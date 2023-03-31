Гасан Гусейнов: «Свободный университет» объявили нежелательным, как каждого нормального человека, который адекватно оценивает действия режима

КОММЕНТАРИИ

В пятницу, 31 марта, генпрокуратура РФ объявила нежелательной деятельность «Свободного университета». В качестве причины на сайте генпрокуратуры указывается, в частности, формирование у студентов «стойкой неприязни к России». «Свободный университет» был создан в 2020 году учеными, уволенными из ведущих российских вузов по политическим мотивам. На вопросы Русской службы RFI ответил один из его основателей, профессор филологии Гасан Гусейнов.

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RFI: Сначала расскажите, пожалуйста, что такое «Свободный университет».

Гасан Гусейнов: «Свободный университет» мы придумали сначала впятером летом 2020 года, когда к пандемии ковида добавилась сущая мелочь — нас либо уволили, либо заставили уйти подобру-поздорову из государственных университетов. И мы решили, что не хотим бросать преподавание, а просто выберем из нашей сумасшедшей университетской нагрузки что-то самое для нас главное, что мы готовы будем преподавать, даже не получая за это никаких денег. Но преподавать свободно — без той самой цензурной палки, которой нас и погнали из российских госуниверситетов.

К нам тут же присоединились еще полтора десятка коллег, и мы первого сентября 2020 года открыли около 20 онлайн-курсов.

Потом репрессии против преподавателей и студентов стали расширяться, а 24 февраля 2022 года началась война, и теперь у нас 200 преподавателей и несколько тысяч студентов. Мы и мечтать не могли о таком интересе.

Главный инструмент — научный поиск и добросовестность. Главный принцип — отсутствие цензуры и взаимное уважение. Главная цель — добиться, чтобы со временем справки о проведенных у нас и с нами часах и курсах признавались в хороших университетах мира. Два с половиной года мы держимся.

Почему именно сейчас генпрокуратура РФ, минуя стадию иноагентства, требует объявить «Свободный университет» «нежелательной организацией»?

Я думаю, по той же причине, по какой «нежелательным человеком» текущие власти объявляют любого нормального человека, который адекватно оценивает их действия. В определенном смысле, самое показательное — то, что они проделывают с семьей Москалевых. И даже с их однофамильцами. Алексея Москалева в Туле приговаривают к двум годам колонии за пост в «Одноклассниках», его дочь отправляют в приют, а преподавателя Виктора Москалева из МФТИ сажают на зверский срок за высказанную им публично антивоенную позицию.

Вы хотите сказать, что отныне само сотрудничество со «Свободным университетом» станет угрозой для тех, кто посещает ваши занятия или, тем более, преподает, продолжая работать и жить в РФ?

Боюсь, что именно так и обстоит дело. Они явно затянули с присвоением нам статуса иноагентов, а теперь перепрыгнули через ступеньку, чтобы как-то прихлопнуть наших коллег, преподающих из РФ, и заодно отпугнуть от нас студентов, живущих в РФ или в Беларуси. Увы, поначалу они добьются некоторого успеха.

Что вы собираетесь делать дальше?

Это мы все сейчас горячо и обсуждаем. Мы же не политическая организация, не оппозиционная партия, мы всего лишь академический кооператив, свободные преподаватели и свободные студенты, которые занимаются языками и кино, математикой и культурными исследованиями, философией и правом. Но занимаются свободно, без цензуры и без оглядки на чиновников. Кто же виноват, что вся эта область стала высокой политикой? Только сам текущий режим, примитивизировавший страну, доведший ее интеллектуально до форменного дикарства.

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