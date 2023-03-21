В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина сменилось руководство. Директор музея Марина Лошак написала заявление об уходе «по собственному желанию». На ее место назначена Елизавета Лихачева, бывшая работница МВД и участница провластного молодежного движения «Идущие вместе», с 2017 года руководившая Музеем архитектуры имени Щусева.

Реклама Читать далее

Формулировку «уход по собственному желанию» директор ГМИИ Марина Лошак подтвердила телеканалу «Дождь». Контракт Лошак истекает 2 апреля.

Искусствовед Ксения Коробейникова, которая первая объявила об уходе Марины Лошак в своем телеграм-канале «ку-ку», пишет:

Будучи проницательной и умной, она вряд ли повторит путь Зельфиры Трегуловой. В это раз все будет достойно и красиво. Марина Девовна откроет сегодня в кабинете директора инсталляцию „Мои полторы комнаты“. Ее можно расценить как метафоричное и изящное заявление по случаю завершения ее 10-летней работы.

Ссылаясь на «путь Зельфиры Трегуловой», Коробейникова напоминает об увольнении 9 февраля директора Третьяковской галереи «в связи с завершением срока трудового контракта».

Министерство культуры РФ подтвердило отставку Марины Лошак. Обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова написала также, что заявление Лошак было удовлетворено, хотя «расставаться» с ней «не планировали».

Дочь Марины Лошак Анна Монгайт прокомментировала уход матери с поста директора ГМИИ:

Меня закидали вопросами в личку. Считаю важным рассказать, что решение об уходе из Гмии мама приняла довольно давно. Шла к нему осознанно. У нее были сложные, но классные десять лет. И она точно не из тех начальников, которые держатся за свою руководящую работу зубами до последнего вздоха. Маме всегда феноменальным образом удавалось заниматься только тем, что ей интересно. Не помню ни одного исключения. Этот проект она для себя завершила. Будут другие. И мы, честно говоря, очень за нее рады.

С портретом Сталина в кабинете

Новым директором ГМИИ станет Елизавета Лихачева, с 2017 года руководящая Музеем архитектуры имени А. В. Щусева (МУАР). Приказ о ее назначении уже подписан.

«В начале 2000-х годов Лихачева была участницей кремлевского молодежного движения „Идущие вместе“, где получала зарплату. Кроме того, она работала в МВД», — пишет телеграм-канал «Агентство. Новости».

В сообщении приводится твиттер бывшего журналиста AP Александра Рослякова, который написал, что несколько лет назад в кабинете Лихачевой висел портрет Сталина. На видео в твиттере, действительно, виден фотопортрет Сталина в кабинете Лихачевой.

Был я несколько лет назад в кабинете у Лихачевой, где на стене висел портрет Сталина. https://t.co/3GFy8gGsDZ pic.twitter.com/gd9JAMWKvU — Alexander Roslyakov 🏳️‍🌈 (@ARoslyakov) March 20, 2023

Канал также рассказал, что молодежная организация, в которой участвовала Лихачева, проводила акции в поддержку Владимира Путина и против некоторых деятелей культуры.

Там же приводится рассказ самой Лихачевой о том, как она попала на работу в МУАР:

Я работала в Министерстве внутренних дел, в Федеральной миграционной службе, умер Виктор Константиныч Мельников. Это было 5 февраля 2006 года. <…> На поминки меня притащила мама, я не хотела ехать. Там мы познакомились заново с Екатериной Викторовной Каринской (внучкой архитектора Константина Мельникова). <…> Поскольку я работала тогда в органах, наверное, у нее была надежда, что я ей помогу в борьбе с сестрой. А я не собиралась никому помогать, мне просто хотелось снова попасть в Дом Мельникова.

Получив искусствоведческое образование в МГУ в возрасте 36 лет, Лихачева была назначена заместителем руководителя «Дома Мельникова», филиала музея Щусева. После ее назначения музей провел «рейдерский захват» доли в доме. В 2017 году Минкульт назначил Лихачеву руководителем Музея архитектуры. Сотрудники запустили петицию с просьбой не назначать главой Лихачеву, указывая, что она «получила высшее образование в 2014 году, не имеет ученой степени, научного опыта и веса, не обладает опытом руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности».

Назначение Лихачевой на пост директора ГМИИ подтверждает линию Минкульта на передачу руководящих музейных постов лицам, близким к силовым органам. Новым директором Третьяковской галереи стала Елена Проничева, дочь генерала ФСБ Владимира Проничева, работавшего с Владимиром Путиным.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться