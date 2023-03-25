SHAMAN и пустота: как автор песни «Я русский» стал (единственной) надеждой кремлевского музыкального агитпропа?

Пропаганда

31-летний Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, за считанные месяцы стал главным лицом кремлевской эстрады. Карьера певца, который десять лет безуспешно пытался пробиться к славе, буквально взлетела с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Именно тогда Дронов начал выпускать «патриотические» песни. Кто такой SHAMAN и почему на него делает ставку российский музыкальный агитпроп?

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В биографии Ярослава Дронова бросается в глаза четкое разделение на «до» и «после». Его карьера и известность взрывным образом взлетели с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Именно тогда Дронов начал выпускать «патриотические» песни, которые быстро подхватывала кремлевская и околокремлевская пропаганда. Сейчас он самое свежее и фактически главное лицо в уже давно «истасканном» провластном эстрадном «пуле».

Ярослав Дронов — уроженец Новомосковска Тульской области. В детстве и подростковом возрасте он учился народной музыке в родном городе. После переезда в Москву окончил музыкальную академию имени Гнесиных по классу эстрадно-джазового пения.

Около десяти лет Дронов безуспешно пытался прорваться в звезды шоу-бизнеса, участвовал в телевизионных шоу талантов «Фактор А» и «Голос». Занимал третье и второе места. В 2013 году на «Факторе А» о Дронове положительно отозвалась Алла Пугачева, находившаяся в составе жюри. Пугачева тогда сказала, что такие как Дронов, «как правило, не побеждают в конкурсах, а просто побеждают в жизни».

После телекастингов Дронов звездой не стал. Он пропал с телеэкранов и вел тихую жизнь кавер-музыканта. А с 2020 года начал носить светло-русые дреды и выступать под псевдонимом SHAMAN. Он рассказывал, что взял это сценическое имя, потому что его так его называли поклонники в комментариях. «Именно с такой прической, музыкой и под псевдонимом SHAMAN люди меня приняли и полюбили», — говорил он в одном из интервью (правда, в последнее время он перестал носить дреды).

С конца 2021 года SHAMAN начал сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем. Певец рассказывал, что Дробыш только продвигает его творчество и работает его агентом, но Дронов — независимый артист, сам пишет песни и сам создает сценические образы.

Фактически все довоенные песни, которые Дронов исполнял под прозвищем SHAMAN, — любовные баллады, часто с элементами этники в вокале. Первую более или менее заметную популярностью ему принесла песня «Улетай», которая разошлась в TikTok. Ее припев — авторская версия хора невольниц («Улетай на крыльях ветра») из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

С началом полномасштабной российско-украинской войны все резко изменилось.

«Патриотический» поворот

За день до начала вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2022 года, Дронов презентовал новую песню «Встанем», которая кардинально отличается от его предыдущего творчества. «Герои России останутся в наших сердцах до конца», «правда за нами», — спел «Шаман» с официозно-трагическим пафосом. Здесь напрашивается параллель с «Офицерами» Олега Газманова.

Продюсер Виктор Дробыш говорил, что не имеет отношения к этому «патриотическому» повороту в творчестве SHAMAN и не был инициатором выпуска трека «Встанем», как и последовавшего за ним «патриотического» трека «Я русский».

«Я написал ее [песню „Встанем“] 2 января этого года ровно за день, а выложил на YouTube 23 февраля до всех этих событий. После этого песню подхватил народ. И может, это звучит нескромно, но она стала хитом», — рассказывал Шаман, настаивая, что популярности композиции способствовал именно интернет, а не телевидение и радио.

Подхватил эту песню народ или нет — сказать сложно. Так или иначе, ее незамедлительно взяла в оборот машина госпропаганды.

Уже в начале марта эта песня (весьма неожиданно) прозвучала в Совете федерации РФ. Под «Встанем» российские сенаторы почтили память погибших российских солдат, брошенных на войну против Украины. Тогда российская пресса писала о SHAMAN как о малоизвестном исполнителе.

Позднее композиция «Встанем» прозвучала целиком в пропагандистской программе «Вести недели», что стало прецедентом для этой передачи. Ведущий этой программы Дмитрий Киселев назвал песню «Встанем» «культурным событием» и представил SHAMAN фактически голосом «спецоперации» (этим термином российская пропаганда называет полномасштабное вторжение РФ в Украину).

К российскому Дню народного единства вышел альтернативный клип на «Встанем», в котором вместе с SHAMAN приняли участие завсегдатаи провластной эстрады: Олег Газманов, Николай Расторгуев, Николай Басков, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и другие. И если о песне «Встанем» российские СМИ изначально говорили как о посвященной Второй мировой войне, в этом альтернативном клипе делается упор на современность. Там, к примеру, показана российская военная техника с буквой Z.

