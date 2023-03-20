Экс-глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов: «Мои коллеги в Перми в большой опасности»

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На сотрудников и волонтеров бывшего пермского «Мемориала» усиливается давление, хотя правозащитное общество было ликвидировано еще в 2022 году. Бывший руководитель организации Роберт Латыпов тогда же был вынужден покинуть Россию. «Мои коллеги в Перми в большой опасности», — говорит он в интервью Русской службе RFI.

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RFI: Начиная с 11 марта давление на сотрудников и волонтеров бывшего пермского «Мемориала» значительно усилилось. Расскажите, что произошло.

Роберт Латыпов: 10 марта мы проводили собрание Центра исторической памяти, новой организации, созданной вместо ликвидированного властями «Мемориала». А в субботу, то есть уже 11 марта, пришли домой к одному нашему волонтеру и к председателю Центра Александру Чернышову.

Волонтера (фамилию не называем по желанию заинтересованного лица — RFI) более двух суток держали в камере предварительного заключения, а 13 марта по ложному обвинению о якобы сопротивлении сотрудникам полиции присудили к штрафу в 3000 рублей. Из квартиры, где он живет, вывезли все имущество «Мемориала» — документы, стенды выставок, книги и всю технику.

Александра Чернышова задержали сотрудники Центра по борьбе по противодействию экстремизму, так называемого Центра «Э», куда его и доставили, и там провели допрос. После допроса также провели обыск в его квартире, и тоже изъяли всю технику. В воскресенье, 12 марта, обыск был также проведен в офисе Центра, и там тоже забрали жесткие диски.

Но ведь пермский «Мемориал» был ликвидирован властями в апреле 2022 го года?

Да, одновременно с «Международным Мемориалом» и ПЦ «Мемориал». То есть, тогда были ликвидированы три юридических лица. Вот почему я после этого и попросил волонтеров собрать и отправить документацию ликвидированного пермского «Мемориала» в Москву. И именно эта история сейчас заинтересовала силовиков.

Если в отношении ПЦ «Мемориал» и «Международного Мемориала» хотя бы проходили формальные суды, их ликвидировали по судебному решению, и они начали процедуру ликвидации, то нас, пермский «Мемориал», просто в одночасье вычеркнули из реестра юридических лиц.

Представьте себе, что у вас организация, и вы должны ее ликвидировать. Необходима процедура ликвидации — у вас же остались какие-то связи с подрядчиками, надо оплатить коммунальные услуги и прочее, все закрыть, раздать сотрудникам зарплату. Организация должна цивилизованно уйти в иной статус. Такая процедура может длиться и два месяца, и полгода, и больше, так полагается по закону. А нас просто выключили без суда, без следствия. Заблокировали все счета. Это абсолютно незаконное и антиправовое деяние, даже с точки зрения действующего российского законодательства.

И вот я, руководитель ликвидированной организации, должен что-то делать с архивом. У каждой организации ведь есть документация — приказы, протоколы заседаний правления, официальная переписка и так далее, которые нужно сохранить.

Мы собрали весь архив, там было пять коробок общим весом 44 килограмма. И я попросил волонтеров отправить это в Москву, коллегам по бывшему «Международному Мемориалу», чтобы можно было описать весь этот архив и оценить его с точки зрения того, что там действительно представляет ценность. Волонтеры должны были просто найти транспортную компанию и отправить этот груз. Ничего криминального в этом нет, сам факт отправки архива в другой город не составляет никакого преступления.

И в самих документах нет ничего криминального. Там абсолютно официальные бумаги, которые мы предоставляли до этого Минюсту, никаких секретных материалов, а только документация, посвященная работе организации за последние годы. Причем, мы даже официально отправляли в официальные органы бухгалтерскую документацию, чтобы тем людям, кто у нас работал, могли начислить пенсию — договоры с сотрудниками, расчетные ведомости и прочее.

Еще замечу, что пермский «Мемориал» даже не был в списках иностранных агентов. У нас горизонтальная сеть, все организации автономные.

Почему вдруг архивом заинтересовались именно сейчас? И как развиваются события?

У меня подозрение, что кто-то донес о том, что якобы вывозятся какие-то ценности. У нас уже был подобный прецедент в 2019 году. Стоило мне выступить на Дне памяти жертв политических репрессий 30 октября, как уже на следующий день, 31 октября сотрудники ФСБ пришли для обысков в офис нашей организации и ко мне в квартиру. Это российская реальность.

Сейчас я по крупице выискиваю информацию, каждый день выясняются новые подробности. 13 марта снова пришли, на этот раз к нашему бухгалтеру, которая у нас волонтер. Ее тоже допрашивали. Но люди боятся говорить, они страшно запуганы. Большинство вопросов, которые им задавали, касались меня лично. Спрашивали, где я нахожусь, что я делаю, как формируется организация, как я достаю деньги, каким образом они переводятся, и так далее. Я не сомневаюсь, что по мне готовят уголовное дело, непонятно только пока по какой статье и что они мне припишут. Но я сейчас за границей, и мне ничего не грозит.

Но моих коллег допрашивали, их заставляли оправдываться, хотя они ничего криминального не совершали. И еще требовали, чтобы ни в коем случае никому не звонили и сообщать о самом факте прихода силовиков. После обысков даже не выдали никаких документов: ни протоколов допросов, ни актов изъятия, несмотря на требования. Если к вам приходит грабитель и что-то у вас забирает, то понятно, что никаких отчетов он вам не оставит. А тут приходят официальные лица, забирают технику, имущество. Должен же быть хотя бы протокол изъятия, а его нет, его просто не дают на руки. Это полный беспредел.

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