Пять с половиной лет колонии: в Петербурге осудили археолога Олега Белоусова за слова о войне и Путине

В Петербурге суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова. Прокуратура требовала для него 9,5 лет заключения за высказывания о Путине и российской войне против Украины в соцсети «ВКонтакте». Белоусова осудили по статье 207.3 УК о так называемых «фейках» про армию РФ и статье 280 о «призывах к экстремизму».

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Суд Московского района Петербурга 29 марта назвал Олега Белоусова виновным в распространении «заведомо ложных» сведений об армии РФ и призывах к экстремизму. Судья Ева Гюнтер приговорила его к сроку 5 с половиной лет колонии общего режима.

Как отметило издание «Бумага», это первый приговор, вынесенный в Петербурге по статье 207.3 УК, которая стала в РФ инструментом военной цензуры и репрессий за высказывания о войне против Украины, которые не соответствуют официальными заявлениями властей.

❗️ Прокурор потребовал 9,5 лет лишения свободы для 54-летнего петербуржца Олега Белоусова за распространение «фейков» об армии



Заседание началось с исследования доказательств стороны обвинения, которые включали в себя патроны, нож и кольцо с нацистской символикой, найденные при… pic.twitter.com/F4ac3So9Uf — SOTA (@Sota_Vision) March 29, 2023

Олега Белоусова осудили на большой срок за комментарии, размещенные в группе «Питерские копатели» во «ВКонтакте». 55-летний археолог, член поискового движения и инвалид III группы жил сыном-инвалидом на пенсию, интересовался историей, с 2017 занимался раскопками и состоял в соцсетях в соответствующих группах.

► «Я жил, никому зла не желал». Как Олегу Белоусову выносили приговор 5,5 года колонии по делу о военных «фейках»

«Z — хуже фашистов»; «Путин — предатель № 1, разворовавший страну, и военный преступник»; «Русскоязычные города — Харьков, Мариуполь и прочие можно сносить?»; «А кто эти убийства начал? Путлер». Эти фразы, ставшие поводом для уголовного преследования Белоусова, напоминают «Бумага» и «Радио Свобода». Адвокат подсудимого Григорий Григорьев заявлял, что слова о «Путлере» его подзащитному вообще не принадлежат.

Следствие истолковало записи петербуржца как призывы к насилию в отношении национальной группы «русские», увидев в них также обвинения в преступлениях в адрес президента Путина.

Уголовное дело по статье 207.3 против Белоусова возбудили летом 2022 года (за записи, размещенные в апреле). 27 июня СОБР выломал двери в его квартиру, после обыска он был задержан и на следующий день решением суда отправлен в СИЗО. Более мягкую меру пресечения суд отказался избрать, несмотря на наличие у Белоусова инвалидности и сына-инвалида. 11 октября следствие добавило к делу Белоусова обвинение по статье 280 УК о публичных призывах к экстремизму из-за тех же высказываний в группе «Питерские копатели». В январе 2023 года его внесли список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

► Подробности дела Олега Белоусова — «Север.Реалии»/«Радио Свобода»

Уголовное дело против Белоусова строилось на показаниях двух его знакомых, которые состояли в той же группе копателей и написали на него доносы. Доносчики — лейтенант запаса Сергей Чмыхун и военный пенсионер Дмитрий Жуков.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег Белоусов в соцсети открыто и резко критиковал Путина и действия путинской армии. Сергей Чмыхун, сторонник войны, спорил с ним и публично, и в личном чате, требуя «перевоспитаться», а затем выложил частную переписку в общую беседу.

В последнем слове на суде Олег Белоусов сказал:

Я не убийца, не насильник, не вор и не нацист (…) Я из семьи блокадников, дедушка умер в блокаду, бабушка осталась с тремя детьми. Старший — летчик истребитель, погиб в 1942, защищая небо Украины. (…) Я знаю, что такое война и воспитан бабушкой, мамой и старшей сестрой в неприятии агрессии и лжи. Я сугубо гражданский человек без милитаристских амбиций, против войны и разрушения городов. Ненависти и вражды, в том числе межнациональной, ни к кому не испытываю. Экстремистской деятельностью не занимался. Никакого умысла кого-то дискредитировать у меня не было (…) Следствие сделало ложные выводы, основываясь на фразах, выдернутых из контекста. (…) Как следует из материалов дела, я никуда и никого не зову и не призываю. Потерпевшим по уголовному делу никто не признан. От тех фраз, которые звучали на судебном заседании, я никогда не отказывался, однако, когда эти фразы рассматривают отдельно от того контекста, в котором они были выражены, создается совсем другое ложное впечатление. Я жил, никому зла не желал, занимался реабилитацией сына-инвалида. Считаю, что в моих действиях нет состава преступления. Прошу меня оправдать, быть добру.

Правозащитники «Мемориала» считают политзаключенными всех лишенных свободы по статьям 207.3 («распространение заведомо ложной информации» об армии) и 280.3 (повторная «дискредитация» армии РФ, госорганов и российских наемников).

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По данным правозащитников, в России по этой статье было возбуждено более 180 уголовных дел.

За антивоенные высказывания жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет.

На 7 лет тюрьмы в Кемеровской области осужден по статье, ставшей инструментом военной цензуры, местный активист Булат Шумеков.

К 7 годам колонии за антивоенные посты во «Вконтакте» в Тольятти приговорили бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина (требование прокурора — 9 лет заключения).

На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

К 7-летнему сроку колонии приговорен 63-летний Михаил Симонов за два поста в соцсети «ВКонтакте».

С конца января этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую.

Заочно к 5 годам колонии приговорили композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова.

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