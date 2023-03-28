Война усилила репрессии в России: «Международная амнистия» рассказала о давлении на диссидентов

Права человека

«Международная амнистия» во вторник, 28 марта, выпустила ежегодный доклад, посвященный нарушениям прав человека в мире. В нем она обвинила страны в «двойных стандартах» при приеме беженцев из Украины: представители организации напомнили, что граждане других государств, просившие убежище, встречались с иным отношением. Отдельно «Международная амнистия» обратила внимание на растущие репрессии в России, которые с новой силой обрушились на гражданское общество после начала войны.

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«Ответ Запада на вторжение России в Украину подчеркивает двойные стандарты по сравнению с тем, насколько незначительной была реакция стран на многие другие нарушения Устава ООН», — заявила генеральный секретарь Международной Амнистии Аньес Калламар, представляя доклад группы в Париже.

Нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, «дало нам редкое представление о том, что становится возможным, когда есть политическая воля к действию», уверены в Amnesty International.

Однако отношение к беженцам из Украины, для приема которых в части стран Запада и Европейском союзе были созданы специальные процедуры, показывает, как мало было сделано для просителей политического убежища ранее, подчеркивают в Amnesty International. Среди них — люди, которые были вынуждены покинуть Афганистан или Сирию.

Подход к борьбе за права человека в мире продолжает быть «избирательным», заявили в международной организации. В Китае по-прежнему проводятся репрессии в отношении этнических меньшинств в Тибете и Синьцзяне, где речь идет о лагерях перевоспитания уйгуров. Нарушаются также права протестующих в Гонконге, однако серьезного ответа на международном уровне так и не следует.

В России война усилила репрессии

«Агрессия, которую Россия ведет против Украины, сопровождается подавлением инакомыслия внутри России. Оно продолжается с новой силой. Мирные протесты против войны разгонялись, а те, кто осмеливался публично выступить против вторжения, подвергались судебному преследованию. Принят новый закон, ограничивающий протестные движения и деятельность НПО и активистов гражданского общества», — отметили в докладе.

Правозащитники напомнили, что Россия 15 марта вышла из Совета Европы — теперь новые решения институтов этой международной организации, в том числе Европейского суда по правам человека, не имеют юридической силы на территории РФ. Власти также отказываются выплачивать компенсации по тем решениям, которые были приняты до 15 марта.

Алексей Горинов в суде в день приговора 8 июля 2022. © AFP

Отдельно в докладе напомнили про уголовные дела, возбужденные в отношении Александры Скочиленко и Алексея Горинова. Их обвинили в распространении «фейков» о российской армии — Александра Скочиленко попала в СИЗО после замены ценников в супермаркете на антивоенные листовки, а Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за выступление против войны на заседании совета депутатов.

В фокусе внимания Amnesty International — и закон о «запрете ЛГБТ-пропаганды», принятый режимом Владимира Путина в декабре 2022 года. Он запрещает распространение в России материалов, которые, по мнению властей, «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения».

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