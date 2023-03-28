Отцу-одиночке Москалеву, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, дали два года колонии. Он «сбежал» перед приговором, заявили в суде

Репрессии в РФ

Суд в Ефремове Тульской области 28 марта приговорил отца-одиночку Алексея Москалева к двум годам колонии общего режима, удовлетворив требование прокурора. Его 13-летнюю дочь Марию месяц назад забрали в приют и не вернули ее отцу.

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При оглашении приговора самого Москалева в суде не было. Пресс-секретарь суда Ольга Дьячук заявила, что подсудимый этой ночью «сбежал», передает «Медиазона» из зала суда. Это заявление о побеге из-под домашнего ареста было встречено аплодисментами.

Где находится Алексей Москалев — пока неизвестно.

Его адвокат Владимир Билиенко сказал, что узнал о предполагаемом побеге своего подзащитного от пресс-секретаря суда, а в последний раз он видел Москалева вчера днем, а утром 28 марта его подзащитный не ответил на телефонный звонок.

Со 2 марта Алексей находился под домашним арестом, а его 13-летнюю дочь Машу забрали в приют и уже месяц отказываются возвращать отцу.

После оглашения приговора судья огласил постановление, которым Мария Москалева передается на попечение соцслужб. По словам адвоката Билиенко, судьба девочки должна решитсья в ближайший месяц: органы опеки будут рассматривать возможные заявления от родственников и других заинтересованных сторон. Также Марию могут отправить в детдом.

Накануне, 27 марта, Ефремовский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по существу, за один день управившись со всеми этапами, кроме вынесения приговора. Оглашение приговора назначили на следующий день. Прокурор запрашивал для Алексея Москалева два года колонии общего режима.

В чем суть дела Москалевых, вызвавшего большой общественный резонанс?

Преследование Москалева началось в апреле 2022 года. Тогда директор школы в городе Ефремове Тульской области вызвала полицию из-за того, что шестиклассница Маша Москалева, которую отец воспитывает один, нарисовала на уроке рисунок, осуждающий нападение России на Украину. На этом риснуке женщина, стоящая рядом с флагом Украины, пытается защитить ребенка от летящих со стороны России ракет.

Кроме полицейских, в школу приехали и сотрудники ФСБ. Силовики изучили соцсети Алексея Москалева. Из-за комментария с критикой армии РФ ему первым делом назначили штраф по цензурной статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

В конце 2022 года у Москалевых прошел обыск уже по уголовному делу о повторной дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 280.3) из-за публикаций в «Одноклассниках». Алексея Москалева тогда отвезли в местное здание ФСБ. Он рассказывал, что во время допроса его били головой о стену и о пол и спрашивали, «на кого он работает», писала «Медиазона». После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

1 марта 2023 года его снова задержали, а его дочь передали в «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Самого Москалева 2 марта отправили под домашний арест, и следствие разрешило ему забрать дочь из приюта. Однако до сих пор Машу Москалеву не отпускают домой и не разрешают ей даже говорить с отцом по телефону.

Утром в день вынесения приговора Машу Москалеву в приюте попытались навестить независимый местный депутат Ольга Подольска и адвокат Москалева Владимир Билибенко. Подольскую сотрудники приюта грубо вытолкали, соощает SOTAvision.

Адвокат смог попасть внутрь, но дочь своего подзащитного не увидел. Сотрудники центра передали Владимиру Билиенко рисунки Маши Москалевой, а также разрешили сфотографировать письмо, которое она написала отцу. Письмо заканчивается фразой: «Папа, ты мой герой».

Накануне на суде Алексей Москалев говорил, что не имеет отношения к постам, которые ему вменяют. Он сказал, что его страницу в «Одноклассниках» несколько раз взламывали, и также он сдавал свою квартиру во время их с дочерью отсуствия, и постояльцы имели доступ к компьютеру.

В своем кратком последнем слове Алексей Москалев подтвердил, что отрицательно относится к войне: «Если сейчас спросить мнение, как вы относитесь к „спецоперации“ в Украине, я думаю, даже в зале находящиеся люди — больше 90%, скажут, что они против. И я соглашусь с ними. Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал», — сказал Москалев (цитата по трасляции «Медиазоны»).

28 марта «Мемориал» признал Алексея Москалева политическим заключенным.

«Особенностью дела Москалевых стало то, что репрессиям за реализацию свободы слова подвергается не только Алексей Москалев, но и его несовершеннолетняя дочь. Мы считаем, что история с изъятием Марии Москалевой из семьи является показательным репрессивным актом и попыткой запугать всех противников войны не только тюремными сроками, но и разрушением их семей и давлением на детей», — подчеркивается в заявлении правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Параллельно с делом о «дискредитации армии» рассматривается и дело об ограничении Алексея Москалева в родительских правах. Заседание по этому делу назначено на 6 апреля.

Статья 280.3 появилась в российском УК после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эта статья ставит вне закона любую критику российских военных действий. Как указывают в «Мемориале», эта статья нарушает право на свободное выражение мнений, а также не отвечает принципу правовой определенности. В УК никак не расшифровано понятие «дискредитация», а значит никто заранее не может знать, что может быть признано наказуемым по этой статье.

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