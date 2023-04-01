Власти РФ объявили «иноагентом» музыканта Максима Покровского

Минюст РФ в пятницу, 31 марта, пополнил свой список «иноагентов» еще тремя людьми, включая музыканта Максима Покровского, и тремя организациями.

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В марте стало известно, что на лидера группы «Ногу свело!» завели административное дело о «дискредитации» армии РФ, однако дело прекратили из-за истечения срока давности. По данным проекта «Сетевые свободы», поводом к возбуждению дела стала публикация Покровского во «Вконтакте» с песней «Нам не нужна война!», обнаруженный полицейскими в мае 2022 года. Максим Покровский живет в США.

Помимо Максима Покровского минюст РФ внес в список «иностранных агентов» председателя союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова.

Чентемиров в октябре прошлого года сообщил, что вместе с семьей уехал из России. Он отметил, что этому предшествовала травля, а последним толчком стала объявленная Владимиром Путиным мобилизация. «Я не перестаю считать, что в России сегодня происходит катастрофа, вызванная исключительно ее руководством. И я не понимаю людей, которые этой катастрофе рукоплещут», — написал он на своей странице в фейсбуке.

В сентябре в малоизвестном интернет-издании «Новый взгляд» вышла заметка, в которой Чентемирова обвинили в отсутствии «патриотизма». Тот же текст с некоторыми изменениями вскоре был опубликован в нескольких карельских пабликах, сообщало «Север. Реалии».

После этого сотрудники СМИ Карелии выпустили обращение в поддержку главы регионального Союза журналистов.

В реестр «иноагентов» также был включен бывший руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске, депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко. Бойко эмигрировал из России в ноябре 2021 года. Тогда он объяснял, что опасается уголовного преследования по аналогии с делом с бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

В феврале этого года стало известно, что МВД РФ объявило Сергея Бойко в федеральный розыск «по статье УК». По какому делу его объявили в розыск — не уточнялось. По данным СМИ, весной 2022 года на Бойко в РФ возбудили уголовное дело о клевете. В сентябре прошлого года новосибирские депутаты призывали главу СК Александра Бастрыкина проверить YouTube-канал Бойко на предмет в том числе «дискредитации армии РФ», сообщало издание «Континент Сибирь».

В российский реестр «иноагентов» были включены также три организации: «Теплица социальных технологий», «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия».

В последнее время минюст РФ ведет единый список «иностранных агентов», который объединил существовавшие ранее четыре разных списка. Согласно новому закону, действующему в РФ с 1 декабря, «иноагентом» власти могут признать любого, кто, с их точки зрения, попал под «иностранное влияние».

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