В Тульской области прогремел взрыв. Минобороны РФ заявило о падении там перехваченного украинского БПЛА

На месте взрыва в Киреевске Тульской области, 27 марта 2023 г.

Минобороны РФ обвинило Украину в запуске беспилотника, упавшего в Киреевске Тульской области в воскресенье, 26 марта. Накануне сообщалось о взрыве в этом городе, в результате которого пострадали трое человек. Киреевск расположен примерно в 450 км от украинской границы. В Киеве инцидент не комментировали.

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«Комплексом РЭБ „Поле-21“ было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации», — заявили в российском минобороны.

После этого, по данным российского ведомства, БПЛА, «потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области».

Случившееся минобороны РФ охарактеризовало как «попытку совершения атаки» беспилотником «Стриж» (Ту-141) в его ударном исполнении со стороны Украины.

В Киеве официально не комментировали инцидент в Тульской области.

Накануне в городе Киреевск недалеко от Тулы прогремел взрыв. В местной диспетчерской службе сообщали, что двое человек получили осколочные ранения, еще один — ссадины. Также сообщалось, что повреждены три многоквартирных дома и четыре хозяйственных постройки.

Местные телеграм-каналы и СМИ опубликовали кадры из города, на которых видна воронка от взрыва. По данным телеграм-канала Baza, диаметр воронки составляет от 10 до 15 метров, глубина — почти 8 метров.

На месте падения беспилотника работают специалисты минобороны, МЧС, правоохранительных органов, добавили в российском военном ведомстве.

Этот инцидент в Киреевске, возможно, — уже второй за месяц в Киреевском районе Тульской области, вызванный падением беспилотника. В начале марта жители поселка Березовский в 10 км от Киреевска услышали взрыв, после чего в лесу обнаружили воронку глубиной около полуметра. Одной из возможных причин взрыва местные власти тогда называли падение беспилотника.

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