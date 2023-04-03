НАК РФ заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины. По этому делу в Петербурге задержана антивоенная активистка

Полицейские возле кафе в Петербурге, где накануне вечером от взрыва погиб пропагандист, участник войны РФ против Украины Владлен Татарский, 3 апреля 2023 г.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ заявили, что убийство «военного блогера» Владлена Татарского спланировали «спецслужбы Украины» «с привлечением агентуры» из людей, сотрудничающих с ФБК Алексея Навального. По подозрению в причастности к взрыву, от которого погиб Татарский, задержана петербургская антивоенная активистка Дарья Трепова. НАК заявляет, что она «активная сторонница» ФБК.

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Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что убийство пропагандиста Владлена Татарского было спланировано украинскими спецслужбами «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих» с ФБК Алексея Навального. Взрыв в петербургском кафе НАК назвал терактом.

Ранее в СК РФ заявили, что по подозрению в причастности к взрыву в петербургском кафе, где проходил «творческий вечер» Татарского, задержана Дарья Трепова — местная антивоенная активистка, которую в феврале 2022 задерживали на митинге против вторжения РФ в Украину.

НАК РФ заявляет, что Трепова является «активной сторонницей» ФБК Навального.

Директор ФБК Иван Жданов, комментируя это, написал:

По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК. И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы? Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв в Петербурге «внутренним терроризмом» и ситуацией, когда «пауки поедают друг друга в банке».

Задержание Дарьи Треповой

По данным «Фонтанки», Дарью Трепову задержали на заранее снятой квартире в Петербурге. По данным телеграм-каналов SHOT и «112», Трепова арендовала квартиру буквально в пяти минутах ходьбы от кафе, где накануне прогремел взрыв.

Ранее в СМИ уже называли имя 26-летней петербурженки Дарьи Треповой в связи с возможной ее причастностью к гибели Татарского. Ее имя появилось в базе розыска МВД.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб накануне вечером от взрыва в кафе в центре Петербурга, где проходил его «творческий вечер». Заведение связано с бизнес-империей основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина.

По словам очевидцев, взрыв прогремел после того, как одна из гостей передала Татарскому статуэтку в качестве подарка. По данным СМИ, статуэтку с вмонтированным взрывным устройством могла передать Дарья Трепова. Официального подтверждения этой информации нет.

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало два кадра из кафе, где девушка, подарившая статуэтку Татарскому, уходит на свое место. Две подруги Дарьи Треповой подтвердили «Агентству», что на фото именно она. Это также подтвердил знакомый девушки в разговоре с «Би-би-си».

Накануне вечером местные СМИ писали о штурме и обыске квартиры Дарьи Треповой. Агентство «Интефракс» со ссылкой на информированной источник вечером написало о ее задержании. Эта информация не подтвердилась. По данным «Базы», на допрос ночью были доставлены родственники Дарьи Треповой.

Что известно о Дарье Треповой?

Подруга Дарьи Треповой рассказала «Агентству», что Трепова закончила художественную школу в Пушкине, потом поступила в СПбГУ, но не доучилась и ушла в академический отпуск. Другая ее знакомая рассказала, что Трепова долго работала в магазине винтажной одежды. Однако около месяца назад уволилась и переехала в Москву.

По данным СМИ, перед взрывом она вернулась из Москвы в Петербург.

Телеграм-канал Baza пишет, что Дарья Трепова известна в кругу петербургских политактивистов и феминисток как «Даша Тыковка» — по ее никнейму в твиттере. Ее задерживали 24 февраля 2022 года на антивоенной акции в Санкт-Петербурге и назначили ей административный арест на 10 суток.

Обе подруги Дарьи Треповой рассказали «Агентству», что она не поддерживала войну, но не высказывала радикальных взглядов. «Только если в шутку и только про феминизм», — сказала одна из собеседниц «Агентства».

Несколько телеграм-каналов сообщили, что российские правоохранительные органы по делу в взрыве в кафе разыскивают и Дмитрия Рылова, которого называют мужем Дарьи Треповой. Подруга Треповой сообщила «Агентству», что брак был «шуточным», и они «не поддерживали контакт».

В Либертарианской партии России, членом которой является Рылов, сообщили, что он сейчас в эмиграции и не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи Треповой.

«Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала», — заявил Рылов проекту SVTV News.

Сотрудники российского уголовного розыска не исключают, что Трепова могла не знать, что в статуэтке находится бомба и ее просто использовали, сообщало РБК со ссылкой на источник. Источник издания в МВД сказал, что, по версии силовиков, покушение на Татарского было подготовлено заранее и тщательно спланировано, и в нем принимали участие несколько человек.

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