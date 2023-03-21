К сотрудникам «Мемориала» в Москве пришли с обысками по делу о «реабилитации нацизма»

Утром 21 марта столичные силовики пришли с обысками по адресам сотрудников ликвидированного общества «Мемориал». Как сообщает правозащитная организация, обыски проходят в рамках дела о «реабилитации нацизма». После обыска председателя правления «Международного Мемориала» Яна Рачинского увезли на допрос.

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По сообщению телеграм-канала общества «Мемориал», обыски проходят у Олега Орлова, Никиты Петрова, Александры Поливановой и ее матери Марины, Яна Рачинского, Ирины Островской, Галины Иорданской, Алены Козловой и Александра Гурьянова.

К полудню стало известно, что у председателя правления ликвидированного «Мемориала» Яна Рачинского закончился обыск, силовики повезли его на допрос. Как уточняет «ОВД-Инфо», к Рачинскому не допустили адвоката Михаила Бирюкова. На допрос также увезли Олега Орлова, Галину Иорданскую и Александра Гурьянова.

Силовики, пришедшие с обыском по месту прописки сотрудницы «Мемориала» Александры Поливановой — в квартиру ее матери Марины Поливановой — отказались пускать внутрь адвоката Александру Маркову.

Юристке не дали пройти и в квартиру историка Гурьянова. «На обыск у Гурьянова меня так и не впустили, несмотря на то, что в квартиру я зашла и сразу же предъявила ордер и удостоверение. Однако, тут мне указали на то, что у них такой приказ не впускать. Я по этому поводу возражала с ссылками на УПК, мы беседовали минут 20. Результата так и не дало, хотя я мельком успела увидеть подзащитного и сказать ему, что надо вписать в протокол», — передает «Мемориал» слова Марковой.

Уточняется, что к правозащитникам пришли сотрудники Следственного комитета, присутствуют также оперативники Центра «Э». Согласно постановлению об обыске, дело о «реабилитации нацизма» было возбуждено 3 марта в отношении «неустановленных сотрудников» «Мемориала». Поводом стало включение в список жертв политических репрессий трех людей, одного из которых отправили в лагеря за работу в немецком полицейском отряде, а двух других осудили за измену Родине.

Согласно копии постановления на обыск, которую «Медиазоне» предоставил юрист Арсений Левинсон, речь идет о трех гражданах СССР. Одного из них в 1954 году приговорили к 25 годам лагерей; военный трибунал признал доказанным, что он служил в полицейском отряде SS и участвовал в массовых убийствах евреев. Еще двоим назначили по 10 лет лагерей в 1943 году. Им было отказано в реабилитации.

В прошлом «Мемориал» признавал, что иногда при включении людей в список жертв политических репрессий происходят ошибки. «За указание на ошибки в нашей базе мы всегда признательны и стараемся их исправлять», — писал в связи с этим председатель правления «Международного Мемориала» Ян Рачинский.

Обыски в двух зданиях «Мемориала»

Позже стало известно, что силовики пришли с обысками и в здание «Мемориала» в Малом Каретном переулке и в офис «Мемориала» на Каретном ряду. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

В здание офиса «Мемориала» на Малом Каретном переулке также не пускают адвоката. Один из адвокатов «Мемориала» также сообщил, что после обысков сотрудников организации повезут на допросы в отдел полиции по Тверскому району.

Журналист «Но.Медиа из России» Василий Полонский публикует в своем-телеграм-канале видео, как сотрудников «Мемориала» Олега Орлова, Галину Иорданскую и Александра Гурьянова ведут на допрос.

Орлов на вопрос, из-за чего с ним проходят следственные действия, отвечает: «В связи с обвинением в оправдании нацизма, вот этой идиотской идеей».

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