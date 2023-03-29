Житель Кирова Ричард Роуз предстал перед военным судом за пост в Инстаграме

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге в среду, 29 марта, проходит процесс по делу жителя города Кирова Ричарда Роуза. За пост в Инстаграме, в котором он говорит о зверствах росийской армии в Буче, его обвиняют в призывах к совершению террористических действий, оправдании и пропаганде терроризма

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В обвинительном заключении Роуза говорится: «С целью формирования негативного отношения к действиям Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины в ходе проведения специальной военной операции, испытывая стойкую неприязнь к политической элите, военнослужащим и гражданам Российской Федерации», Ричард Роуз разместил пост в инстаграме с комментарием: «Резню в Буче никогда не забудут во всем мире и никогда этого не простят руzzким фашистам».

Сам Роуз находится в СИЗО. До этого его похитили и избили сотрудники силовых органов.

Меня просто похитили на улице на Преображенской [в городе Кирове]. Остановилась машина, выбежали вооруженные люди, начали меня бить. Также похитили мою супругу, повезли в неизвестном направлении. Меня заковали в наручники, положили лицом на пол, пинали. Это было в 17.45 14 апреля. Привезли в здание ФСБ. Вместо ответа на мои вопросы, кто они, били по спине, по лицу, по ногам. Спрашивали, что я сделал. Я отвечал, не знаю. В ответ снова били. Заставляли стоять в широкой стойке. После их угроз изнасиловать и убить жену мне пришлось дать пароль от телефона», — рассказал Роуз правозащитникам.

Профессор Вятского университета филолог Ксения Лицарева и доцент того же университета психолог Анастасия Горбушина провели судебную лингво-психологическую экспертизу, в которой исследовали среди прочего изображение флага Украины и слова «Путин пидор», изображение Путина в виде обезьяны с гранатой и фразу «этот мудак готов отправить ввместе с собой в ад весь мир», а также хэштэг standwithukraine, который «подчеркивает солидарность с Украиной».

В этом эксперты усмотрели «признаки пропаганды идеологии насилия» и «призывы к физическому уничтожению В.В. Путина».

По вменяемым статьям (ст.207.3 ч.2; ст.205.2 ч.2 УК РФ) жителю Кирова грозит до десяти лет лишения свободы.

Очередное заседание суда состоится 20 апреля.

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