Президент США призвал отпустить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal

свобода прессы

via REUTERS - THE WALL STREET JOURNAL

Президент США Джо Байден прокомментировал арест в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже. В пятницу, 31 марта, в ответ на вопрос журналиста CNN Байден сказал «отпустите его», видимо, обращаясь к российским властям. В свою очередь, редакция The Wall Street Journal призвала власти США выслать из страны посла РФ и всех российских корреспондентов.

Реклама Читать далее

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала редакционную статью, в которой призвала Белый дом добиваться освобождения Гершковича, а также рассмотреть возможность «дипломатической и политической эскалации» с Россией, включая высылку посла РФ и всех работающих в Соединенных Штатах российских журналистов. Отвечая на соответствующий вопрос Байден заявил, что пока не рассматривает вопрос о высылке дипломатов.

Арест Гершковича «усиливает привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций», — заявляет редакция The Wall Street Journal. Первая обязанность правительства США — защищать своих граждан, и сейчас слишком многие правительства считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев», — говорится в редакционной колонке издания.

Этот призыв прокомментировал также пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Заявление The Wall Street Journal он назвал «абсурдным и неправильным», а иностранные журналисты в России, по его словам, «не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают». В случае с Гершковичем речь идет о «по сути шпионской деятельности под журналистским прикрытием», — утверждает представитель Кремля.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. По утверждению ФСБ, журналист собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле добавили, что Гершковича «взяли с поличным». 30 марта Лефортовский суд санкционировал арест журналиста по обвинению в шпионаже. По статье 276 УК РФ Гершковичу может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

32-летний Эван Гершкович около шести лет живет в России и работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal, имеет аккредитацию при МИД РФ. Ранее он также работал для Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. В Екатеринбург и Нижний Тагил Гершкович приезжал для сбора материала об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и войне в Украине.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться