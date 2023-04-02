Пророссийский пропагандист и комбатант Владлен Татарский погиб от взрыва в петербургском кафе

У кафе в Петербурге, где произошел взрыв, убивший пророссийского пропагандиста и комбананта Владлена Татарского, 2 апредя 2023 г.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), участвовавший на стороне РФ в войне против Украины как пропагандист и как комбатант, погиб от взрыва на своем «творческом вечере» в кафе в Санкт-Петербурге.

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Вечером в воскресенье, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв, убивший «военкора» Владлена Татарского. Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной, где в тот момент проходил «творческий вечер» Владлена Татрского.

Российская полиция подтвердила гибель «военкора». По последним данным минздрава Санкт-Петербурга, число пострадавших от взрыва составило 30 человек, 24 из которых были доставлены в больницы.

Что известно о взрыве?

Следственный комитет по факту взрыва возбудил дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. На данный момент официальное следствие говорит о «неизвестном взрывном устройстве».

Очевидцы предположили, что взорваться могла статуэтка в форме бюста самого Татарского, которую передала «военкору» одна из гостей «творческого вечера», представившаяся художницей по имени Настя. Со слов очевидцев, девушка осталась в кафе после того, как передала Татарскому статуэтку. А взрыв произошел спустя несколько минут.

Издание «Фонтанка» цитирует одну из очевидцев: «Было под 100 человек. Одна за столиком сидела некая Настя, говорит. я художница, хотела делать героику СВО, но это непросто. Поэтому я сделала ваш бюст пока только. Он в гардеробе. Идет туда, берет большую коробку, отдает ему, там что-то позолоченное. Он шутит — мол, надеюсь вы не сделали меня толстым. Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. „Настя“, казалось, не ушла заранее».

В телеграм-каналах распространяется и другая версия, согласно которой, бомба могла быть заложена в кафе заранее.

Источник телеграм-канала Baza сообщил, что взрыв был радиоуправляемым и направленного действия, а его мощность — 100 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам этого источника, взрывное устройство было спрятано в гипсе (через гипс служебным собакам сложно учуять взрывчатку). Источник РБК в МВД сказал о взрыве безоболочного устройства мощностью от 300 до 450 граммов в тротилловом эквиваленте.

Что касается самого кафе, «Фонтанка» пишет, что раньше на этом месте был «Стрит фуд бар», принадлежавший основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. А год назад в этом кафе начал работу дискуссионный клуб «Кибер Z фронта». В июне 2022 года Евгений Пригожин подтверждал, что помещение оформлено на его компанию «Конкорд», и было отдано под «Киберфронт», отмечает «Би-би-си».

Сообщается о задержании жительницы Петербурга

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник написало, что по подозрению в убийстве Владлена Татарского была задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения. По его словам, у следствия есть основания полагать, что она принесла в кафе коробку со статуэткой, в которую было вмонтирована бомба. Официального подтверждения этой информации нет.

По информации «Базы», в феврале 2022 года Трепову дважды задерживали на антивоенных митингах в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал пишет, что по подозрению в убийстве Владлена Татарского разыскивают ее мужа — Дмитрия Рылова, которого подозревают в соучастии во взрыве. Сам Рылов, по данным «Базы», на встрече в кафе не присутствовал.

Кто такой Владлен Татарский?

Владлен Татарский (Максим Фомин) был убит в возрасте 40 лет. Он родился в Макеевке Донецкой области. По данным СМИ, незадолго до начала войны в Донбассе в 2014 году он отбывал срок за ограбление банка. Татарский воевал на востоке Украины с 2014 года на стороне самопровозглашенных донбасских «республик».

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он вновь отправился в зону боевых действий с оружием в руках, а также активно комментировал ход войны. В его телеграм-канале больше 570 тысячи подписчиков.

В конце сентября 2022 года Татарского пригласили в Кремль на объявление о претензиях на аннексию новых украинских территорий. Оттуда он записал широко разошедшееся видео, где он сказал: «Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим».

Российские пропагандисты резко отреагировали на сообщения о гибели Владлена Татарского, некоторые из них ожидаемо высказали обвинения в адрес Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в Петербурге «внутренним терроризмом» и ситуацией, когда «пауки поедают друг друга в банке».

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