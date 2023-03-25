Leroy Merlin собирается передать контроль над своим бизнесом в России местным управленцам

Больше, чем через год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину французский гигант розничной торговли стройматериалами и товарами для дома Leroy Merlin объявил, что после 18 лет работы в России собирается передать контроль над бизнесом локальному менеджменту, чтобы сохранить 45 тысяч рабочих мест.

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В заявлении Adeo, материнской компании по отношению к Leroy Merlin, отмечается, что переход контроля должны еще одобрить российские власти.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов уже назвал решение компании о передаче активов «разумным» и пообещал помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов.

Leroy Merlin — крупнейший иностранный работодатель в России. 113 магазинов Leroy Merlin в России представляют от 18 до 20% от общего оборота компании, сообщили агентству France-Presse в дирекции предприятия.

В прошлом году Adeо уже приостановила все новые инвестиции в России. Процесс передачи управления локальному менеджменту — это процесс, инициированный еще несколько месяцев назад, говорится в коммюнике.

Французское экономическое издание Les Echos отмечает, что обсуждаются разные сценарии, но ничего еще не решено. Так или иначе, российские власти находятся в позиции силы, и переговоры могут затянуться на месяцы.

В российской прессе появились утечки о том, что «Леруа Мерлен» (как и «Ашан») в России заподозрили в уклонении от уплаты налогов, что является привычным способом российских властей оказать давление на бизнес, чтобы навязать им свои интересы, отмечает Les Echos.

Отныне власти РФ требуют вноса в бюджет при продаже активов иностранцами. Такие бизнесы должны продаваться за полцены и ниже, писало издание «РБК».

План передачи контроля, на который надеется Leroy Merlin, может не устроить российские власти. «Мы не знаем, что местные власти нам скажут. Другие компании, как Danone или Schneider выступили с такими же просьбами о передаче контроля над активами, они ждут ответа уже несколько месяцев», — отметили в дирекции Adeо в комментарии французской газете La Voix du Nord.

Adeo рассчитвает опираться на своих менеджеров в России — команду, состоящую из около 15 экспатов, пишет Les Echos. Некоторые упоминают сценарий management buyout — выкуп доли компании собственным менеджментом. Другой источник Les Echos сказал, что Adeo не желает терять собственность при уступке контроля над бизнесом. К примеру, Adeo может остаться акционером, но с миноритарным пакетом. Так или иначе, речь не идет о полном уходе.

Компания Adeo принадлежит французской Association familiale Mulliez (AFM) — бизнес-группе семьи Мюлье. Среди активов AFM также торговая сеть Auchan, которая продолжает работать в России и даже намерена расширять производство товаров собственной марки на территории РФ. Через свои 230 магазинов в России Auchan осуществляет более 10% общих продаж, по данным на май 2022 года.

Ранее «Ашан» оказался в центре скандала в связи с предполагаемым бесплатным снабжением российской армии в Украине. В руководстве компании это отрицают.

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло «Ашан» и «Леруа Мерлен» в список международных спонсоров войны.

Другие крупные французские компании, такие как Bonduelle и Lactalis, продолжают работу в России. Среди 200 французских компаний, представленных в РФ до 24 февраля 2022 года, лишь около 30 объявили об уходе.

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