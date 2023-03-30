Актер Русского театра в Улан-Удэ в знак протеста вскрыл себе вены во время спектакля

Футболка с символом Z в сувенирном киоске в Москве, 16 марта 2022 г.

Актер Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Артур Шувалов вскрыл себе вены на сцене в знак протеста против увольнения художественного руководителя Сергея Левицкого за его антивоенную позицию. Перед этим он заявил, что руководство театра в течение года оказывало на него и других актеров давление.

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Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов заявил со сцены, что на него оказывают давление и пытаются уволить, после чего порезал себе запястья. Инцидент произошел 29 марта по окончании спектакля «Театр. Изнанка», когда артисты вышли на поклон.

«На протяжении года меня пытаются уволить, унижают, лишают работы, денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую (актриса того же театра – ред). Я не хочу с этим мириться... Простите, пожалуйста, меня. Я устал. Хочу сказать: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова (директор театра – ред.) – эти люди виноваты в моей смерти», – заявил Шувалов со сцены, когда труппа вышла на поклон после выступления.

Сейчас актер находится в больнице.

Прокуратура региона начала проверку инцидента, сообщает «Медуза». «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет издание «Сибирь.Реалии», Шувалов и другие актеры театра ранее требовали вернуть художественного руководителя Сергея Левицкого, которого уволили в 2022 году за антивоенную позицию. В знак протеста артисты писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко и снимали плакат с буквой Z со здания театра.

Дьяченко в ответ в одном из интервью назвал актеров «представителями древнейшей профессии» и сказал, что намерен ставить спектакли «попроще и попонятнее обычным людям». «B oтнoшeнии apтиcтa, вы знaeтe, пo-мoeмy, eщe c гpeчecкиx вpeмeн этo тaкaя жe пpoфeccия, кaк и пpoфeccия жeнщин в дpeвнocти. Hичeгo нe мeняeтcя. Apтиcт — этo cyщecтвo в любoм cлyчae пoднeвoльнoe»,— говорил он в интервью телепередачи «Актуальная тема».

Под руководством Сергея Левицкого Театр имени Бестужева впервые за свою историю стал номинантом «Золотой маски» — на премию в 2021 году претендовал спектакль «Наводнение» (пять номинаций), пишет «Коммерсантъ».

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