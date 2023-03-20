Путин пообещал поставлять зерновые в Африку в случае остановки «зерновой сделки».

Россия бесплатно направит продовольствие нуждающимся странам Африки, если «зерновая сделка» не будет продлена, заявил президент РФ Владимир Путин, в ходе выступления на конференции «Россия — Африка в многополярном мире». Москва приостановит участие в зерновой сделке 18 мая, если к этому времени не будет продвижения в реализации российской части соглашений, сообщили в МИД РФ.

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В ходе выступления на конференции «Россия — Африка в многополярном мире» российский лидер уточнил, если Москва примет решение не продлевать действие «зерновой сделки» через 60 суток, то, несмотря на это, она готова поставить нуждающимся африканским странам тот объем, что уже был отправлен им за предыдущее время, бесплатно.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин, принимавший участие в консультациях между ООН и российской делегацией, заявил, что Москва не возражает против продления сделки после 18 марта. Однако она считает, что это надо сделать не на 120, а только на 60 дней. Данного срока достаточно, чтобы оценить реализацию заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта сельхозпродукции и удобрений из России.

В свою очередь, МИД РФ в понедельник заявил, что Москва приостановит участие в «зерновой сделке» 18 мая, если к этому времени не будет продвижения в реализации российской части соглашений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что решение по продлению «зерновой сделки» будет отозвано в случае, если не будут выполнены следующие условия:

- Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;

- Возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания;

- Отмены ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты;

- Восстановление функционирования аммиакопровода «Тольятти-Одесса»;

- Восстановление доступа к активам и счетам российских компаний, связанных с производством и транзитом продовольствия и удобрений.

Россия считает, что до сих пор выполняется только украинская часть договоренности по экспорту зерна. Поставки российского продовольствия остаются заблокированными. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что Москва настаивает на пакетном характере «зерновой сделки».

На прошлой неделе в Турции и ООН объявили о продлении «зерновой сделки», предусматривающей безопасный экспорт украинского продовольствия через Босфор, которая истекала в субботу.

При этом ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не уточнили, как долго будет действовать соглашение. В ООН подчеркнули, что договоренность имеет «жизненно важное значение» для глобальных поставок продуктов питания «в особенности для развивающихся стран».

Министр инфраструктуры Украины утверждает, что морской коридор продлен на 120 дней, в то время как в Москве согласны лишь на половину этого срока.

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