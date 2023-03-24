Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль, осужденные в России по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный», покинули Россию. Эту информацию подтвердили в пятницу, 24 марта, адвокаты бизнесменов на заседании суда по жалобе на приговор в отношении их подзащитных.

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«Калви и Дельпаль уехали в свои страны сразу после отмены им меры пресечения», — сказал собеседник агентства «Интерфакс» перед началом судебного заседания. Позже эту информацию подтвердил адвокат Майкла Калви Тимофей Гриднев, сообщивший на суде, что его подзащитный находится в США. По его словам, Калви «очень хочет приехать в Россию, чтобы участвовать в судебном заседании, и, если сможет получить визу, обязательно сделает это».

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники еще в мае 2022 года писало, что Майкл Калви покинул Россию до начала полномасштабной войны в Украине.

«Калви и Дельпаль законно покинули страну. Никаких нарушений Майклом Калви допущено не было, они могли передвигаться без ограничений после того как кассационный суд отменил им меру пресечения, а приговор суда, по которому они условно осуждены, еще не вступил в силу», — добавил адвокат Гриднев, отвечая на соответствующий вопрос.

В итоге Мосгорсуд в пятницу не смог рассмотреть жалобу на приговор по делу о растрате средств банка «Восточный», по которому осуждены семеро человек, в том числе Калви и Дельпаль. Судебное заседание отложили на 21 апреля, из-за необходимости «перевода дополнений к апелляционным жалобам на французский язык и ознакомления с ними Дельпаля», — сообщил судья.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти годам и шести месяцам условно. Филипп Дельпаль был приговорен к 4,6 годам условно. На время суда им сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий, в частности выезд из страны без разрешения властей. В январе 2022 года суд эти ограничения снял.

Уголовное преследование Калви, Дельпаля и их коллег началось в феврале 2019 года на фоне корпоративного спора за контроль над банком «Восточный» между Baring Vostok и бизнесменом Артемом Аветисяном. Конфликт возник из-за распределения долей после слияния в один банк «Восточный» двух финансовых организаций, принадлежавших фонду Калви («Восточный экспресс») и Аветисяну («Юниаструм»).

По версии следствия, Калви в составе преступной группы похитил 2,5 млрд рублей «Восточного». Так следователи называют факт принятия «Восточным» акций люксембургской компании IFTG в качестве погашения задолженности в 2,5 млрд рублей. Кредит взяло Первое коллекторское бюро (ПКБ), которое, как и «Восточный», было подконтрольно Baring Vostok. Миноритарный акционер «Восточного» Шерзод Юсупов позже заявил, что банк был обманут и обратился в правоохранительные органы.

Сами подзащитные не признали своей вины. После оглашения приговора Калви заявил, что суд не разобрался в деле. «В суде были представлены буквально сотни доказательств того, что я и мои коллеги всегда действовали исключительно в правовой плоскости и в интересах самого банка. Отсутствие состава какого-либо преступления подтверждают, как материалы дела, так и все допрошенные свидетели, что признал даже прокурор», — отметил Калви.

Американец Майкл Калви создал фонд Baring Vostok для инвестиций в российские компании в 1994 году. В разные годы он инвестировал в Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф банк», «Яндекс», Avito и другие фирмы. Француз Филипп Дельпаль работал в России с 2004 года, когда он возглавил российскую «дочку» банка Societe Generale — Русфинанс Банк. В 2007 Дельпаль стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В 2012 году он стал партнером по индустрии финансового сектора в фонде Baring Vostok.

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