведывательные агентства сообщают, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления России летальных вооружений», – говорится в сообщении.

Власти Украины призывают Китай воздержаться от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотреть возможность ограничения торговли с РФ. «Экономические ограничения против России вводятся, чтобы остановить войну. Поэтому очень важно, чтобы Китай воздержался от помощи российскому руководству в обходе санкций и рассмотрел возможность ограничения торговли с Россией», – заявил в пятницу спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в ходе встречи с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

Как пишет France-Presse, несмотря на эпизодические обмены мнениями между главами украинской и китайской дипломатии, президент Украины Зеленский не разговаривал с Си Цзиньпином с начала российского вторжения, хотя он публично выразил такое желание. «Зеленский пытался пообщаться с Си с августа», но «Китай не отвечает», – отметил к комментарии агентству украинский аналитик Юрий Пойта.

По данным американских СМИ, такой разговор может состояться после визита председателя КНР в Москву, но «прорыва не произойдет», прогнозирует эксперт. Как в экономическом, так и в геополитическом плане «Россия очень важна для Китая, гораздо важнее, чем Украина», которую Пекин рассматривает как «российскую зону влияния, как серую зону» между Западом и Востоком, отмечает он. А Киев «никогда толком не разрабатывал политику в отношении Китая» и уже два года не имеет посла в Пекине, сказал AFP заместитель директора украинского аналитического центра «Новая Европа» Сергей Солодкий. По его словам, «не стоит надеяться, что внезапно весь Китай нас услышит».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться