Против члена совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело

Как сообщается в телеграм-канале «Общество Мемориал», против Олега Орлова возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Утром у сотрудников «Мемориала» проходили обыски, часть из них затем отвезли на допрос.

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Как пишет «Медиазона», Олег Орлов рассказал, что уголовное дело о «дискредитации» на него завели из-за поста в фейсбуке. Речь идет о посте, который Орлов опубликовал 14 ноября 2022 года, это его колонка о войне в Украине.

«Кровавая война, развязанная режимом Путина в Украине — это не только массовое убийство людей, уничтожение инфраструктуры, экономики, объектов культуры этой замечательной страны. Не только разрушение основ международного права. Это еще и тяжелейший удар по будущему России», — писал правозащитник.

Кроме того, Орлов рассказал журналистам, что во время обыска у него забрали все цифровые носители, телефон, значок «Нет войне» и стикеры «Мемориала». Кроме того, силовики забрали книгу «Россия — Чечня: цепь ошибок и преступлений», Орлов — один из ее составителей. «Такой предмет гордости "Мемориала" и меня. Прекрасна книга, про Первую чеченскую войну. Она была — ее и взяли», — добавил Орлов.

Видео с рассказом правозащитника публикует журналист Василий Полонский.

Вечером правозащитника Олега Орлова увели на второй допрос — на этот раз по уголовному делу о реабилитации нацизма против «Мемориала». Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».Ранее Орлова допрашивали по возбужденному против него делу о дискредитации армии. По этому первому делу его отпустили под подписку о невыезде.

Рассказ члена Совета правозащитного «Мемориала» Олега Орлова об избрании ему меры пресечения – подписки о невыезде – за повторную «дискредитацию армии» статьей на фейсбуке «Им хотелось фашизма. Они его получили».



Видео: SOTA pic.twitter.com/opAczyetKo — SOTA (@sotaproject) March 21, 2023

В марте 2022 года Орлова оштрафовали на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП). Поводом стал пикет на Театральной площади Москвы — правозащитник вышел с плакатом «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне!»

Утром у сотрудников «Мемориала» проходили обыски, часть из них затем увезли на допросы в ОВД «Тверское» и в Следственный комитет. Как сообщила правозащитная организация, обыски проходят в рамках дела о «реабилитации нацизма». Обыски проходили у Олега Орлова, Никиты Петрова, Александры Поливановой, Галины Иорданской, Алены Козловой, Ирины Островской, Яна Рачинского и Александра Гурьянова.

Председателя правления «Международного Мемориала» Яна Рачинского увезли на допрос в Следственный комитет, сообщает SOTA. Туда же доставили и Александра Гурьянова. После допросов из СК выпустили Ирину Островскую и Александру Поливанову, они проходят в качестве свидетелей по уголовному делу о реабилитации нацизма. Также, по информации издания, силовики принесли кувалду и инструменты для взлома к офису в Малом Каретном переулке.

А вот что сейчас происходит у здания в Малом Каретном pic.twitter.com/ic760qSR5I — Общество Мемориал (@MemorialMoscow) March 21, 2023

В декабре 2021 года суды постановили ликвидировать Международное общество «Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал». Поводом для этого послужил иски прокуратуры: в ведомстве заявили, что организации якобы допустили многочисленные нарушения закона об «иностранных агентах».

​Тогда же, в декабре 2021 года, ЕСПЧ потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации «Мемориалов» до тех пор, пока ЕСПЧ не рассмотрит жалобу российских НКО на закон об «иностранных агентах». Несмотря на это, решения о ликвидации вступили в силу.

В мае 2022 года сайт Правозащитного центра «Мемориал» заблокировали по требованию Генпрокуратуры, а 2 июня Мосгорсуд отказал центру в приостановке ликвидации.

7 октября 2022 «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с украинским Центром гражданских свобод и белорусским политзаключенным правозащитником Алесем Беляцким. Правозащитники формально ликвидированного властями РФ общества «Мемориал» встретили известие о присуждении Нобелевской премии мира 7 октября в Тверском суде Москвы, который по иску Генпрокуратуры отобрал у мемориальцев здание в Каретном Ряду.

О возбуждении дела против сотрудников «Мемориала» стало известно в начале марта 2023. Правозащитники передавали, что на тот момент не получили никаких официальных документов или запросов. Кроме того, они отметили, что «Мемориал» ликвидировали — потому «сотрудников» общества попросту не существует. «Нынешние попытки возбудить вдогонку еще и уголовное дело выглядят нелепо — как самооправдание следственных органов и демонстрация бурной активности. Тем более, что эти попытки абсолютно незаконны», — писали правозащитники.

Комментируя причину возбуждения дела, в «Мемориале» подчеркивали: «Никогда в своей деятельности, заявлениях и публикациях Международный Мемориал не отрицал и не ставил под сомнения выводы Нюрнбергского трибунала».

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