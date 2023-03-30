В Минске задержан Алексей Москалев, осужденный в России по делу о «дискредитации» армии

В Минске задержали Алексея Москалева, которого приговорили к двум годам колонии по статье о дискредитации российской армии. Он сбежал из-под домашнего ареста накануне приговора. Его дочь Машу забрали в приют.

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28 марта Москалеву огласили приговор, однако в суд он не пришел. Позже стало известно, что он совершил побег из-под домашнего ареста. «Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть. Очень жаль…» — написал в телеграм-канале адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после побега.

Позже адвокат рассказал в эфире «Дождя», как, предположительно, происходило его задержание: «По косвенным данным, та квартира, где он находился — на нее был совершен налет, квартиру разгромили, его вытащили, увезли в неизвестном направлении. По косвенным сведениям, это был КГБ Беларуси, и связи на сегодняшний момент у нас с Алексеем нет».

В беседе с «Дождем» Захватов также предположил, что Москалева задержали «из-за несоблюдения цифровой безопасности». Адвокат считает, что операция по захвату сбежавшего россиянина «была проведена на самом высшем уровне» при участии ФСБ. «И та скорость, с которой КГБ сработал, говорит, что взаимодействие происходило очень быстро, а команда задержать Москалева поступила с самого верха», — добавил адвокат.

Москалева нашли после того, как он включил свой мобильный телефон, утверждает собеседник «Соты». Об этом же сообщила сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. По ее словам, Москалев «находился в надежных руках и его побег был хорошо организован», а задержали его из-за того, что он «не счел нужным соблюдать элементарные правила побега». Вскоре Овсянникова удалила свой пост, но его успели сохранить.

Москалев — отец шестиклассницы Маши. Семья попала во внимание силовиков после того, как девочка нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок в апреле 2022 года: российский и украинский флаги со словами «Нет войне» и «Слава Украине», и женщину с ребенком, на которых летят ракеты со стороны России. Директор школы Лариса Трофимова вызвала из-за этого полицию: на следующий день девочку сняли с уроков и вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение. Еще через день в школу для разговора с Машей пришли сотрудники ФСБ.

В том же месяце на Алексея составили протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за антивоенного комментария в «Одноклассниках».

Мужчину признали виновным в повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за нескольких публикаций в «Одноклассниках». Сам Москалев отрицает, что публиковал эти посты: по его словам, страницу неоднократно взламывали, а указанные в деле публикации разместили злоумышленники.

Уголовное дело против Москалева возбудили в конце декабря 2022 года. Он уехал из Ефремова вместе с дочерью после обыска и допроса в ФСБ. Через некоторое время стало известно, что мужчину ищет полиция.

1 марта его задержали, а на следующий день отправили под домашний арест. На заседании 27 марта ФСИН безуспешно пыталась добиться его перевода в СИЗО.

Дочь Москалева Машу с 1 марта держат в реабилитационном центре для несовершеннолетних, где школьнице не давали общаться с отцом и посетителями. 28 марта сотрудники центра пустили адвоката Москвалева от ОВД-Инфо Владимира Билиенко внутрь и передали ему рисунки и письмо от Маши к отцу. «Папа, ты мой герой», — написала Маша в конце письма.

«Мемориал» признал Алексея Москалева политзаключенным.

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