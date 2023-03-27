Франция призывает РФ пересмотреть решение об отправке российского ядерного оружия в Беларусь

Ядерное оружие

Франция осуждает заявление Владимира Путина о соглашении, заключенном между РФ и Беларусью, о размещении на белорусской территории ядерного оружия, отмечается в заявлении французского МИД. Париж призывает РФ «продемонстрировать ответственность» и пересмотреть это решение.

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«После нарушения Россией договора о РСМД, приведшего к его исчезновению, и заявления России о приостановке своего участия в СНВ-3 в феврале, это соглашение представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе», — говорится в коммюнике МИД Франции.

Франция призывает РФ «продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение».

Тем временем представить Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США пока не видят признаков того, того, что Россия передислоцирует свое ядерное оружие. В НАТО раскритиковали РФ за «безответственную» ядерную риторику.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы «безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности». Он отметил, что «Беларусь все еще может это остановить».

Тем временем представитль МИД Китая Мао Нин в ответ на вопрос о китайской позиции относительно заявления Путина о размещении ЯО в Беларуси напомнила, что в январе 2022 года лидеры государств-обладателей атомного оружия выступили с совместным заявлением, где указано, что ядерную войну нельзя выиграть и нельзя вести, и подчеркнули, что следует избегать войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.

«В сложившихся условиях все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях по урегулированию украинского кризиса мирным путем и совместно содействовать деэскалации», — заявила Мао Нин.

Украина в связи с заявлениями Путина о планах разместить российское ядерное оружие потребовала созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что, несмотря на реакцию Запада и угрозу новых санкций, Россия не собирается отказываться от планов разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Комменатриев относительно размещения российского ТЯО от Александра Лукашенко, занимающего кресло президента Беларуси, не поступало после соответствующего заявления Путина. Лукашенко высказывался о возможности возвращения ядерного оружия в Беларусь еще в 2021 году. Тогда он говорил, что Минск предложит Москве разместить на беларуской территории ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу.

Передачу российских ракетных комплексов «Искандер», способных нести и ядерные боеголовки, Путин и Лукашенко обсуждали еще в июне 2022 года. По словам Путина, Россия уже передала Беларуси комплекс «Искандер».

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