Кадр из альтернативного клипа на песню «Встанем» © youtube.com

После выхода песни «Встанем» SHAMAN стал появляться на обложках телегидов, которые продаются в киосках у метро, его песни стали «крутить» на радио и ТВ, отмечала «Афиша».

Дронов начал ездить по российским городам с сольными концертами. По его словам, за 2022 год он дал 99 сольных выступлений, и «каждое прошло с аншлагом». Корреспондент «Медузы» в репортаже с недавнего концерта SHAMAN в московском «Крокус Сити Холле» отмечал, что зал был наполнен людьми практически до отказа, а сам концерт был организован так, как если бы SHAMAN был уже ветераном российской поп-музыки.

В январе 2023 года SHAMAN выступил в оккупированных городах Украины — Луганске, Мариуполе, а также в Геническе Херсонской области. Дронов также встречался с ранеными российскими солдатами в Подмосковье.

«По идее, таких певцов, как SHAMAN, должны были наплодить огромное количество. Российская попсовая пропаганда с этой задачей явно не справляется, — говорит в комментарии RFI музыкальный критик Артемий Троицкий. — Сегодняшняя пародия на патриотизм, которую развели с подачи Кремля, — это абсолютно безнадежная халтура, которая никак не выстреливает. Можно сказать, что единственным качественным заходом тут оказался SHAMAN, который сам по себе очень странный и противоречивый. Если он такой патриотичный, то почему его прозвище — SHAMAN — пишется латинскими буквами? Если он такой русский, почему носит дреды?».

«Но проблема в том, что все остальные еще хуже, чем этот SHAMAN, — продолжает Артемий Троицкий, приводя в пример прокремлевских певиц Надежду Бабкину, Юлию Чичерину и депутата Госдумы Дениса Майданова. — Это все безнадежные фигуранты. Они просто профнепригодны и если на кого и работают, то на публику, с которой и работать не надо. Аудитория Газманова и Баскова — это люди, которые и так „в порядке“, они и так одурманены в достаточной степени. Проблему представляет собой молодежь, которая, как показывают все даже полуфальшивые социологические исследования, отнюдь не стремится в унылый патриотизм. Абсолютно единственный, кто до какой-то степени с этой задачей справляется, — это SHAMAN. Из-за этого на него все ставки и сделаны».

Многие молодые популярные российские музыканты, такие как Монеточка, Фейс, Нойз МС, Оксимирон, группа «Литтл Биг», эмигрировали из России, публично осудили вторжение в Украину, были объявлены «иноагентами» и попали в опалу на родине. Сам SHAMAN, когда ему задали вопрос о том, как он относится к эмиграции многих российских музыкальных звезд, ответил так: «Это их выбор. Значит, такая судьба. У них такой путь, у меня другой».

Песня «Я русский»

После песни «Встанем» музыкально-пропагандистская история SHAMAN получила новый виток развития. В июле 2022 года была презентована песня «Я русский».

В видеоклипе на песню «Я русский» SHAMAN ходит по пшеничному полю в белой рубахе с деревянным крестом на шее и поет:

Я русский, я иду до конца; Я русский, моя кровь от отца; Я русский, и мне повезло; Я русский, всему миру назло.

«Текст песни точно и кратко воплощает абсурдность российской пропаганды. Герой заявляет, что хочет любить и дышать, но потом оказывается, что у него кровь от отца и почему-то он должен идти до конца. До какого конца? Ты же хотел „любить и дышать“ (…) Главное — в словах „назло всем“. В подтексте — „я русский, и меня никто не любит, потому что всем известно, что я лучше всех“», — комментирует текст песни доктор филологических наук Гасан Гусейнов. По его словам, это тот случай, когда пропаганда злоупотребляет «народными чувствами обиды».

По состоянию на март 2023 года клип на песню «Я русский» собрал более 30 млн просмотров на YouTube. Этот результат нельзя назвать заоблачным хотя бы по сравнению с запрещенными российскими музыкантами, но это все-таки явный успех путинского музыкального агитпропа по сравнению с предыдущими его попытками.

Песню «Я русский» называют в провластных СМИ «патриотическим хитом», утверждая, что она получила «народную любовь». Песня «Я русский» прозвучала в новогоднюю ночь на российском «Первом канале» сразу после боя курантов и обращения Путина, где-то ее исполняют на прокремлевских концертах, где-то школьников заставляют заучивать ее наизусть.

В Татарстане дошло до откровенного скандала. В сети недавно распространилось видео, на котором учитель в одной из школ Казани настойчиво призывает и фактически заставляет детей вскидывать руки под фразу «Я русский» при прослушивании одноименной песни SHAMAN. «Я понимаю, что кто-то нерусский, но граждане или нет? Нет? Лучше тогда эмигрировать», — говорила школьникам педагог.

Как выяснилось, это была репетиция «патриотического» номера перед городским фестивалем. Как рассказали в казанском управлении образования, учителю «указали, что необходимо внимательнее выбирать слова и корректнее общаться с учениками», при этом там настаивают, что призывы вскидывать руки под «Я русский» — это «прием усиления вокального номера, без двойного дна или дополнительных посылов».

