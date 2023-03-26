Тихановская призывает не допустить развертывания в Беларуси ядерного оружия РФ. Украина требует срочно созвать Совбез ООН

Ядерное оружие

Лидер беларуской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призывает международное сообщество потребовать от РФ прекратить развертывание в Беларуси тактического ядерного оружия. О таких планах накануне заявил президент РФ Владимир Путин, сказав, что договорился об этом с Александром Лукашенко. МИД Украины в связи с намерением РФ разместить в Беларуси ядерное оружие потребовал срочно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

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Светлана Тихановская подчеркивает, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси напрямую нарушает Конституцию Беларуси и грубо противоречит воле беларуского народа о безъядерном статусе государства, что было отражено в декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года. Об этом говорится в ее заявлении в Twitter.

Лидер оппозиции Беларуси обвиняет Москву в нарушении Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Беларуси и называет РФ «враждебной силой», которая «еще больше подчиняет Беларусь своему незаконному контролю, еще больше лишая ее суверенитета».

По словам Светланы Тихановской, РФ действует как оккупационная сила, подрывающая национальную безопасность Беларуси и ставя ее на пусть столкновения с соседями и международным сообществом.

Она заметила, что Путин объявил о размещении ТЯО в Беларуси именно в День Воли, что еще больше подчеркивает неуважение РФ к беларускому суверенитету.

Лидер беларуского гражданского общества в изгнании призывает международное сообщества потребовать от РФ прекратить это развертывание и ввести «адекватные и жесткие санкции в отношении режимов Лукашенко и Путина».

В другом заявлении Светланы Тихановской подчеркивается, что Лукашенко» и до этого втягивал Беларусь в войну шаг за шагом», теперь же «Лукашенко и Путин сделали из Беларуси цель для удара», что является прямой угрозой жизни и безопасности более чем 9 миллионов человек.

«Год назад он [Лукашенко] в очередной раз пошёл против фундаментального требования народа и нарушил Конституцию, лишив Беларусь нейтрального и безъядерного статуса. И теперь мы видим, для чего — чтобы угодить Путину и его планам размещения ядерного оружия», — подчеркивает Тихановская.

Киев видит в Минске «ядерного заложника» Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Путина о размещении ядерного оружия на беларуской территории, назвал Беларусь «ядерным заложником» Кремля.

«Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси — шаг к внутренней дестабилизации страны — максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина», — написал Данилов в Twitter.

По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, слова Путина говорят о том, что ему страшно и что он проигрывает. «Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой», — заявил Подоляк.

«И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении», — добавил он.

Тем временем МИД Украины потребовал созвать внеочередное заседание Совбеза ООН в ответ на намерение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. «Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», — отметили в Киеве.

Киев также призвал государства G7 и Европейского cоюза предупредить белорусские власти о последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

МИД Украины также обратился к белорусскому обществу с призывом не допустить размещения в стране российского ядерного оружия, что еще «больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего».

В Берлине осуждают «новую попытку ядерного запугивания» со стороны РФ

Правительство Германии осудило «новую попытку ядерного запугивания» со стороны Москвы. «Мы не отклонимся от курса» из-за этих угроз, заявил представитель министерства иностранных дел AFP на условиях анонимности. «Сравнение президента Путина с ядерными ракетами НАТО неверно и не может использоваться в качестве оправдания», — добавил он, также подчеркнув, что Беларусь «идет против» своего обязательства оставаться территорией без ядерного оружия.

Накануне российская пропаганда опубликовала видеоролик с интервью Путина госТВ, где он говорит о намерении разместить в Беларуси российское ядерное оружие и ссылается на опыт США.

Лукашенко высказывался о возможности возвращения ядерного оружия в Беларусь еще с 2021 году, до полномасштабного нападения РФ на Украину. Тогда он говорил, что Минск предложит Москве разместить на беларуской территории ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу.

Передачу российских ракетных комплексов «Искандер», способных нести и ядерные боеголовки, Путин и Лукашенко обсуждали еще в июне 2022 года. По словам Путина, Россия уже передала Беларуси комплекс «Искандер». От Лукашенко пока не поступало публичных комментариев относительно последнего заявления Путина о размещении в Беларуси ТЯО.

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