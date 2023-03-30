В РФ на 7 лет колонии осудили 63-летнего Михаила Симонова за антивоенные высказывания во «ВКонтакте»

РФ - Репрессии

Тимирязевский райсуд Москвы приговорил к 7 годам колонии 63-летнего Михаила Симонова по делу о так называемых "военных фейках" по "мотивам политической ненависти".

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам колонии общего режима за два комментария о войне в Украине, размещенные в соцсети «ВКонтакте». Приговор вынесен 30 марта по статье 207.3 УК, которая стала в РФ инструментом военной цензуры и репрессий за высказывания о российской войне против Украины, которые идут вразрез с официальными заявлениями властей. 7-летнего срока тюрьмы для Михаила Симонова, пожилого сотрудника РЖД, страдающего многими заболеваниями, накануне требовала прокуратура.

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В сообщении о приговоре — 7 лет колонии — правозащитный проект «Сетевые свободы» напомнил, что Михаила Симонова осудили по пункту «д» второй части статьи 207.3, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения и мнения, кроме официальных). Симонову вменили действия по «мотивам политической ненависти или вражды». Это позволяет карательным органам ужесточить наказание: вторая часть статьи предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет).

Оглашение приговора 62-летнему Симонову



Мужчина получил 7 лет колонии за два поста в «ВК»: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!» и «Российские летчики бомбят детей» pic.twitter.com/WC4N0ktrez — SOTA (@Sota_Vision) March 30, 2023

63-летнего Симонова судили за публикации постов во «ВКонтакте» о российских бомбардировках Киева и Драмтеатра в Мариуполе. Посты были размещены 19 и 20 марта 2022 года. Преступлением власти сочли такие слова: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!» и «Российские летчики бомбят детей».

О возбуждении уголовного дела против Симонова стало известно в ноябре 2022 года. 9 ноября его отправили в СИЗО, где он до сих пор находился. «Сетевые свободы» отмечают, что «расследование» дела заняло всего 12 дней.

В январе правозащитник Павел Чиков (группа «Агора») сообщал, что дело на Симонова завели со второй попытки, после отмены постановления об отказе в возбуждении дела.

В деле фигурируют показания двух «неравнодушных гражданок», которые якобы увидели комментарии Симонова в соцсети и донесли на него, позвонив на «горячую линию» МВД, поскольку, по их мнению, посты противоречили сводкам минобороны РФ.

Как напоминает «Медиазона», к делу приобщили и посты Симонова от 2020 года: «Преступлениям Путина нет прощения», «Два тирана договорились уничтожить Беларусь. Нет-нет, не выйдет, да мы сами россияне не дадим, хватит с нас Крыма и Донецка», четыре записи с критикой Путина и Лукашенко и скриншот сообщения подруге: «Ира, в этой стране ничего не изменится, пока не изменится власть».

►►► «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни». Последнее слово работника РЖД Михаила Симонова, которому прокурор требует 7 лет за два поста о войне

На суде Михаил Симонов сообщил, что комментарии по поводу бомбардировок Киева и Мариуполя написал, прочитав новостные сообщения европейского телеканала EuroNews. Он заявил, что использовал свою страницу во «ВКонтакте» как «хранилище» личных, семейных фотографий. «Никаких особых бесед я никогда там не вел. Может, за редким исключением. Посты, которые я там иногда публиковал для себя, я обычно потом удалял. Как удалил и эти посты», — сказал Симонов в своем «последнем слове» на суде.

В этом же выступлении он объяснил причины, по которым написал посты, которые власти РФ теперь считают «преступлением».

Мне попалась новостная статья EuroNews (…) И в каком-то состоянии порыва, безусловно, я повторил сказанное там. Какой это был порыв? Порыв в том, что гибнут люди. Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь — это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают. А меня так воспитали (…) Мной двигало только понимание, что человеческая жизнь бесценна. Михаил Симонов.

Михаил Симонов также подчеркнул, что был воспитан в семье военного, ветерана Великой Отечественной войны. Мать осужденного маленькой девочкой была свидетельницей блокады Ленинграда.

Михаил Симонов — уроженец Воронежа, был прописан в Москве, но в последние годы жил в Беларуси, работал в вагоне-ресторане в поездах дальнего следования РЖД.

В декабре, когда пожилому подследственному продлевали в суде срок содержания в СИЗО, корреспондент издания SOTA передавал информацию о его состоянии здоровья: «Пожилой Симонов плохо слышит и с трудом говорит, а кроме того сообщил суду, что у него «простатит и куча всяких болезней». Состояние здоровья заключенного не повлияло на решение суда, так как, по мнению судьи, подсудимый опасен для общества и может скрыться из города».

Правозащитники «Мемориала» считают политзаключенными всех лишенных свободы по статьям 207.3 («распространение заведомо ложной информации» об армии) и 280.3 (повторная «дискредитация» армии РФ, госорганов и российских наемников).

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По данным правозащитников, в России по этой статье было возбуждено более 180 уголовных дел.

За антивоенные высказывания жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин, а также студент-математик, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии. Яшина и Иванова — к сроку 8,5 лет.

На 7 лет тюрьмы в Кемеровской области осужден по статье, ставшей инструментом военной цензуры, местный активист Булат Шумеков.

К 7 годам колонии за антивоенные посты во «Вконтакте» в Тольятти приговорили бывшего сопредседателя местного отделения оппозиционной партии «ПАРНАС» Андрея Балина (требование прокурора — 9 лет заключения).

На 6 лет заключения осуждена журналистка из Барнаула Мария Пономаренко (прокуратура требовала для нее 9 лет колонии).

С конца января этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую. Заочно к 5 годам колонии приговорили композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова.

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