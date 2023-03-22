В Екатеринбурге загорелось здание с архивом «Мемориала»

В Екатеринбурге ночью на среду, 22 марта, вспыхнул пожар в здании бизнес-центра «Манеж». За несколько дней до этого туда перевезли имущество екатеринбургского общества «Мемориал», выселенного властями из муниципального помещения.

В Екатеринбурге ночью на среду, 22 марта, вспыхнул пожар в здании бизнес-центра «Манеж». За несколько дней до этого туда перевезли имущество екатеринбургского общества «Мемориал», выселенного властями из муниципального помещения. Во время переезда грузовик с вещами задержала полиция.

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Первоначально загорелся автомобиль Porsche, припаркованный около здания, — рассказал Русской службе RFI сотрудник «Мемориала». Затем огонь перекинулся на восьмиэтажное здание и дошел до кровли. Имущество «Мемориала» находилось на первом этаже.

Сообщение о пожаре поступило после часа ночи. Кому принадлежит припаркованный автомобиль, неизвестно.

Мы в точности не знаем, что это было. Есть факты, которые говорят о быстро развивавшемся пожаре. И очень правильно было бы расследовать его причины. До этого ли властям города, мы не в курсе. Пока мне неизвестно о предпринятых мерах. Оконный проем, ведущий в помещение с вещами Мемориала закрыт сейчас силами эксплуатационной компании, но не повторится ли этот пожар, я предположить не могу» — заявил источник RFI.

До этого екатеринбургское общество «Мемориал» выселили из муниципального помещения, а грузовик, перевозивший его архив и библиотеку, по доносу задержала полиция.

Пожар в здании, в которое перехал архив екатеринбургского "Мемориала". 22 марта 2023, © Екатеринбургский "Мемориал"

В центр «Манеж» «Мемориал» перевез архив, выставочные экземпляры, артефакты, переданные родственниками репрессированных, вещи, привезенные из исторических экспедиций. Давление на общественную организацию началось раньше, еще до выселения в офисе «Мемориала» провели обыск на предмет хранения и распространения террористической литературы, изъяли часть техники и какое-то количество печатных изданий, а учебным заведениям запретили проводить с «Мемориалом» совместные мероприятия.

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