Иосиф и его однофамилец: в сеть слили запись разговора продюсера Пригожина с миллиардером Ахмедовым. В ней они нецензурно критикуют войну и Путина

Истории

25 марта в соцсетях начала распространяться аудиозапись телефонного разговора, на которой продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер и бывший сенатор Фархад Ахмедов в течение получаса в самых нецензурных выражениях обсуждают войну, Владимира Путина и элиты. После публикации этого разговора Иосиф Пригожин сначала заявил, что это фейк, а чуть позднее, что не знает, как ему «жить с этим дерьмом». Основатель «ЧВК Вагнера» и однофамилец продюсера Евгений Пригожин прокомментировал аудиозапись, отметив, что их с Иосифом Пригожиным могли перепутать.

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Аудиозапись была опубликована в YouTube-канале украинского пользователя oleksander oleq еще 7 марта, однако начала распространяться после 24 марта, когда внимание на нее обратил украинский Пятый канал.

Аудиозапись длится 35 минут. На ней в том числе слышен голос певицы Валерии — жены Иосифа Пригожина. Во время разговора Пригожин несколько раз обращается к ней по имени.

В ходе этой беседы мужчины обмениваются мнениями о войне, Владимире Путине и его окружении. «Они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и Виктор Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его долбоебом, за глаза, естественно», — говорит Иосиф Пригожин.

«Они никчемные, недееспособные, неумные, неразумные, неквалифицированные», — говорит Фархад Ахмедов.

«Ты видишь, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, блядь. Лишь бы спасти себя, блядь», — отвечает ему Пригожин.

«Не, они друг друга сейчас… Не, он не спасет, это за все он отвечает. У нас республика, эм, федерация, президентская страна. Президент за все это ответит, за все. С него спросят», — считает Ахмедов.

Ахмедов, который называет Путина «сатаной», советует Пригожину держаться «подальше от них» и делает печальный политический прогноз:

Он назад не пойдет, вперед не может. Он будет вот так вот. Там грызня. Это тараканы, блядь, в стакане, они друг друга уже грызут. Будут группироваться там. Одного уничтожат, потом друг друга будут сжирать, в горло вцепятся там. Топить будут они друг друга. Потому что они тонут, они тонут. Они понимают, что уже все. Пипец наступил уже.

Полную расшифровку аудиозаписи опубликовала «Медиазона». Журналисты издания посчитали, что собеседники 157 раз употребляют в разговоре слово «блядь».

«ФСБ дало команду принять меры»

Источник издания «Важные истории» подтвердил подлинность записи. По его словам, «руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры».

Сам Иосиф Пригожин сначала назвал запись «фейком». В воскресенье он опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что запись сгенерировали нейросети.

Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. Вы знаете, интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле,

— заявил Иосиф Пригожин.

Чуть позже продюсер дал интервью изданию «Фонтанка», но уже не стал напрямую говорить, что запись — фейк. Он рассказал, что «точно не помнит» этого разговора, а «нейросети творят чудеса».

«Я точно понимаю, что это провокация», — подчеркнул он. Продюсер отметил, что не сомневается в том, что «это делается специально, чтобы внести раскол между вышестоящими людьми, так скажем, и их сторонниками».

При этом он признал факт общения с Ахмедовым, а также то, что часть беседы является подлинной. «Я не знаю, как это всё делается. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно из чего и как клеили. Надо разбираться», — пояснил продюсер «Фонтанке».

По его словам, в последний раз они говорили с Фархадом Ахмедовым по телефону в январе, но Пригожин не помнит, что они обсуждали. «У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И ведь сделали так, что не подкопаешься. Время такое», — сказал Пригожин.

На вопрос корреспондента издания пояснить свою позицию, продюсер ответил так:

Моя позиция простая: она пророссийская. Никакой другой она быть не может. Я поддерживаю нашего президента, уважаю его как личность, как фигуру планетарного масштаба. И также понимаю, что у него не было других вариантов. Если бы возможно было бы избежать этой спецоперации, он бы избежал.

В интервью изданию «Лента.ру» Пригожин заявил, что в момент телефонного разговора находился в Дубае. «Я был в Дубае до конца января, а там строго-настрого закон об уголовной ответственности за прикосновение к частной собственности, особенно все, что связано со звонками. Естественно, я могу подать в суд на расследование: во-первых, кто совершил запись личного звонка, а во-вторых, кто и как ее так смонтировал», — рассказал он.

Пригожин и Пригожин

Журналист-фактчекер Илья Бер, который не сомневается в подлинности записи, предположил, что те, кто записывал беседу, перепутали Иосифа и Евгения Пригожиных.

Так же опубликованную аудиозапись прокомментировал основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. «Возможно, что те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я», — заявил он.

К похожему выводу, кажется, склоняется и сам продюсер: «Но почему выбрали именно меня? Может, фамилия громкая. Меня, к сожалению, всё чаще называют Евгением, а не Иосифом. Многое мне пишут касательно ЧВК. Как всем объяснить, что я это я? Это невозможно. Я уже два года испытываю это давление», — сетует он в интервью «Фонтанке».

В СБУ, впрочем, публикацию телефонной беседы пока не комментировали. Фархад Ахмедов, который в момент разговора находился в Баку, также в настоящий момент никак не отреагировал на происходящее.

Политолог Татьяна Становая у себя в телеграм-канале отмечает, что у Иосифа Пригожина теперь есть три опции: утверждать, что случившееся — фейк, попытаться искупить «вину» ультрапатриотизмом или сбежать. «Я бы не исключала третий вариант после колебаний между первым и вторым», — пишет она.

Сам Иосиф Пригожин в комментарии «Ленте.ру» заявил, что уезжать никуда не собирается. «Честно говоря, я пребываю в шоке. Я живу в Москве, никуда не сваливал и не собираюсь. У меня есть четкое понимание того, что происходит. Я обычный скромный продюсер, муж народной артистки России. Кому есть дело до моих частных разговоров?» — сказал шоумен.

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