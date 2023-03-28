В России отменен оправдательный приговор Юлии Цветковой. Ее дело ушло на новый круг

Россия

Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой по делу о рисунках вульвы. Об этом 28 марта сообщил ее адвокат Александр Пиховкин в своем телеграм-канале. Дело будет заново рассмотрено в первой инстанции в Комсомольске-на-Амуре.

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По словам Пиховкина, 9-й кассационный суд во Владивостоке отметил оправдательный приговор и апелляционное определение Хабаровского краевого суда в пользу Юлии Цветковой. Дело направлено на новое рассмотрение в Комсомольск-на-Амуре.

Юлию Цветкову в России обвиняют в распространении порнографии из-за публикаций в паблике «Монологи вагины» во «Вконтакте», который вела Юлия. Среди прочего там публиковались абстрактные изображения, напоминающие вульву. По этой статье ей грозит до шести лет колонии.

Обвинения в распространении порнографии Юлии Цветковой предъявили в 2019 году. За это время она пережила обыск, домашний арест, допросы, штрафы за «гей-пропаганду, поток угроз, внесение в реест «иноагентов», решилась на голодовку. Еще до преследования по уголовной статье была разгромлена ее детская театральная студия «Мерак» в Комсомольске-на-Амуре, ставшая «красной тряпкой» для поборников т.н. «традиционных ценностей», гомофобов и силовиков.

Летом 2022 года ее оправдал суд в Комсомольске-на-Амуре. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, однако на сторону художницы встал и краевой суд. В ноябре 2022 года Цветкова вместе с матерью уехала из России.

«Мотивированного решения пока нет, но можно понять, что речь о скрепах», — пишет адвокат Александр Пиховкин относительно отмены оправдательного приговора во Владивостоке. Он отметил, что на заседании суда прозвучало, что порнографичность инкриминированных Цветковой изображений следует из самого названия блога — «Монологи вагины».

«В защите я опирался в том числе на доктринальное определение порнографии, данное руководителями Верховного суда. Следующая остановка там», — пишет Пиховкин.

В свое время ПЦ «Мемориал» признал Юлию Цветкову одной из сотен преследуемых по политическим мотивам в России. Сам «Мемориал» был в России ликвидирован по суду. Правозащитники подчеркивали, что изображения, опубликованные в паблике «Монологи вагины», нельзя считать порнографическими.

«С нашей точки зрения, и с точки зрения видевших их экспертов, эти материалы являются порнографией не в большей степени, чем изображения половых органов в учебнике по анатомии. То, что они включали изображения вагин, не позволяет автоматически утверждать, что они являются „порнографическими“ в связи с тем, что в мировом искусстве и дизайне XIX—XXI вв. имеются многочисленные примеры таких изображений, обладающих значимой культурной ценностью», — указывали в ПЦ «Мемориал».

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