Невозможно не заметить, что песня «Я русский», которую продвигают российские госканалы, не вписывается в официальную линию российских же властей, которые в своих декларациях делают упор на многонациональности российского народа. «Думаю, что при прочих равных пропагандисты предпочли бы, чтобы пелось „Я россиянин“. Но петь „я россиянин“ — как-то нескладно и не в размер. Поэтому фигурирует запасной вариант под названием „Я русский“. Это скорее вынужденный шаг», — полагает Артемий Троицкий.

Сам Ярослав Дронов в конце февраля сообщил, что на него было написано заявление в МВД о проверке песни «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни. «Мою песню „Я русский“ знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение „Я — русский“ означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной», — написал тогда Дронов в разъяснительной записке в полицию.

Тем временем роль Ярослава Дронова в российской патриотической эстраде продолжила возрастать после выхода песни «Я русский». В сентябре 2022 года Дронов исполнил гимн РФ на одной сцене с Путиным на митинге в честь объявления претензий на аннексию еще четырех украинских регионов. Дронову уже предлагают присвоить звание «заслуженного артиста».

Недавно стало известно, что SHAMAN исполнит роль князя Владимира в одноименном спектакле, заявленном как «этно-музыкальная опера-реконструкция». На ее постановку около 30 млн рублей получил продюсерский центр Игоря Матвиенко от «Президентского фонда культурных инициатив». При этом средний грант из этого фонда — в десять раз меньше, как недавно рассказывал его гендиректор.

Естественная или форсированная популярность?

Как в августе 2022 года отмечала «Афиша», клип «Я русский» если и держался в трендах YouTube, отсутствовал в чартах Apple Music и даже VK. Представители SHAMAN тогда объясняли, что у артиста «целевая аудитория 30–40+, а основные пользователи музыкальных стриминговых сервисов, таких как VK Music и Apple Music, — это зумеры (16–24)». На это можно посмотреть как на признание, что среди молодежи у SHAMAN особой популярности нет. Одновременно в команде SHAMAN уверяли, что в источниках просмотров на YouTube отсутствует рекламный трафик.

«Народная любовь» и популярность SHAMAN — настоящие или только приписываемые ему российской пропагандой? «„Шамана“ и несколько имеющихся его записей очень активно раскручивают по всем возможным государственным и окологосударственным каналам, что не может не возыметь хоть какого-то эффекта. Точно также можно сказать, что всем известны способы накручивать просмотры на YouTube. Я не думаю, что эта песня [„Я русский“] завоевала всенародную любовь, хотя то, что на нее написали уже несколько пародий, может свидетельствовать о том, что народ эту песню заметил», — отмечает Артемий Троицкий.

Самая знаменитая пародия на «Я русский» вышла в августе 2022 года. Бывший КВНщик Александр Гудков, появлявшийся в программе «Вечерний Ургант», выпустил сатирическую абсурдистскую пародию — видеоклип «Я узкий». В этом ролике есть фраза: «По жизни взгляды мои узкие, но и мне так хорошо».

Эта пародия, как это часто случается в путинской России, вызвала взрыв негодования у «патриотов», увидевших в этом не пародию на клип SHAMAN, а оскорбение всех русских. Один из «оскорбленных общественников» подал заявление на Гудкова в следственный комитет. Впрочем, сам SHAMAN сказал, что никаких претензий к Гудкову у него нет и назвал его пародию дополнительной рекламой своего творчества и своего имени.

Рассуждая о роли кремлевской попсы в целом, филолог Гасан Гусейнов отмечает пропасть между российской провластной попсой и украинской популярной культурой военного времени: «Тут тот же случай, что и с коррупцией в российской армии, которая оставила военных без передового оружия. Так и здесь, бездарность и безрукость художников от войны даже и без контраста с украинскими исполнителями, феерические. Но это ведь и понятно: украинцы защищаются от агрессора, а россияне воспевают себя как агрессора, вероломно напавшего на соседнюю страну с одним-единственным аргументом: „Мы русские и просто делаем что хотим“».

Артемий Троицкий добавляет, что одной из причин общего провала кремлевской эстрады является то, что сейчас нет композиторов уровня Пахмутовой и Тухманова, которые в свое время обеспечивали советский пропагандистский репертуар. «Они сочинили огромное количество песен про Ленина, про партию, про борьбу за мир, про Великую отечественную войну — патриотических, коммунистических, идеологических песен. Очень жалко хороших мелодий, которые были потрачены на эти песни с абсолютно идиотскими текстами типа „И Ленин такой молодой, / И юный октябрь впереди“. Но мелодия Пахмутовой потрясающая. Тогда эта работа производилась талантливо и не халтурно», — говорит Троицкий.

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