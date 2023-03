С чем связана резкая реакция Кремля на поставку Украине снарядов с обедненным ураном?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поводом к окончательному принятию решения о размещении в Беларуси российского ядерного оружия послужило заявление Лондона о намерении поставить Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Соответствующее заявление замминистра обороны Великобритании послужило основанием для многочисленных обвинений в эскалации со стороны Москвы, где утверждают, что это шаг к ядерной войне. Как объясняют эксперты, снаряды с сердечником из обедненного урана — конвенциональное бронебойное оружие, не являющееся ни ядерным, ни химическим. Чем объясняется такая резкая реакция российских властей?

В интервью российскому госТВ Путин заявил, что Александр Лукашенко, занимающий кресло президента Беларуси, уже давно «ставил вопрос» о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Поводом же к окончательному принятию решения об этом стало заявление Лондона о намерении поставить Украине снаряды с сердечников из обедненного урана, сказал Путин.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на вопрос члена Палаты лордов сообщила, что вместе с танками «Челленджер-2» Британия направит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Голди отметила, что такие боеприпасы «обладают высокой эффективностью в поражении современных танков и бронетехники».

Путин в ходе совместной пресс-конференции с китайским председателем Си Цзиньпином в ответ на это заявил, что «Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом» и «Россия вынуждена будет реагировать».

Резкий возмущенный тон подхватили главы МИД и минобороны РФ. Сергей Лавров заявил, что это якобы нарушает международное гуманитарное право, а Шойгу заявил, что «пройдена еще одна ступенька» на пути к возможному ядерному столкновению. Сам Путин подчеркивал особую, с его слов, вредность и опасность этих снарядов в том числе для гражданского населения и окружающей среды.

Что представляют из себя снаряды с обедненным ураном?

В министерстве обороны Великобритании обвинили российские власти в преднамеренном распространении лжи о решении Лондона поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

«Британская армия десятилетиями использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — подчеркнули в британском ведомстве.

Обедненный уран (ОУ) — побочный продукт обогащения урана при производстве ядерного топлива или боеголовок. Он отличается высокой плотностью, которая примерно в два раза превышает плотность свинца. Этот металл используют как для увеличения прочности брони для военной техники, так и для изготовления боеприпасов — сердечников для бронебойных снарядов. Иногда в этих целях используют и более дорогой вольфрам.

Эти снаряды не относятся ни к ядерным, ни к химическим вооружениям и являются конвенциональными. Поражающий эффект обеспечивается за счет кинетического воздействия сердечника на броню.

«Высокая плотность дает высокую бронепробиваемость. Бронебойный подкалиберный снаряд — это стержень, дротик. Если он урановый, то стержень как раз из урана», — объясняет в комментарии RFI эксперт по вооружениям Павел Лузин.

Известно, что подкалиберные снаряды с урановым сердечником могут использовать британские «Челленджер-2», американские «Абрамсы» и немецкие «Леопарды». Они использовались США и Великобританией в войнах в Персидском заливе, в Сербии и Косово.

Владимир Путин утверждает, что Россия имеет в своем распоряжении «сотни тысяч» подобных снарядов. Российская армия, по его словам, не применяла их против Украины.

Что известно о потенциальных рисках заражения от разрыва этих снарядов?

Обедненный уран не обладает высокой радиоактивностью. Он менее радиоактивен, чем урановая руда. Доза внешнего облучения от обедненного урана составляет около 60% от природного. При этом он является химически токсичным. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

«При ударе снаряда о броню обедненный уран проникает внутрь и воспламеняется, оставляя после себя облако из пыли и мелких твердых частиц. Также токсичная пыль может появиться при каком-то возгорании боеприпасов. Эти частицы можно вдохнуть и, соответственно, получить химическое отравление. Но опять же надо быть достаточно близко [к очагу возгорания] и получить очень существенную дозу пыли», — объяснял в интервью «Медузе» эксперт по российской ядерной политике Максим Старчак.

«Вредности там особо никакой нет, если соблюдать минимальные требования техники безопасности при работе с такими снарядами и при работе с подбитой такими снарядами техникой», — указывает в свою очередь Павел Лузин.

На сайте Европейского союза говорится, что последствия использования этого металла в снарядах вызывает беспокойство относительно угроз для здоровья людей. Однако экспертные исследования свидетельствуют о том, что нет убедительных доказательств вреда от воздействия обедненного урана, но эти выводы оспариваются, отмечается на официальном портале ЕС.

На сайте агентства США по защите окружающей среды отмечается, что обедненный уран опасен, если он проникает внутрь организма.

В ООН объясняют, что различные международные организации, включая ВОЗ, проводили и проводят исследования на тему потенциального воздействия ОУ на человека и окружающую среду. Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР) пришел к выводу, что «никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием радиоактивного из-лучения обедненного урана, обнаружено не было».

Впрочем, если радиологическая угроза в результате локального загрязнения от разрыва боеприпаса «не является значительной», то когда речь заходит об обнаружении фрагментов или целых снарядов с ОУ, «существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами», — сообщается на сайте ООН со ссылкой на исследования, в которых принимало участие МАГАТЭ.

«В любом случае для тех, кто находится в танке, в который попал такой снаряд, возможная токсичность его сердечника — наименьшая из проблем, которые он может причинить», — отмечает военный обозреватель «Би-би-си» Павел Аксенов.

Как объяснить резкую реакцию российских властей?

«Россия и ее чиновники прекрасно знают, что оружие с обедненным ураном не является ни ядерным, ни химическим. Никаких международных соглашений не нарушается. Но это еще один повод обвинить Запад в эскалации ситуации в Украине», — отмечает Максим Старчак.

Военный эксперт и внештатный научный сотрудник американского исследовательского центра New Lines Institute for Strategy and Policy Джефф Хоун отмечает, что подкалиберными снарядами с урановым сердечником можно стрелять на более дальнее расстояние, чем другими танковыми снарядами. «Чем чаще украинцы cмогут стрелять издалека, тем больше это поможет им оставаться в безопасности и защищать солдат, что крайне важно», — говорит он.

По его мнению, эффективность этих снарядов, предназначенных для уничтожения танков, может быть главной причиной резкой российской реакции. Москва, вероятно, меньше беспокоится из-за использования более или менее токсичного оружия, чем из-за поступления Украине боеприпасов, дающих новое преимущество ВСУ, считает эксперт.

Еще одним возможным объяснением такой реакции может служить то, что у самой России снарядов с обедненным ураном может быть мало, несмотря на уверения Путина. На вооружении РФ «должны стоять несколько снарядов с урановыми сердечниками», указывает Максим Старчак. «Известно как минимум о трех таких снарядах: „Надфиль-2“, „Вант“, „Свинец“. Также есть снаряд „Свинец-2“, который тоже может иметь вольфрам-урановый сердечник. СМИ сообщали, что в феврале российские танкисты получили эти снаряды», — говорит эксперт.

По его словам, производство таких снарядов в РФ никогда не было приоритетным. «Они есть, но вряд ли много», — полагает Старчак.

Павел Лузин отмечает, что в России несколько лет назад заявляли, что рассматривают возможность создания снарядов с урановым сердечником, но «вряд ли создали». «В СССР были разработки по этой теме, но о серийном производстве я не знаю. Скорее это штучная, экспериментальная история. Серийно снаряды с вольфрамовым сердечником производились и производятся», — говорит Лузин.

При этом Лузин отмечает, что решение о размещении в Беларуси ядерного оружия было принято еще в прошлом году, и поэтому заявление Путина о том, что поводом к этому послужили поставки снарядов с обедненным ураном Украине, не соответствуют действительности.

