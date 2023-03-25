Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявил Путин

Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью российскому госТВ. По словам Путина, об этом он договорился с Александром Лукашенко, занимающим кресло президента Беларуси.

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По словам Путина, Лукашенко уже давно сам «ставил вопрос» о том, чтобы разместить на беларуской территории российское тактическое ядерное оружие.

Из заявления Путина можно сделать вывод, что решение было окончательно принято после того, как Великобритания объявила о намерении поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

Такие снаряды не относятся к ядерному оружию, они предназначены для поражения бронетехники. Кроме того, по словам Путина, у самой России якобы «сотни тысяч» подобных снарядов. Ранее в Москве весьма резко отреагировали на намерения Лондона отправить такого рода боеприпасы Украине, пообещав принять ответные меры.

Из заявления Путина следует, что Россия уже передала Беларуси ракетный комплекс «Искандер», который Путин пообещал передать еще в июне 2022 года, то есть задолго до британского объявления о поставке снарядов с обедненным ураном. Кроме того, Россия уже помогла переоборудовать 10 беларуских военных самолетов для применения ТЯО, сказал Путин. Лукашенко еще в августе 2022 года говорил о завершении переоборудования самолетов Беларуси для несения ядерного оружия.

Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

При этом Путин подчеркнул, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия, оно останется под контролем РФ: «Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать».

Как утверждает Путин, планы по размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия не нарушают международных обязательств РФ по нераспространению.

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