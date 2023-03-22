Суд в Петербурге оставил под стражей художницу Сашу Скочиленко до 10 июня

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева продлила срок содержания под стражей художнице и певице Саше Скочиленко еще на три месяца — до 10 июня 2023 года. Защита Александры Скочиленко настаивала на изменение меры пресечения на более мягкую. Однако суд не стал принимать во внимание доводы адвокатов. Об этом сообщает корреспондент издания «Медиазона» из зала суда.

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В Василеостровском районном суде Петербурга завершился шестой день судебного процесса над 32-летней художницей Сашей Скочиленко. Ее обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию — в марте 2022 года она поменяла ценники в супермаркете «Перекресток» на стикеры с информацией о действиях российских военных в Мариуполе.

В СИЗО Саша Скочиленко находится с 13 апреля 2022 года, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. У нее диагностированы биполярное аффективное расстройство, порок сердца и целиакия — генетическая непереносимость глютена.

В ходе заседания суда 22 марта адвокаты Скочиленко просили избрать более мягкую меру пресечения для своей подзащитной, чтобы сохранить ее здоровье, однако судья Демяшева этим доводам не вняла.

Рассмотрение уголовного дела в отношении художницы началось в Василеостровском районном суде 15 декабря 2022 года. На заседаниях присутствуют консулы стран Евросоюза: Финляндии, Швеции, Германии и Норвегии.

Следующее судебное заседание назначено на 20 апреля.

Защита Скочиленко считает, что прокурор намеренно затягивает процесс. «Уже несколько раз подряд она просила отложить заседание, так и не допросив ни одного свидетеля», — отмечает «Медиазона».

Александра Скочиленко свою вину отрицает.

В декабре 2022 года BBC внесла Сашу Скочиленко в список ста самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира наряду с певицей Аллой Пугачевой и журналисткой Таисией Бекбулатовой.

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